Verbotene politische Werbung am TV

Das Spiel nimmt seinen Lauf. Es geht im Hintergrund um angemahnte, gesetzlich grundsätzlich aber verbotene politische Werbung für ein Ja am 10. Juni zum Geldspielgesetz. So kürzlich geschehen an einem Relegationsspiel der Handball-Nationalliga A. Die Aargauer Handballer vom TV Endingen kämpften dabei gegen GC Zürich um den Verbleib in der Nationalliga A. Beim letzten Heimspiel taten sie dies vor 1500 Zuschauern. Diese fanden sich zuerst beim Zutritt in die Halle und später auch während des Spiels vor Plakaten wieder, die politische Werbung zeigten. Die plakative Ja-Empfehlung eines Hockeyspielers an die Stimmbürger zum Geldspielgesetz war auch Dauerbegleitung der TV-Zuschauer, die dem Match auf dem grössten privaten Schweizer Sportkanal von UPC Cablecom folgten. Und dies, obwohl das schweizerische Radio- und Fernsehgesetz politische Werbung ebenso untersagt wie die Verbandsstatuten der Handballer.

So befiehlt Handball Schweiz unter Artikel 22: «In den Hallen und auf Spieler-, Schiedsrichter-, beziehungsweise Funktionärskleidung ist Werbung generell für politische oder konfessionelle Zwecke sowie für Raucherwaren und Getränke mit mehr als 15 Prozent Alkoholgehalt verboten.»

«Im übergeordneten Interesse»

Marco Ellenberger, Medien- und Kommunikationschef beim Handballverband, sagt auf Anfrage, man halte sich in dieser Frage an Vorgaben des Sport-Dachverbandes Swiss Olympic. Der TV Endingen sei mit seiner Werbeaktion zwar «etwas vorgeprescht», man sei aber auch auf schweizerischer Verbandsebene klar für ein Ja zum Geldspielgesetz. Die Werbung dafür erfolge «quasi im übergeordneten Interesse der Sportförderung», denn jährlich flössen rund 160 Millionen aus Glücksspieleinnahmen (Swisslos, Sport Toto) in die Sportförderung. Dies solle so bleiben.

Dass der Dachverband Swiss Olympic insgesamt 76 Sportverbände im Land zum aktiven Einsatz für ein Ja zum Geldspielgesetz aufgerufen hat, bestätigt Alexander Wäfler. Wäfler ist Leiter Medien und Information bei Swiss Olympic. Nach der No-Billag-Initiative, die die Sportler für den Urnengang vom 4. März 2018 zur Ablehnung empfahlen, ruft Swiss Olympic die stimmberechtigten Mitglieder von insgesamt 19 000 angeschlossenen Vereinen damit zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten zum politischen Kampf auf – entgegen von Verbandsbestimmungen.

«Swiss Olympic setzt sich aus Überzeugung für die Annahme des Geldspielgesetzes ein und fordert deren Mitgliedsverbände und deren Sportlerinnen und Sportler sowie deren Vereine auf, dasselbe zu tun», sagt Wäfler unumwunden. Geld, das heute in die Sportförderung fliesse, dürfe mit einer Ablehnung des Gesetzes nicht ins Ausland abfliessen, sagt Wäfler. Heute werde Swiss Olympic seine ausführliche Stellungnahme dazu veröffentlichen.

«Wir sind mit Swiss Olympic in Sachen Geldspielgesetz im Austausch», bestätigt auch Marco von Ah, der Kommunikationschef beim Schweizerischen Fussballverband. Er sagt, die in den SFV-Statuten festgeschriebene politische Neutralität bedeute nicht, «dass wir oder unsere Klubs nicht für eigene Interessen einstehen dürfen. In Sachfragen, die uns selbst betreffen, dürfen wir selbstverständlich Stellung beziehen, etwa wenn es in einer kommunalen Abstimmung um einen Kredit für einen Sportplatz geht.» Ähnliches gelte beim Geldspielgesetz, sagt von Ah. «Pointiert ausgedrückt: Wer davon profitiert, soll auch dafür sein dürfen.»

Das Bakom analysiert

Zudem habe der SFV (Schweizerischer Fussballverband) im Gegensatz zur SFL (Swiss Football League) für die Super League und die Challenge League kein explizites Verbot politischer Werbung in Stadien respektive auf Sportplätzen, sagt von Ah. «So eines besteht im Bereich der SFV-Zuständigkeit nur für Trikots. Entsprechend müssen wir gar nicht von einem Verbot abweichen.»

Anders sieht es SVP-Nationalrat Lukas Reimann, der mit Blick auf die Vorgänge am Handballmatch von Endingen nicht gewillt ist, Gesetzesverstösse durch verbotene politische Werbung zu tolerieren. Der erklärte Gegner des Geldspielgesetzes, der zusammen mit den Jungparteien von SVP, FDP und Grünliberalen sowie den Jungen Grünen gegen die Einführung von Internetblockaden in diesem Zusammenhang kämpft, überlegt sich rechtliche Schritte, wie er auf Anfrage sagte.

Auf die politische Werbung, die gemäss Radio- und Fernsehgesetz verboten ist, ist auch das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) aufmerksam geworden. Was im konkreten Fall genau gilt und ob man einschreiten müsse, konnte Sprecherin Silvia Canova gestern noch nicht sagen. Die Experten seien an der Arbeit. Zu welchem Schluss sie kämen, könne sie im Verlaufe des heutigen Tages sagen, sagte Canova gestern Abend. (Basler Zeitung)