Streit im Polizeibeamtenverband

Die Kritik ist deutlich: «Mit Befremden musste ich zur Kenntnis nehmen, dass sich der Verband der Polizei-Beamten zu einem politischen Geschäft äussert», schreibt ein Polizist und Verbandsmitglied. Und dies, obwohl der Verband politisch neutral sein müsse, gemäss Statuten. Ihn hätten die Äusserungen des Generalsekretärs im Verbund mit der SP, dem evangelischen Frauenbund und einer Vereinigung von Psychiatrie-Ärzten wütend gemacht. Denn er und viele seiner Kollegen seien trotz Verbandsmitgliedschaft nie gefragt worden, wie sie zur «drohenden Verschärfung des Waffenrechts im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie» stünden. So teilte es der Polizist der Verbandsspitze in Luzern mit. Ähnlich äussern sich andere Polizisten.

Was ist passiert? Max Hofmann, der Generalsekretär des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB), hat am 5. April an einer Medienkonferenz im Medienzentrum des Bundeshauses teilgenommen, als Mitglied und Vertreter einer neu ins Leben gerufenen «Plattform für ein zukunftsfähiges Waffengesetz». Die Bundesratsvorlage für das geänderte Waffengesetz stösst bei den Schützen auf geballte Kritik. Die Bundesratsvorlage wird dieser Tage in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats vorberaten. Die Schützen drohen mit dem Referendum, sollte das Parlament die Bundesratsvorlage einfach durchwinken. Anlass für die Gesetzesänderung ist eine EU-Waffenrichtlinie, die im Namen einer schärferen Terrorbekämpfung erlassen wurde, die in Tat und Wahrheit aber ausschliesslich legale Waffenbesitzer trifft, also Schützinnen und Schützen. Die Schweiz muss die Richtlinie übernehmen, sonst steht das Weiterbestehen des Schengen-Abkommen zur Debatte.

«Richtigstellung» nach Ansage

Die Plattform für ein zukunftsfähiges Waffenrecht versuchte vor diesem Hintergrund am 5. April Gegensteuer zu geben – zugunsten der Bestrebungen für ein verschärftes Waffenrecht durch die EU. In einer gemeinsamen Medienmitteilung, unterzeichnet von SP-Nationalrat Pierre-Alain Fridez (JU), dem erwähnten Max Hofmann vom Polizeibeamten-Verband, Thomas Reisch von der Dachorganisation psychiatrisch-psychotherapeutisch tätiger Ärzte, Dorothea Forster, Präsidentin Evangelische Frauen Schweiz und dem stellvertretenden Mediensprecher der SP Schweiz, Gaël Bourgeois, wird der Bundesrat wegen seiner Anpassung des Waffengesetzes gerügt. Wörtlich heisst es im Communiqué: «Die Plattform kritisiert, dass die bundesrätliche Vorlage die EU-Waffenrichtlinie nur ungenügend umsetzt. Sie fordert, den Zugang zu Waffen weiter einzuschränken und Ausnahmebewilligungen tatsächlich nur im Ausnahmefall zu gewähren.» Der Blick titelte darauf: «Polizistenverband auf EU-Kurs: Der Bundesrat muss das Waffenrecht verschärfen», Watson meldete: «Polizisten und Psychiater kämpfen gegen Blocher», und die NZZ titelte aufgrund der Mitteilung durchaus sachlich: «Polizeibeamte für schärferes Waffenrecht.»

Ist die Verbandsspitze über den eigenen Mut erschrocken? Jedenfalls ist seit dem 6. April an erster Stelle auf der Website des Verbands eine «Richtigstellung» zu lesen. Die Medienmitteilung der Plattform, für die auch Hofmann mit Titel und Telefonnummer auf dem Communiqué noch am Vortag hinstand, wird darin nicht erwähnt. Dafür ist zu lesen: «Die Berichterstattung in den Medien erweckt den Eindruck, dass der VSPB eine verschärfte Fassung der Vorlage des Bundesrates verlangt. Das stimmt nicht!»

Und weiter heisst es, der Verband fordere schon seit vielen Jahren ein nationales Waffenregister. Es gehe um den Schutz der Polizistinnen und Polizisten. Generalsekretär Hofmann blieb gestern auf Anfrage bei seiner Kritik an den Medienberichten. Diese hätten die Richtigstellung erforderlich gemacht. Inhaltlich unterstreicht Hofmann die Haltung der Geschäftsleitung des VSPB, die Übernahme der Vorlage des Bundesrates zur EU-Feuerwaffenrichtlinie sei die kompromissfähigste Variante. Auch früher erworbene Waffen müssten registriert werden, wäre der Wunsch des VSPB. «Polizistinnen und Polizisten haben immer wieder Einsätze, bei denen Waffen im Spiel sein können. Aus diesem Grund fordert der VSPB schon seit Jahren eine lückenlose, aber auch umsetzbare Erfassung aller Schusswaffen.»

Aussprache im Vorstand verlangt

Erwin Rommel ist Chef der Gemeindepolizei von Flims. Auch er ist einer, der sich am Vorgehen der Geschäftsleitung des Polizeibeamten-Verbands stört. Er habe nach Luzern geschrieben. Als Mitglied des Zentralvorstands des Verbands habe er von allem nichts gewusst. Rommel verlangte bei Generalsekretär Hofmann, dass die Haltung des Verbands an der nächsten Sitzung des Vorstands diskutiert werde. Er erachte das Vorgehen als nicht korrekt, sagte er gestern.

Hofmann erwiderte, er freue sich auf diese Diskussion. Sein Auftritt an der Medienkonferenz vom 5. April sei bewilligt gewesen. Zudem habe er nur elf Mails mit Kritik erhalten und drei Telefone. Dies sei bei 26'000 Verbandsmitgliedern wenig. Verbandspräsidentin Johanna Bundi Ryser war nicht erreichbar.

Erstaunt über die Stellungnahme des Polizeibeamtenverbands zeigte sich auf Anfrage auch Markus Melzl, ehemaliger Kriminalkommissär, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt und BAZ-Kolumnist. Im Kreise früherer Polizisten habe die Stellungnahme für Erstaunen gesorgt. Melzl hält fest: «Ein vollständiges Waffenregister ändert am taktischen Verhalten von Polizisten bei Einsätzen nichts.» Stets müsse damit gerechnet werden, dass Waffen vorhanden sein könnten. Entsprechend hätten sich Polizisten im Einsatz vorzusehen. (Basler Zeitung)