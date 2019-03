Sozi, über den Tod hinaus

Sind Sie alt und haben keine Angehörigen, denen Sie Ihr Erwirtschaftetes, Ihr Eigentum oder Ihren Hund vermachen können? Kein Problem. Die SP übernimmt hier gerne die Rolle Ihres Enkelkindes. Denn das Private ist ja gemäss der Sozialdemokratie politisch – bis über den Tod hinaus. «Hinterlassen Sie bleibende Spuren», so fordert die SP Schweiz Sympathisanten dazu auf, sie in ihren Testamenten zu berücksichtigen. In Luzern ist Wahlkampf und die SP braucht anscheinend Geld – dringend.

Doch mit dem Aufruf für ein Legat belassen es die Sozialdemokraten nicht. Nein, mit dem Tod lässt sich noch mehr Geld machen. Ist Ihr Mann gestorben? Ihre Mutter? Ihr Onkel? Ein Arbeitskollege? Wollen Sie mit Blumen oder Kerzen oder vielleicht mit einem schönen Kranz kondolieren? «Nein», meinen die Sozialdemokraten. Mit einem Ratgeber und über ihre Website informiert die Partei, dass man anstatt in Blumen auch in die SP investieren könne. «Getreu nach dem Motto: ‹Trauerspenden zugunsten der SP›», schrieb die Luzerner Zeitung letzten Freitag.

Blumen verwelken, das Kerzenlicht erlischt, der Mensch wird zu Asche und Staub – nur der Sozialismus ist unsterblich. Weshalb also nicht alles, was einem dieses Land für ein erfolgreiches Leben ermöglicht hat, nach dem Ableben in die Sozialdemokratie investieren? Letztlich zählt ja nach dem Tod nur noch, was man den Zurückbleibenden auf den Weg mitgibt. Und an der Himmelspforte begrüssen einen dann Otto Stich, Ernst Nobs und Willi Ritschard mit dem Bruderkuss. Was für eine friedliche und tröstliche Vorstellung.

Sozialdemokratische Absolution

Nur: Die SP ist die einzige Partei, die um Trauerspenden buhlt. Die anderen finden die SP-Methode nicht so passend. «Aufrufe für politische Spenden haben in einem Umfeld von persönlicher Trauer nichts verloren», sagt BDP-Generalsekretärin Astrid Bärtschi der Luzerner Zeitung. «So sehr wir auf finanzielle Spenden angewiesen sind, würden wir hier eine Grenze überschreiten.» Und auch die SVP kann sich nicht vorstellen, um Trauerspenden zu betteln: «Das käme in unseren konservativen Kreisen nicht gut an», sagt die stellvertretende Generalsekretärin Silvia Bär.

Die SP selbst sieht kein Problem in ihrem Vorgehen und legt sogleich, gewohnt transparent, die Parteibücher offen. Seit 2014 flossen 146 600 Franken aus Legaten in die Parteikasse. Bei den Trauerspenden waren es lediglich 1000 Franken – «offenbar spenden Blumen im Trauerfall immer noch mehr Trost als Parteipolitik», schreibt die Luzerner Zeitung zutreffend.

Noch besser passt: schlichtweg pietätlos. Aber es zeigt anschaulich, wie bitterernst manche Sozialdemokraten ihre Politik nehmen. Sozi ist man nicht nur in der Partei oder im Parlament. Sozi ist man im Job, an der Uni, am Strand und beim Wandern in den Bergen. Sozi ist man am Esstisch und im Ehebett. Und ja, Sozi ist man offensichtlich auch im Sarg.

Und so gilt nun: Liegt auf dem Friedhof ein Grab ganz kahl und leer, ist es ungeschmückt und scheint es verlassen – dann ist das nicht so, weil der Verstorbene keine Geliebten hinterlassen hat, die sein Grab pflegen könnten. Nein, das Geld für den Grabschmuck ist nun in der Parteikasse der SP. Und dem Verstorbenen wurde dafür die sozialdemokratische Absolution erteilt. (Basler Zeitung)