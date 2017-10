Unsichere Zeiten für Chefbeamte

Am Samstag wurde der neu gewählte Bundesrat Ignazio Cassis von der FDP-Delegiertenversammlung in Engelberg begrüsst. Am übernächsten Mittwoch, am 1. November, ist für den Tessiner dann offizieller Arbeitsantritt im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Ob an dem Tag die EDA-Spitzenbeamten des Departements in der Eingangshalle des Bundeshauses West Spalier stehen werden, um den neuen Chef in Empfang zu nehmen, ist unbekannt.

Klar ist, dass ein neuer Chef für die oberste Führungsetage auch immer Unsicherheit bedeutet. Meist eingesetzt von den Vorgängern, stehen die Spitzenbeamten für das Vergangene. Es bleibt ihnen die Hoffnung, dass der Neue auf Kontinuität setzt. Als Bundesrat ist die Versuchung jedoch gross, die Abgrenzung zum Vorgänger auch über die Personalpolitik zu vollziehen. Denn bei Personalentscheidungen hat ein Bundesrat in diesem sonst so antipräsidialen Land wirkliche Macht.

Dezidiert links

Pascale Baeriswyl, die Staatssekretärin des EDA, ist eine solche Personalie, die gemäss verschiedenen Stimmen aus dem EDA auf der Kippe steht. «Eine Galgenfrist» habe man ihr gewährt, heisst es. Baeriswyl ist erst seit Dezember 2016 im Amt. Die Berufung der Basler Sozialdemokratin durch Cassis-Vorgänger Didier Burkhalter löste mancherorts – auch in der eigenen Partei – Befremden aus. Die Besetzung stiess nicht zuletzt deshalb auf Unverständnis, weil eine Staatssekretärin gemäss Deklaration des EDA «die erste Ansprechpartnerin des Bundesrats in aussenpolitischen Belangen» ist – eine mächtige Position. Der nominell bürgerliche Burkhalter hatte die dezidiert linke Baeriswyl auf das wichtigste Amt des Departements gehievt.

Cassis wiederum sprach sich vor seiner Wahl in den Bundesrat mehrfach für eine Neuausrichtung der Europa-Politik aus. Die Personalie Baeriswyl elegant entschärfen liesse sich durch eine jüngst von der Aargauer Zeitung aufgezeigte Lösung: Der Staatssekretariatsposten würde aufgeteilt, die Europafragen einem eigenen Staatssekretär übergeben, Baeriswyl bliebe für die Rest-Welt zuständig.

Wie wichtig das Europadossier im Aussendepartement geworden ist, zeigt sich daran, dass es dort seit 2013 eine eigene Abteilung für die Beziehung zur EU gibt: die Direktion für europäische Angelegenheiten (DEA). Zwar existiert die Direktion bereits seit 1961, damals noch unter dem Namen «Integrationsbüro EDA/EVD». Diese war jahrzehntelang sowohl dem Volkswirtschaftsdepartement als auch dem Aussendepartement unterstellt. 2011 entschied der Bundesrat, die Direktion vollständig dem EDA anzugliedern. Seit 2010 führt Botschafter Henri Gétaz die Direktion – und in dieser Funktion sah er Bundesrat Burkhalter kommen und auch wieder gehen. Ob er auch unter Cassis weiteramten wird? Auch andere Optionen sind denkbar. Sollte das Staatssekretariat tatsächlich aufgeteilt werden, würde sich Gétaz als langjähriger Europa-Verantwortlicher natürlich als Staatssekretär für Europafragen aufdrängen.

Sein Nachfolger als DEA-Chef wäre eventuell auch wieder Bundesrat Johann Schneider-Ammann unterstellt. Zumindest fordert das die Zürcher CVP-Nationalrätin Kathy Riklin: In einer noch hängigen Motion will sie, dass das DEA wieder zwei Departementen unterstellt ist, nebst dem EDA auch dem Volkswirtschaftsdepartement. «Es hat sich gezeigt, dass die aussenwirtschaftlichen Interessen bei der Direktion für europäische Angelegenheiten weniger gewichtet werden», so Riklin. Der Bundesrat lehnt die Motion ab.

Streit um Entwicklungshilfe

Direktor Gétaz, der seit 1990 im Dienst der Eidgenossenschaft steht, hatte sich vor seiner Zeit als DEA-Vorsteher jahrelang um die aussenwirtschaftlichen Belange der Schweiz gekümmert. Dennoch gelang es ihm offenbar nicht, diesen wirtschaftlichen Interessen als DEA-Chef genug Gewicht zu verleihen – so zumindest in Riklins Wahrnehmung.

Eine dritte prominente Personalie ist jene des Deza-Chefs. Die Entwicklungshilfe ist immer wieder Spielball politischer Auseinandersetzungen. So wurde auch in der vergangenen Herbst-Session im Nationalrat wieder darüber gestritten, wie hoch die Ausgaben für die Entwicklungshilfe sein sollen. Der oberste Entwicklungshelfer ist zurzeit Manuel Sager. Von 2010 bis August 2014 amtete Sager als Schweizer Botschafter in den USA – ein Top-Job.

Der Spitzendiplomat gilt denn auch als Schwergewicht in Cassis’ künftigem Departement. So sagt ein führender Politiker über den Botschafter: «Dass ein Bundesrat Cassis einem Sager inhaltlich widerstehen kann, das glaube ich nicht wirklich.»

Ob Bundesrat Cassis unter Sager Aussenminister sein will, wird sich schon bald zeigen. (Basler Zeitung)