Verhaftungen wegen Terroraktivität

Im unmittelbaren Umfeld der Schweiz sind vergangenes Jahr Hunderte Risikopersonen mit islamistischem Terrorhintergrund verhaftet worden. Allein in Österreich waren es 48 im Jahr 2017. Dies geht aus dem Lagebericht 2018 von Europol zum Thema Terrorismus hervor (Terrorism Situation and Trend Report 2018). Von besonderem Interesse erscheint dieser Lagebericht auch für die Schweiz, weil seit der vergangenen Sommersession bekannt ist, dass der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) dem Staatssekretariat für Migration (SEM) 38 Risikopersonen, auch Gefährder genannt, gemeldet hatte. Drei von ihnen wurden ausgeschafft, fünf erhielten die vorläufige Aufnahme (Schutzstatus der Schweiz) und 30 befinden sich noch in laufenden Rekurs- und Asylverfahren.

Die Schweiz hat mit dem Europäischen Polizeiamt (Europol) ein Kooperationsabkommen, das seit März 2006 in Kraft ist. Dieses ermöglicht den Austausch von Informationen – auch im Bereich Terrorismus. Die Schweiz hat bei Europol in Den Haag zwei Polizeiattachés stationiert und einen Verbindungsoffizier des Grenzwachtkorps. Faktisch ist die Schweiz Teil von Europol. Dass Europol in der Schweiz keinerlei Festnahmen festhält (siehe Grafik oben), hat also nichts damit zu tun, dass die Schweiz nicht EU-Mitglied ist.

Schweiz: Keine Verhaftungen

Grafik und Lagebericht weisen aus, dass Frankreich, Grossbritannien und Spanien die Hotspots dschihadistisch motivierter Anschlagsvorbereitungen sind und dass Verhaftete konkret in Verbindung mit islamistischen Extremisten gebracht werden konnten.

Ist die Schweiz also eine Insel der Glückseligen, wo sich im letzten Jahr keine Extremisten tummelten? Die Antwort lautet Nein. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass EU-Länder Gefährder verhafteten, die sich in vergleichbaren Fällen in der Schweiz frei bewegen können, weil sie sich in einem normalen Asylverfahren befinden. Und dies, obwohl der Nachrichtendienst des Bundes in 38 konkreten Fällen im vergangenen Jahr empfohlen hatte, genau dies nicht zu tun.

Die Definition von Gefährdern ist nämlich in der Schweiz und in den EU-Ländern dieselbe. Erstmal ist ein Gefährder eine Person, von der eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Bei den dschihadistischen Gefährdern, um die es im Lagebericht von Europol geht, wurden im Vorfeld der erfolgten Verhaftungen klare Verbindungen festgestellt zu islamistisch-extremistischen Kreisen. So schreibt Europol: «Im Jahr 2017 wurden die meisten Verhaftungen (660) unter dem Verdacht der Teilnahme an Aktivitäten einer terroristischen Gruppe durchgeführt.» Das reichte hin bis zur Planung und Vorbereitung von Angriffen. 73 Personen wurden wegen des Verdachts der Erleichterung des Terrorismus (Verbreitung von Propaganda, Anwerbung und Finanzierung von Terrorismus) festgenommen.

«Wir beobachten dich genau»

Trotz grosszügiger Aufenthaltsgewährung für Gefährder durch das Staatssekretariat für Migration (SEM), versuchen der Nachrichtendienst des Bundes und die Polizei in den Kantonen die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen. Im konkreten Fall werden Gefährder «angesprochen», wie es behördlich heisst. Mit anderen Worten: Risikopersonen wird klargemacht: «Wir beobachten dich genau. Nimm dich in Acht.» Im letzten Lagebericht des NDB heisst es dazu: «Im April 2018 registrierte der Nachrichtendienst des Bundes in der Schweiz rund neunzig Risikopersonen. Der Begriff ‹Risikoperson› bezieht sich auf Menschen, die heute ein erhöhtes Risiko für die Sicherheit der Schweiz darstellen.» Der NDB erfasse nicht nur Jihadisten, sondern auch Personen, die den Terrorismus unterstützen und dazu ermutigen, heisst es weiter. «Die Risikopersonen würden durch den NDB gemäss «einer Kombination sehr präziser Kriterien» bestimmt, wobei ein konkreter Gewaltbezug ausschlaggebend ist. Alle Risikopersonen werden laufend Fedpol und der Bundesanwaltschaft gemeldet. Der NDB bearbeite diese Fälle in Koordination mit den betroffenen Kantonen und treffe präventive Massnahmen.

Dass es in der Schweiz keine Gefährder oder Risikopersonen gibt, kann aus der Statistik von Europol also nicht geschlossen werden. Die einzigen Verhaftungen, die in der Schweiz 2017 erfolgten (in der Europol-Statistik nicht numerisch erfasst), betrafen eine unbekannte Anzahl Personen, die Dschihad-Reisen in die irakisch-syrische Konfliktzone unterstützten.

Gleich wie Schweizer Behörden macht sich auch Europol Sorgen, was die Anschlagsgefahr betrifft.

Zunehmende Häufigkeit

Europol hat in den letzten Jahren «eine Zunahme der Häufigkeit von Dschihad-Angriffen» festgestellt, aber eine Abnahme der Komplexität», was Vorbereitung und Ausführung betrifft.

Dschihadistische Angriffe verursachten mehr Tote und Verletzte als alle übrigen Terroranschläge. Angriffe dschihadistischer Extremisten erfolgten nach drei Mustern: willkürliche Tötungen, Angriffe auf Symbole des westlichen Lebensstils und auf Symbole der Autorität. «Neue Angriffe in der EU durch dschihadistische Terroristen, die einem dieser Muster oder einer Kombination daraus folgen, sind sehr wahrscheinlich», schreibt Europol. Und dies trotz teils erfolgreicher Bekämpfung des IS in Syrien und Irak. (Basler Zeitung)