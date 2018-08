Unter Freunden

Letzte Woche reiste Bundesrätin Doris Leuthard wie schon vergangenes Jahr nach China, offiziell zu einem Arbeitsbesuch. Es sei Leuthards private Abschiedsreise gewesen, heisst es in Bern. Bestätigen will das natürlich niemand, aber Tatsache ist, dass die Reise keinen politischen Zweck hatte – und dass die Begleitdelegation vor allem aus langjährigen Gefährten der Bundesrätin bestand.

Die Kommunikationsabteilung von Doris Leuthards Departement machte während Wochen ein Geheimnis daraus, wer die Bundesrätin begleiten würde. Eine Anfrage der BaZ, mit der Bundesrätin nach China zu reisen, wurde hingegen abgewiesen. In anderen Departementen ist eine solche Begleitung meist ohne Umstände möglich, solange das Medium die Kosten übernimmt. Bei Leuthard waren nur wohlgesinnte Medienschaffende zugelassen, so der Chefredaktor der Aargauer Zeitung, Patrik Müller, und der Chefredaktor der Handelszeitung, Stefan Barmettler. Mit dabei war auch Peter Wanner, Verleger der Aargauer Zeitung. Und natürlich war auch Ringier eingeladen, der Konzern, der Leuthard schon zur «Sonnenkönigin» (Blick) ausrief oder sie schlicht als «Die Beste» (Schweizer Illustrierte) betitelte. Ringier-CEO Marc Walder sagte allerdings kurzfristig ab.

Alte Gefährten

Ebenfalls mit dabei waren die Vertreter der drei Staatsbetriebe, die von Entscheiden Leuthards abhängig sind und ihr deshalb besonders nahestehen, nämlich Hansueli Loosli, Verwaltungsratspräsident der Swisscom, Andreas Meyer, CEO der SBB, und Claudia Pletscher, Vizepräsidentin aus dem Bereich «Entwicklung und Innovation» der Post. Das ist jener Konzern, dessen Buchungstricksereien in Leuthards Bundesamt für Verkehr jahrelang übersehen wurden. Mit dabei waren auch Leuthards langjähriger Generalsekretär und heutiger Bundeskanzler Walter Thurnherr sowie sein Nachfolger Toni Eder, der früher Vizedirektor im Bundesamt für Verkehr war. Politisch hatte die Reise keinerlei Bedeutung. Es wurden keine bilateralen Verträge unterzeichnet, wie das Uvek auf Anfrage bestätigt. Leuthard traf auf dem zweitägigen Trip keinen einzigen Vertreter der chinesischen Regierung, sondern bloss einen Minister Hongkongs.

Die Delegation besuchte zuerst Shenzhen, den chinesischen Vorposten vor Hongkong, um sich über Digitalisierung und Elektromobilität zu informieren. Ob dabei zur Sprache kam, dass China seine Stromversorgung zu rund zwei Drittel aus Kohlekraftwerken sicherstellt, ist nicht bekannt. In Hongkong ging es in einen «Innovations- und Technologiepark». Ebenfalls mit dabei eine persönliche Mitarbeiterin der Bundesrätin und die stellvertretende Informationschefin. Seit einigen Jahren ist es auch in der Schweiz Mode geworden, dass Bundesräte ohne Entourage nicht mehr unterwegs sein können. Vermutlich war sie für die fünf Bilder besorgt, die via Twitter von der Reise verbreitet wurden.

Alle diese Informationen wurden erst kurz vor der Reise bekannt gegeben. Frühere Anfragen der BaZ über die Delegation und den Sinn und Zweck der Reise wurden konsequent abgeblockt. Dies, obwohl die staatlichen Organe nach ihrem Selbstverständnis und von Gesetzes wegen eigentlich verpflichtet sind, Informationen herauszugeben, vor allem wenn sie danach gefragt werden. Das Leitbild der Konferenz der Informationsdienste des Bundes, an dem auch Dominique Bugnon, Leuthards Informationschef, mitarbeitete, hält fest, dass die Bundesverwaltung «laufend vollständig informieren» soll, die Kommunikation des Bundes müsse «aktiv», «umfassend» und «kontinuierlich» sein. «Auch Teilergebnisse, Varianten und Zwischenetappen sind der Öffentlichkeit darzulegen», so das Konzept. Man habe eine «offene, aktive Informationspraxis».

Auskunft lange verweigert

Leuthards Kommunikationsabteilung kümmert dieses Leitbild offensichtlich nicht. Sie macht dafür ihrem Ruf als «Informationsverhinderin» alle Ehre. Drei Mitarbeiter verweigerten standhaft jede Auskunft über die Reise, bis zum von ihr festgelegten Zeitpunkt. Das sei nötig, weil es bis kurz vor einer solchen Reise noch Änderungen geben könne, lässt das Uvek auf Anfrage ausrichten. Die Reise nütze der Strategie «Digitale Schweiz», die der Bundesrat aktualisieren wolle. Deshalb sei auch der Bundeskanzler mitgefahren, denn er sei im Steuerungsausschuss von «E-Government Schweiz». Beides sind vollmundige Absichtserklärungen, mit der Digitalisierung von Behördenprozessen mehr Effizienz und Leistung zu erbringen und der Wirtschaft das Leben zu erleichtern – die in der Praxis aber noch nicht viel gebracht haben. Die Schweiz rutscht im Doing-Business-Index der Weltbank, einem Ranking, das misst, wie einfach Unternehmen gegründet und betrieben werden können, Jahr für Jahr nach hinten.

Patrik Müller lieferte Leuthard bereits sein Dankeschön für die exklusive Einladung ab, in Form eines Interviews mit der Bundesrätin. Ohne jede kritische Nachfrage. Die Handelszeitung hatte noch keine Gelegenheit dazu, sie erscheint erst morgen Donnerstag. (Basler Zeitung)