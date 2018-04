Steinmeier würdigt Schweiz als starke Demokratie

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in der Schweiz dazu aufgerufen, gemeinsam die Demokratie in Europa zu verteidigen. «Ohne die Demokratie hat Europa keine gute Zukunft», sagte Steinmeier am Mittwochnachmittag in Bern.

Die Glaubwürdigkeit Europas in der Welt begründe sich auf das Eintreten für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Darin wünsche er sich EU-Staaten und die Schweiz Seite an Seite, sagte der 62-Jährige in seiner Rede vor dem Gesamtbundesrat im Bundeshaus.

Steinmeier kritisierte, dass es auch in demokratischen Gesellschaften in Europa Kräfte gebe, die «zwar die Demokratie im Munde führen, aber in Wahrheit mit Ausgrenzung und autoritären Lockrufen die Stimmung anheizen.» Nötig sei deshalb eine «Selbstbesinnung» der Demokratie.

Die Schweiz würdigte Steinmeier in seiner Rede als starke Demokratie. Die Schweizerinnen und Schweizer begrüsste er als Freunde. Der deutsche Bundespräsident lobte zugleich das Engagement vieler Schweizer in zahlreichen internationalen Organisationen und in Krisenregionen.

Ausgezeichnete Beziehungen

Vor ihm hatte Bundespräsident Alain Berset die ausgezeichneten Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervorgehoben. Die gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen seien offensichtlich. Schliesslich habe das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und Deutschland 2017 gemäss provisorischen Zahlen rund 100 Milliarden Franken erreicht. Auch bildeten Bern und Berlin eine Wertegemeinschaft.

Etwas komplizierter sei die Situation hinsichtlich Identität und Institutionen. «Und zwar gerade, weil die Schweiz eines der europäischsten Länder ist – geographisch, geschichtlich, kulturell.» Die Schweizer Identität konstituiere sich seit jeher in einer Dialektik von Verflechtung und Abgrenzung.

Die Schweiz sei stark in die EU integriert – «stärker als viele Mitgliedsländer». Es sei deshalb auch nur logisch, dass beide Seiten an guten und geregelten Beziehungen interessiert seien. «Wir wollen diese Beziehungen weiter entwickeln und zukunftsfähig machen.»

Offizielle Gespräche

Steinmeier war am Mittag mit seiner Frau Elke Büdenbender am Zürcher Flughafen gelandet und von Berset und dessen Frau Muriel Zeender Berset begrüsst worden.

Danach ging es mit einem Sonderzug nach Bern.

Auf dem Berner Münsterplatz wurde Steinmeier dann am frühen Nachmittag in Anwesenheit des Gesamtbundesrats mit militärischen Ehren empfangen.

Nach dem Empfang und den Ansprachen waren offizielle Gespräche mit Berset, Vizepräsident Ueli Maurer, Bundesrätin Simonetta Sommaruga und den Bundesräten Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis geplant. Am späten Nachmittag wollte sich Steinmeier an einer Medienkonferenz äussern.

Am zweiten und letzten Tag des Staatsbesuchs reisen Steinmeier und Büdenbender morgen Donnerstag zusammen mit Berset in dessen Heimatstadt Freiburg. Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in der Schweiz seit 2010. (nag/sda)