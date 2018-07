Vor der Rückkehr ans Inselspital

Schon in wenigen Tagen könnte es so weit sein: Die Anästhesistin Natalie Urwyler kehrt ans Berner Inselspital zurück – gegen den Willen der Leitung des Universitätsspitals. Fünf Jahre sind seit Urwylers letztem Arbeitstag als Ärztin der «Insel» und als Forscherin an der Universität Bern vergangen. Und vier Jahre sind es seit dem Tag her, an dem sie als Oberärztin die Kündigung in der Hand hatte. Die Entlassung erfolge wegen des «nachhaltig gestörten» Vertrauensverhältnisses, schrieb ihr das Spital, an dem sie elf Jahre lang gearbeitet hatte.

Diesen Entlassungsgrund lässt das Berner Obergericht nun aber nicht gelten. Anfang Juli urteilte es zugunsten der habilitierten Ärztin: Die Kündigung Urwylers sei wegen Verletzung des Gleichstellungsgesetzes aufzuheben. Denn man müsse von einer «Rachekündigung» ausgehen. Im letzten November war schon die Vorinstanz, das Regionalgericht Bern-Mittelland, zum gleichen Schluss gekommen (die BaZ berichtete). Das Urteil des Obergerichts wird am 3. August rechtskräftig – sofern die Insel-Gruppe, zu der das Inselspital gehört, auf einen Weiterzug ans Bundesgericht verzichtet. Und Rechtskraft würde bedeuten: Spital und Universität müssen Urwyler wieder einstellen.

Natalie Urwyler hatte einige Monate vor ihrer Entlassung eine Beschwerde wegen Diskriminierung eingereicht. Die Leitung der Klinik und die Universität hätten ihr nach einem Mutterschaftsurlaub jede Möglichkeit für eine vernünftige, schrittweise Rückkehr an den Arbeitsplatz verweigert, sagt Urwyler. In den Jahren zuvor hatte sich die Oberärztin schon wiederholt gegen Arbeitsbedingungen für Schwangere und Mütter am Spital eingesetzt, die ihr unzumutbar erschienen – zum Missfallen der Leitung. Bei ihr selber habe die Rücksichtslosigkeit bei einer ersten Schwangerschaft gar zu einem Abort geführt, während eines Arbeitseinsatzes am Spital.

Schweizweit der erste Fall

Aus der Sicht Urwylers war die Diskriminierungsbeschwerde der unmittelbare Anlass für die Entlassung. Eine solche Beschwerde würde eigentlich einen vorübergehenden Kündigungsschutz bieten. Die Insel-Gruppe bestritt im Prozess aber, dass die Beschwerde Auslöser der Entlassung war. Doch damit konnte sie das Gericht nicht überzeugen: Dass die Beschwerde nicht der Kündigungsgrund gewesen sei, wirke «als reine Schutzbehauptung, sprich: unglaubwürdig».

Rechtskraft vorausgesetzt, wäre Urwylers Erfolg ein Präzedenzfall. Es ist schweizweit kein anderer Fall bekannt, in dem eine Frau eine Wiedereinstellung aufgrund des Gleichstellungsgesetzes gerichtlich durchsetzen konnte. Entsprechend bedeute das Urteil des Obergerichts für sie eine «grosse Genugtuung», so Urwyler. Sie führe ihren Kampf nicht nur für sich selber, sondern allgemein für die Gleichbehandlung von Frauen in der Medizin. Urwyler führt wirtschaftliche Gründe an: «Wir können es uns nicht leisten, dass hochausgebildete Fachkräfte daran gehindert werden, ihre Leistung zu erbringen, nur weil sie Mütter geworden sind.»

Die mögliche Rückkehr sorgte schon vor dem Entscheid des Obergerichts für Unruhe. Ende Juni tauchte ein «Offener Brief» mit den Namen der chirurgischen Chefärzte des Inselspitals auf. Darin war von einem «zerrütteten Vertrauensverhältnis» und von einer «undenkbaren weiteren Zusammenarbeit» mit Urwyler die Rede. Die Patientensicherheit sei bei «schwebenden Konflikten» im Team gefährdet, hiess es. Handschriftlich unterschrieben war der Brief aber nicht. Es kursierten vor dem Urteil zudem der Entwurf eines Briefes der Oberärzte und der des Pflegeteams der Anästhesieklinik, in denen eine Zusammenarbeit mit Urwyler nach der langen juristischen Auseinandersetzung als unmöglich bezeichnet wurde. Allerdings sind auch hier keine unterzeichneten Versionen aufgetaucht. Dennoch machte Der Bund die Briefe zum Thema: «Insel-Kollegen stellen sich gegen streitbare Ärztin», schrieb die Zeitung.

