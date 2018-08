Warum die FDP falsch liegt

Die FDP fordert die Legalisierung sämtlicher Drogen. Dieser Kotau einer einstmals staatstragenden Partei vor dem linkspopulistischen Zeitgeist irritiert. Dabei begeht die FDP mehrere Denkfehler.

Zum einen bezeichnet sie die Legalisierung als Lösung, denkt aber die Folgen nicht zu Ende; sie erwähnt nur gerade die für ihre Argumentation positiven Punkte. Damit ist die Legalisierung nicht eine Lösung, sondern reiner Aktionismus. Wieso die FDP dies macht: Die Antwort sei dem geneigten Leser überlassen.

Zum Zweiten ist der als Hauptargument genannte Wegfall der Drogenkriminalität reine Augenwischerei. Es handelt sich um nichts anderes als eine statistische Manipulation: Die Drogenkriminalität wird tatsächlich mit der Legalisierung von Betäubungsmitteln zurückgehen, weil die betreffenden Straftatbestände aus den Statistiken herausfallen. Dass aber neue Straftatbestände anstelle der jetzigen treten werden, wird unterschlagen.

Und dass diese Tatbestände entstehen werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Es ist naiv zu meinen, die organisierten Drogenkartelle würden einfach die Hände in den Schoss legen und den Wegfall ihres Geschäftsmodelles bejammern. Mit der kriminellen Menschen eigenen Kreativität werden sie andere Möglichkeiten finden, zu Geld zu kommen. Mit diesen neuen Möglichkeiten werden wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen und Reaktionen finden müssen. Die Geschichte zeigt, dass das alles einen enormen Geld- und Ressourcenaufwand nach sich ziehen wird.

Zum Dritten sagt die FDP, es sei das Ziel, dem leidbringenden Schwarzmarkt die Grundlage zu entziehen. Sie unterschlägt dabei, dass das Leid der Drogenkonsumenten nicht durch die Art des Erwerbs, sondern allein durch die Tatsache des Konsums entsteht. Ob der Stoff legal oder illegal erworben wurde, ist für den Drogenkonsumenten irrelevant.

Zum Vierten argumentiert die FDP mit der Freiheit des Einzelnen. Es sei jedem selbst überlassen, womit er sich Körper, Geist und Psyche weghämmern will. Bitteschön, aber dann soll er auch die Konsequenzen tragen. Dies ist aus menschlichen und politischen Gründen nicht umsetzbar und ist auch bei Alkohol und Nikotin nicht so. Aber: Durch zusätzliche Drogen werden unsere Gesundheits- und Sozialsysteme noch stärker belastet, es werden Präventionsmassnahmen und immer wieder neue Kampagnen nötig sein und werden Unsummen von Steuergeldern verschlingen. Dies alles natürlich zur Freude der Betreuungsindustrie.

Wir kennen schon zwei Drogen: Alkohol und Nikotin. Reicht das nicht, müssen wir wirklich noch sämtlichen anderen Drogen den gesellschaftlichen Segen erteilen? Werden wir eine bessere, friedlichere, produktivere und tolerantere Gesellschaft, wenn wir die Realitätsflucht noch zusätzlich fördern?

Es gibt andere Möglichkeiten, dem Drogenkonsum zu begegnen. Thomas Kessler selbst hat ja das vielgelobte Vier-Säulen-Modell entwickelt. Wieso er es jetzt selbst ist, der sein Modell auf den Müllhaufen der Geschichte werfen will, ist sein Geheimnis. Sicher ist, dass Prävention und Repression gezielt zu vertiefen sind. Die Schulen, die Polizei und die Justiz sind gefordert; durch konsequentes Vorgehen können sie eine riesige Wirkung erzielen. Sie müssen nur wollen.

Beat K. Schaller ist SVP-Grossrat (Basel-West). (Basler Zeitung)