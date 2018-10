Swisscom-nahe Professoren legen 5G-Vergabe fest

Auktion bringt dem Bund Millionen

Die drei Telecomfirmen Swisscom, Sunrise und Salt haben bereits mit dem Aufbau des 5G-Netzes begonnen. Salt verspricht 5G-Verbindungen ab 2019, Sunrise ab 2020. Swisscom erklärt, erste punktuelle Netze, zum Beispiel in Burgdorf, seien bereits in Funktion. Der Aufbau eines flächendeckenden Netzes werde aufgrund der strengen Strahlengrenzwerte in der Schweiz aber länger dauern.



5G-taugliche Smartphones gibt es bislang noch nicht; erste Geräte werden im Laufe des nächsten Jahres erwartet. Dank der neuen Technologie sollen mehr Daten viel schneller übertragen werden als heute. Sunrise zum Beispiel verspricht, das mobile Internet werde mit 5G zehnmal schneller als das stationäre mit einer Glasfaserleitung. So könne man einen kompletten HD-Kinofilm innert fünf Sekunden herunterladen, und das mit einem deutlich tieferen Stromverbrauch als heute.



Auch das sogenannte Internet der Dinge soll dank 5G durchstarten. Als mögliche industrielle Anwendungen nennen die Anbieter zum Beispiel ferngesteuerte Operationen oder die Kommunikation zwischen selbstfahrenden Fahrzeugen.



Die von der Kommunikationskommission ausgerufene Frequenzauktion soll der Bundeskasse mindestens 220 Millionen Franken einbringen. Die letzte Frequenzversteigerung 2012 brachte schliesslich aber deutlich mehr Geld ein als im Vorfeld erwartet, nämlich 996 Millionen Franken. (hä)