Urwyler ist überzeugt, dass die Spitalleitung hinter diesen Stellungnahmen gegen ihre Wiederbeschäftigung steht. Sie habe von Druckversuchen gegenüber dem Personal gehört, solche Briefe zu unterzeichnen. Urwylers Anwalt Rolf Steinegger beurteilt die Papiere als «eine weitere Diskriminierung der Klägerin, und zwar in der Öffentlichkeit».

Die Insel-Gruppe weist den Vorwurf, die Briefe seien von der Leitung veranlasst worden, von sich. Es handle sich um eine von der Ärzteschaft und Pflege initiierte Aktion, «die im Sinne der freien Meinungsäusserung zu sehen ist», schreibt die Gruppe. Zu allen drei Briefen «gibt es Unterzeichnungen», heisst es weiter. Diese seien bezüglich der beiden Briefe seitens der Ärzte aber per Mail erfolgt. «Auf handschriftliche Unterschrift wurde im digitalen Zeitalter verzichtet», so die Insel-Gruppe. Der Brief vom Pflegeteam wiederum sei von 27 Mitarbeitenden «persönlich unterschrieben» worden. Einen Beleg für handschriftliche Unterzeichnungen liefert die Gruppe aber nicht.

«Unter dem Strich kann man sich kaum eine andere Lösung vorstellen als eine finanzielle Einigung zwischen Urwyler und dem Inselspital», schrieb die Berner Zeitung. Urwyler aber bleibt dabei: Sie will wirklich ans Spital zurückkehren, sofern das Urteil des Obergerichts Rechtskraft erlangt. «Wer A sagt, muss auch B sagen.» Es brauche am Inselspital eine Änderung der Unternehmenskultur – ähnlich wie bei der Postauto AG und der Raiffeisen-Bank nach Bekanntwerden dubioser Machenschaften.

Der Vorwurf, die Patientensicherheit sei gefährdet, wenn sie wieder für die «Insel» arbeite, sei absurd, betont Urwyler. Konflikte bestünden zwar – aber mit der Klinik- und Spitalleitung, nicht in den Arbeitsteams. «Das Verhältnis zwischen den Operationsteams und mir war immer gut», so Urwyler. Auch fachlich sei sie gut gerüstet, um am Inselspital wieder als Anästhesistin zu arbeiten. Derzeit hat sie eine Anstellung an einem anderen Spital.

Eine halbe Million Entschädigung

Ob die Insel-Gruppe das Urteil ans Bundesgericht weiterzieht, dürfte in den nächsten Tagen bekannt werden. Jedenfalls könnte der Fall teuer für die öffentliche Institution werden. Das Obergericht sprach der Ärztin eine Entschädigung für entgangenen Lohn von fast einer halben Million Franken zu. In Presseberichten wird spekuliert, die Kosten könnten gar mehrere Millionen erreichen, falls Urwyler mit einer Klage wegen Zerstörung der wissenschaftlichen Karriere Erfolg hätte.

Offenbar bereitet man sich aber am Spital auf eine Rückkehr von Urwyler vor. Bezüglich «einer Wiederaufnahme der Tätigkeit» der ehemaligen Mitarbeiterin würden «verschiedene Optionen geprüft», schrieb die Insel-Gruppe in einer Mitteilung nach Bekanntwerden des Obergerichts-Urteils. Urwyler besteht darauf, nach einer Rückkehr an Spital und Uni in ihrer früheren Funktion im Fachgebiet Anästhesie zu arbeiten, insbesondere auch in Lehre und Forschung. «Erneute Diskriminierungen würde ich nicht akzeptieren.» Weitere Schlagzeilen im Fall Urwyler sind programmiert. (Basler Zeitung)