So endet die kalte Machtpolitik

Also doch nicht. Die Schweiz wird auch künftig keine Waffen an Bürgerkriegsländer liefern. Vier Monate nach seinem äusserst umstrittenen Lockerungsentscheid hat der Bundesrat gestern seine Meinung geändert. Man kann das nur begrüssen. Wirtschaftspolitisch, weil Bern der unbedeutenden Rüstungsindustrie in den letzten Jahren schon viele Geschenke gemacht hat. Neutralitätspolitisch, weil wer Waffen in Konfliktregionen liefert, immer Partei ergreift. Und ethisch, weil es nicht verantwortbar ist, sich mit Bürgerkriegsgeschäften zu bereichern. Schon gar nicht für die wohl­habende Schweiz.

Da der Beschluss nicht auf Einsicht beruht, hat die Regierung keinen Applaus verdient.

Applaus hat der Bundesrat für seine Kehrtwende allerdings nicht verdient. Denn der Beschluss beruht nicht auf Einsicht. Noch gestern beklagte sich Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann im Bundesrat darüber, dass die Exportlockerung von einer unfairen Medienkampagne durchkreuzt worden sei. Hinzu kommt, dass sich im Hin und Her der Regierung ein tieferes Malaise ausdrückt. Als Doris Leuthard ihren Rücktritt bekannt gab, deutete sie an, dass Argumente im Bundesrat immer weniger zählten, Parteizugehörigkeit und Ideologie dafür immer mehr. Mit anderen Worten: Die rechte Mehrheit betreibt kalte Machtpolitik. Die Lockerung der Waffenexporte ist der vielleicht markanteste Entscheid dieser Art. Eine alte Forderung der Rüstungslobby, verwirklicht von den vier Magistraten von FDP und SVP, kraft ihrer numerischen Überlegenheit, ohne plausible Begründung.

Sie haben ihre Rechnung ohne das Land gemacht. Kaum hatte der Beschluss das Bundesratszimmer verlassen, fiel er in sich zusammen. Die Lockerungsbefürworter konnten kein einziges konkretes Argument für ihre Sache präsentieren. Einmal versuchte Schneider-Ammann im Nationalrat stundenlang, die berechtigten moralischen Fragen zu Waffenexporten mit dem Schlagwort «Jobs» runterzuknüppeln. Es war eine Demütigung. Für das Parlament, vor allem aber für den Bundesrat. Bleibt zu hoffen, dass beide ihre Lehren daraus ziehen. Wenn am 5. Dezember zwei Sitze neu bestellt werden, zählt vor allem eine Eigenschaft: Dialogfähigkeit.

(Redaktion Tamedia)