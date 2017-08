«Uber Pop war zu früh für unseren Markt»

Herr Nantermod, bedauern Sie das Aus von Uber Pop in Zürich?

Ich verstehe den Entscheid. Uber ist eine private Firma, die machen kann, was sie möchte. Uber Pop war zu früh auf dem Markt. Es gelang dem Dienst nie, sich der aktuellen Gesetzeslage anzupassen.

Also platzt mit dem Aus des Dienstes auch Ihr Traum von einem völlig deregulierten Arbeitsmarkt?

Überhaupt nicht. Uber Pop war ein guter Test, um zu sehen, wie eine Deregulierung funktionieren könnte. Es war ja nicht so, dass Uber Pop ein Sicherheitsproblem gehabt hätte: Es gab keinen einzigen Unfall. Probleme machten die Sozialleistungen – und dort können wir als Gesetzgeber eingreifen.

Sie greifen vorderhand auf der anderen Seite ein und wollen per Vorstoss die Regeln für die gesamte Taxibranche lockern. Wird das die Branche tatsächlich innovativer machen?

Es ist einfach so: Ohne Wettbewerb gibt es keine Innovation, und diesen Wettbewerb müssen wir ermöglichen. Heute erstickt die Taxibranche in der Bürokratie. Je weniger diese Unternehmen für diese Bürokratie aufwenden müssen, desto eher können sie ihren Service für die Kundschaft verbessern.

Ist das nicht etwas blauäugig?

Es ist auf jeden Fall das, was wir als Politiker heute unternehmen können. Die Gesetzesgrundlage für die Taxibranche stammt aus einer Zeit, in der man noch kein GPS kannte, kein Smartphone. Wir wollen endlich wieder Wettbewerb in dieser Branche, echten Wettbewerb. Wie das funktionieren könnte, habe ich kürzlich in Berlin gesehen. Dort gibt es eine App, mit der man entweder ein echtes Taxi oder ein Uber bestellen kann – nebeneinander. So etwas könnte ich mir für die Schweiz auch vorstellen.

Meiden Sie selbst echte Taxis?

Überhaupt nicht. Auch wenn Uber schon sehr viel praktischer ist. Ich brauche jeweils Uber X, weil es dort ein gewisses Grundniveau gibt. Ich finde Uber Pop mit seinen Amateurfahrern kein schlechtes Modell, das andere spricht mir aber mehr zu. (los)