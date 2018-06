Verzicht auf mehr Sozialstaat

Seit gestern ist sie öffentlich, die ablehnende Botschaft des Bundesrats zur Initiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie». Das Volksbegehren der Gewerkschaften, von männer.ch, Alliance F und Pro Familia Schweiz soll dem Bund den Auftrag geben, eine Vaterschaftsversicherung einzurichten. Die Initiative verlangt, dass Väter einen gesetzlichen Anspruch auf einen mindestens vierwöchigen Vaterschaftsurlaub erhalten, der über die Erwerbsersatzordnung (EO) entschädigt würde. Der Einkommensersatz würde wie bei der bestehenden Mutterschaftsentschädigung 80 Prozent des Einkommens betragen, aber höchstens 196 Franken pro Tag. Ein solcher Urlaub würde nach Bundesratsangaben 420 Millionen Franken jährlich kosten. Dieser Betrag entspricht einem EO-Beitragssatz von 0,11 Prozent. Für die Finanzierung des Vaterschaftsurlaubs müsste der Beitragssatz der EO von heute 0,45 auf 0,56 Prozent angehoben werden.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen geht davon aus, dass die Vorlage zum Vaterschaftsurlaub im Jahr 2021 in Kraft treten würde. Mit einer Erhöhung des Beitragssatzes der EO um 0,11 Prozentpunkte ab diesem Zeitpunkt würde sichergestellt, dass das Umlageergebnis der EO unter Berücksichtigung aktueller Szenarien der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung in den darauffolgenden Jahren ausgeglichen wäre.

Sache der Sozialpartner

Anknüpfend an die Kostenfolgen meint der Bundesrat in seiner Botschaft ans Parlament denn auch: «Dies würde die Wirtschaft mit zusätzlichen Abgaben belasten und die Unternehmen vor grosse organisatorische Herausforderungen stellen».

Die Initianten schätzen die Kosten tiefer, nämlich auf 380 Millionen pro Jahr. 20 Tage Vaterschaftsurlaub kosteten auf dem Lohnzettel nicht mehr als eine Tasse Kaffee pro Monat, werben sie für ihre Volksinitiative. Zudem stehe die Erwerbsersatzordnung finanziell gut da.

Der Bundesrat weist in seiner Botschaft auf diverse weitere Begehren hin, die mit EO-Geldern finanziert werden sollen, etwa ein Betreuungsurlaub für erwerbstätige Eltern akut schwerkranker oder verunfallter Kinder oder eine Motion mit dem Titel «länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen».

Ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis

Die Verantwortung in der Frage von Vaterschaftsurlaubsregelungen liegt nach dem Bundesrat «primär bei den Sozialpartnern, bei Kantonen und Gemeinden». Massnahmen für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben für den Bundesrat in dessen Familienpolitik Priorität. Diese Zielsetzung verfolge er auch im Rahmen der Fachkräfte-Initiative. Dabei lege der Bundesrat den Schwerpunkt auf Massnahmen für die Förderung des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebots.

Er schreibt dazu: «Im Vergleich zu einem gesetzlich verankerten Vaterschaftsurlaub tragen diese Massnahmen nicht nur unmittelbar nach der Geburt des Kindes, sondern auch in den nachfolgenden Familienphasen dazu bei, dass Mütter und Väter Familie und Erwerbstätigkeit besser vereinbaren können.» Solche Massnahmen weisen nach Einschätzung des Bundesrats zudem ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Darüber hinaus erinnert der Bundesrat in der Mitteilung daran, dass er bei der direkten Bundessteuer Eltern entlasten will, wie seine kürzlich verabschiedete Botschaft vorschlägt. Für die familienergänzende Kinderbetreuung sollen Eltern bis 25'000 Franken pro Kind und Jahr vom Einkommen abziehen können, statt heute 10'000 Franken.

Die Initianten überzeugen diese Argumente nicht. Travaille.Suisse-Präsident Adrian Wüthrich schreibt in einer Mitteilung, der Verein Vaterschaftsurlaub jetzt! könne diesen «ewiggestrigen Entscheid des Bundesrates in keiner Art und Weise nachvollziehen». (Basler Zeitung)