Umweltverbände befürchten «kreischende Gäste»

Die Seilrutsche am Berninapass würde europaweit zu den längsten gehören. Das 1800 Meter lange Stahlkabel soll von der Bahnstation auf der Alp Grüm auf die 380 Meter tiefer gelegene Cavaglia-Ebene hinunterführen. Im Klettergurt hängend würden die Benutzer mit 90 Stundenkilometern zu Tal sausen. Die Initianten wollen mit dem Projekt nach eigenen Angaben einen «Beitrag zur Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus» leisten.

Die Umweltverbände Stiftung Landschaftschutz Schweiz, Mountain Wilderness und Pro Natura teilen diese Einschätzung nicht. Die sogenannte Tyrolienne wäre ein «Fehlgriff in der touristischen Positionierung des Puschlavs», schrieben sie am Dienstag in einer Mitteilung.

Landschaftserlebnis gestört

Das Landschaftserlebnis am Bernina würde einerseits durch die zwei Stahlkabel gestört. Um Kollisionen mit Flugzeugen, Helikoptern und grossen Vögeln zu vermeiden, sollen sie mit sichtbaren Markierungen versehen werden. Andererseits würden «heruntersausende, kreischende Gäste» ruhesuchende Wanderer und Skitourengänger stören.

Sorgen macht den Umweltverbänden die breite Abstützung des Vorhabens. Sowohl die Rhätische Bahn als auch die Standortgemeinde Poschiavo würden das Projekt begrüssen, hiess es bei der Stiftung Landschaftschutz Schweiz auf Anfrage.

Die Berninalinie der Rhätischen Bahn gehört seit 2008 zum UNESCO Welterbe. Diese Auszeichnung habe die Bahnline erhalten, weil sie spektakulär in die Landschaft gebaut sei und schönste Aussichten auf die Alpen bieten würde, schrieben die Umweltverbände. Neben der UNESCO-Stätte tangiere das Projekt zudem ein kantonales Landschaftsschutzgebiet in der Cavaglia-Ebene. (amu/sda)