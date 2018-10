Sommerzeit, kein Problem

Ein schöner Sommer geht zu Ende, und mit ihm bald auch wieder die Sommerzeit. Am 28. Oktober wird wieder auf die Normalzeit umgestellt; um 3 Uhr morgens stellen wir die Uhr um eine Stunde zurück. Vielleicht machen wir diese Übung zum letzten Mal, warnen seit Neuestem Medienberichte – die EU wolle die Zeitumstellung abschaffen. Das Thema liegt auf dem Tisch, seit Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, der «Regierung» der Europäischen Union, die Ergebnisse einer Umfrage kommentiert hat und davon sprach, rasch Taten folgen zu lassen.

Wovon Juncker sprach: Die EU hat zum Thema eine Online-Umfrage durchführen lassen, deren Ergebnisse wurden gegen Ende August bekannt. Demnach haben sich 84 Prozent der Umfrageteilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen, wollen also das ganze Jahr über die gleiche Zeit haben. Eine zweite Aussage: Die meisten Umfrageteilnehmer bevorzugen, wenn es nur noch eine Zeit gäbe, die Sommerzeit.

Zu beachten sind allerdings einige Details dieser Umfrage: Insgesamt haben nur gerade 4,6 Millionen Menschen abgestimmt, was gerade mal 0,89 Prozent der EU-Bürger sind. Und 3 Millionen der Abstimmenden stammten aus Deutschland, dem einwohnerstärksten Land der Union. Die geringste Teilnehmerquote wiesen Italien und Rumänien (je 0,4 Prozent der Bevölkerung) sowie Grossbritannien (0,2 Prozent) auf. Die Aussagekraft der Umfrage ist daher nicht allzu hoch einzustufen. «Die Menschen wollen das, wir machen das», wird Juncker in der NZZ noch mit einer Aussage zitiert, die er im deutschen Fernsehsender ZDF gemacht habe. Die Kommission hatte zwar immer betont, dass die Umfrage nicht bindend sei; trotzdem sprach Juncker davon, die Ergebnisse zügig umzusetzen.

Zeitumstellungen gibt es seit über hundert Jahren. Schon während des Ersten Weltkriegs haben Deutschland und Österreich-Ungarn an der Uhr gedreht und die Zeit im Sommer um eine Stunde vorgestellt. Das war für die damalige Zeit eine flächendeckende Aktion, und entsprechend ging sie in die Geschichte ein. Allerdings waren die Deutschen und die Donaumonarchie nicht die Ersten: Schon im Jahr 1908 hatte die kanadische Stadt Thunder Bay im Staat Ontario die Zeit um eine Stunde vorgestellt, vom 1. Juli bis zum 1. September 1908. Das Ziel war, pro Tag eine Stunde mehr Tageslicht geniessen zu können.

Die Schweiz stand bei diesem Thema lange abseits. Nach der Ölkrise von 1973 hatten viele europäische Länder die Sommerzeit eingeführt, aus energiepolitischen Gründen, wie es damals hiess. In der Schweiz sagte das Volk zuerst in einer Volksabstimmung (1978) Nein. Unser Land verwandelte sich, zusammen mit Liechtenstein, zu einer Zeitinsel in Europa. Dieser kuriose Zustand währte allerdings nur bis 1981, als das Gesetz zur Einführung der Sommerzeit in Kraft trat.

Sollte die EU tatsächlich Ernst machen mit der Abschaffung der Sommerzeit, was nicht zu hoffen ist, müsste die Schweiz wohl wieder mitziehen. Sie würde damit eine Lösung finden für eine Frage, die gar kein Problem ist. Und man darf mit Fug und Recht fragen, was die EU denn mit den wirklichen Problemen macht. (Basler Zeitung)