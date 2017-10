Spion Daniel M. will Geständnis ablegen

Mit der Aussicht auf ein rasches Ende wird am Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main das Verfahren gegen den mutmasslichen Schweizer Spion Daniel M. wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit fortgesetzt.

Die Anwälte des 54-Jährigen kündigten ein schriftliches Geständnis für den zweiten Prozesstag an. Sollte es den Anforderungen von Gericht und Bundesanwaltschaft genügen, könnte M. mit einer Bewährungsstrafe davonkommen.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Zusammenhang mit sogenannten Steuer-CDs persönliche Daten dreier nordrhein-westfälischer Steuerfahnder beschafft und eine Quelle in der Finanzverwaltung platziert zu haben. Am ersten Prozesstag trafen die Prozessbeteiligten in der vergangenen Woche eine Absprache über das Strafmass für den Fall, dass M. umfassend gesteht. (nag/AFP)