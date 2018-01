Tamilenprozess: Angeklagter Banker brach in Tränen aus

D. S. ist die Anspannung vom Gesicht abzulesen, als er am Mittwochmorgen in Bellinzona vor die Bundesrichter tritt. Dem ehemaligen Mitarbeiter der Bieler Bank-Now-Filiale wird vorgeworfen, wissentlich über 100 Privatkredite auf der Grundlage von gefälschten Lohnausweisen Tamilen gewährt zu haben. Die falschen Lohnausweise stammen laut Anklage vom World Tamil Coordinating Committee (WTCC), das die Darlehen von den Kreditnehmern eingezogen und damit unter anderem den Bürgerkrieg in Sri Lanka finanziert haben soll.

Vor der Befragung bittet D. S. um das Wort: «Ich frage mich, warum ich hier überhaupt als Angeklagter sitze», sagt der 35-jährige Deutsche. Die Bank-Now sei über das Kreditsystem des Tamilenvereins im Bilde gewesen. «Und jetzt soll ich der Einzige sein, der davon gewusst haben soll. Ich kann das einfach nicht verstehen.» Dass er das nicht verstehen kann, das sagt D. S. in seiner Stellungnahme mehrfach. Dass der psychische Druck seit seiner ersten Einvernahme vor sieben Jahren massiv war, auch für seine Frau und Kinder. Unter Tränen sagt er: «Ich finde heute keine Kraft mehr, erneut eine Aussage zu machen.» Der Banker verweigert die Antwort auf jegliche Fragen.

Infografik: So floss das Geld nach Sri Lanka Grafik vergrössern

Danach tritt F. S. als Auskunftsperson vor die Richter, er ist Mitarbeiter der Compliance-Abteilung der Bank-Now und war früher für Entscheide über die Vergabe von Privatkrediten zuständig. Die Bank, eine Tochter der CS, ist nicht angeklagt, sie tritt am Prozess als Geschädigte auf. Dokumente aus den Ermittlungsakten werden auf drei Bildschirmen vorgeführt, neue Akten zu den Beweismitteln hinzugefügt. Die Anwälte der Verteidigung stellen ihm Dutzende Fragen. Wusste die Bank, dass die Kredite vom Tamilenverein WTCC zurückbezahlt wurden? Genügten die internen Kontrollen? F. S. überlegt jeweils, bevor er antwortet. Er ist offensichtlich sehr gut vorbereitet. Nein, sagt der Compliance-Mitarbeiter. Vom WTCC habe er erst durch Presseberichte erfahren. Die gefälschten Lohnausweise seien der Bank nicht bekannt gewesen. Die Bank habe alle notwendigen Kontrollen durchgeführt.

Als es um mögliche Verletzungen der im Geldwäschereigesetz festgeschriebenen Meldepflicht geht, kommen die Antworten stockender. Die Bank-Now-Besitzerin Credit Suisse hat gemäss Dokumenten der Verteidigung im Jahr 2011 in Bezug auf einen Angeklagten Tamilen eine Verdachtsmeldung bei der Geldwäschereistelle der Bundespolizei eingereicht. Die Bank-Now selber führte die Geschäftsbeziehung mit dem Angeklagten offenbar weiter. Die Meldung an die Geldwäschereistelle folgte erst 2014. Warum? F. S. sagt, er könne die Frage nicht beantworten.

Im hinteren Teil des Gerichtssaals hört sich Banker D. S. die Antworten des Vertreters seines ehemaligen Arbeitgebers mit versteinerter Miene an.

