Verblassendes Rot

Er war ein strahlender Stern im Kosmos der Reisepässe: leuchtend rot die Farbe, edel das Design, stolz die Typografie. Wo andere Dokumente bereits schmuddelig aussahen, selbst wenn sie noch druckfrisch waren, schien der Schweizer Pass resistent gegen die Unbill der Zeit – stabil der Umschlag auch nach Jahrzehnten des Gebrauchs, hochwertig das Papier. Ein Meisterwerk, unzerstörbar wie das Land, das er symbolisiert.

Ganz zu schweigen von seinen immateriellen Qualitäten: Sie adelten den Besitzer, verliehen ihm den Nimbus höchster Seriosität, machten ihn auf Reisen im Ausland scheinbar unantastbar gegen behördliche Willkür.

Fahrten und Flüge in die Welt

«Der Inhaber dieses Passes», stand einst darin geschrieben, «ist Schweizer Bürger und kann jederzeit in die Schweiz zurückkehren». Der Schweizer Pass war ein amtlicher Garantieschein für Integrität und Sicherheit. Und natürlich eine Lizenz für Fahrten und Flüge in die grosse, weite Welt. Ein Symbol der Macht. Der Schlüssel zur Freiheit.

Das war einmal. Das Rot auf dem Umschlag – es beginnt zu verblassen. «Singapur-Pässe sind wichtiger als Schweizer Pässe», titelte kürzlich das in Genf erscheinende Online-Magazin Le News. Das Zürcher Portal Finews konstatierte ernüchtert: «Der mächtigste Pass der Welt ist nun asiatisch.»

Was ist passiert? Die Firma Arton Capital, die ihren vermögenden Kunden nicht nur Residenzen auf dem gesamten Globus, sondern auch Staatsbürgerschaften vermittelt, hat einen «Passport-Index» erstellt. Er zeigt von A wie Afghanistan bis Z wie Zimbabwe, welche Bürger aus einem der 194 Staaten dieser Welt für ihre Reisen in andere Länder ein Visum brauchen.

Demnach kann ein Bürger des südostasiatischen Stadtstaates Singapur in nicht weniger als 159 Länder ohne bürokratischen Aufwand visafrei einreisen, ein Schweizer hingegen bloss in 155 Länder. China zum Beispiel steht Singapurern ganz offen; Schweizer müssen sich, bevor sie zur Reise ins Reich der Mitte aufbrechen, zuerst auf der chinesischen Botschaft in Bern ein Visum in den Pass stempeln lassen.

159 offene Destinationen für Singapurer, deren 155 für Schweizer: Das klingt nach einer lächerlichen Differenz. Trotzdem dürfte sie am Selbstbewusstsein der Eidgenossen rütteln.

Rache auf dem Fusse

Deutsche (158 visafreie Destinationen), Schweden und Südkoreaner (je 157) sowie Dänen, Finnen, Italiener, Spanier, Norweger, Briten und Japaner (je 156) kommen mit ihren Pässen viel unbürokratischer weiter als Schweizer. Helvetien steht auf Rang fünf des «Passport-Indexes». Das ist immer noch gut. Aber es ist nicht Spitze für ein Land, dessen Bürger bis anhin glaubten, sie würden überall mit offenen Armen empfangen, nur weil sie Schweizer sind.

Die Rache folgt auf dem Fuss: Die Schweiz spielt ebenfalls kein Spiel ohne Grenzen. Von Bürgern aus 101 Staaten, die nach Zürich, Genf und Basel einfliegen oder auf anderen Wegen einreisen wollen, verlangt sie ein Visum. Weltoffenheit hat Grenzen. Als assoziierter Schengen-Staat muss die Schweiz die Visa-Politik der EU-Staaten mittragen; von autonomem Handeln keine Spur. Da ist es ein schwacher Trost, dass sie im Gegenzug Zugang zum Schengener Informations-System erhält, das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei verbessern soll.

Singapur hat es besser. Es ist in seiner Immigrationspolitik frei, obwohl es der Asean-Zone, dem Verband südostasiatischer Nationen, angehört.

Gut gebrüllt

Die Ironie der Geschichte ist übrigens, dass auch der Pass Singapurs in Rot gehalten ist – ein Rot, das nun aber kräftiger zu leuchten scheint als das schweizerische.

Auf dem Umschlag prangen ein Löwe und eine Löwin sowie – gut gebrüllt ist schon gewonnen – der Sinnspruch: «Majulah Singapura» – «Vorwärts, Singapur». (Basler Zeitung)