So geniesst Doris Leuthard ihren Job

Am Mittwoch unterzeichnete Doris Leuthard in Hanoi mit Transportminister Nguyen Van The ein neues Luftverkehrsabkommen zwischen den beiden Ländern. Das neue Abkommen ermöglicht für die Luftverkehrsunternehmen der beiden Länder unlimitierte Direktflüge zwischen der Schweiz und Vietnam sowie grössere Flexibilität für Code-Share-Flüge.

Daneben findet unsere Bunderätin aber genug Zeit und Musse um Vietnam so richtig zu geniessen. Leuthards nächste Station ist Thailand. Dort trifft sich die Verkehrsministerin mit dem stellvertretenden thailändischen Premierminister Somkid Jatusripitak sowie mit mehreren Ministern der thailändischen Regierung.

Daneben besucht Leuthard eine öffentliche Veranstaltung der schweizerisch-thailändischen Handelskammer, die dieses Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum feiert. (zum)