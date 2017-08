Was jemandem droht, der Erdogan & Co. beschimpft

Darf man ungestraft ein fremdes Staatsoberhaupt öffentlich beleidigen? Als der deutsche Satiriker Jan Böhmermann im März 2016 im Fernsehen ein Gedicht vortrug, in dem er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit sexuellen und rassistischen Schmähungen eindeckte, erstatteten die türkische Regierung und Erdogan selber Strafanzeige gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft auf deutscher Seite leitete, gestützt auf den sogenannten Beleidigungsparagrafen im deutschen Strafgesetzbuch, ein Verfahren ein (das sie im Herbst 2016 jedoch wieder einstellte, weil der Vorwurf der Beleidigung weder subjektiv noch objektiv habe erhärtet werden können).

In der Schweizer Gesetzgebung gibt es eine ähnliche Bestimmung. Demnach wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe belegt, wer einen fremden Staat unter anderem «in der Person seines Oberhauptes, in seiner Regierung oder in der Person eines seiner diplomatischen Vertreter» öffentlich beleidigt. Der fragliche Artikel 296 im Strafgesetzbuch ist umstritten. Nationalrat Beat Flach (GLP) will ihn streichen: «Aus liberaler Sicht gibt es keinen Grund, warum fremden Staatsoberhäuptern in der Schweiz mehr Rechte eingeräumt werden als allen anderen Bürgern aus dem In- und Ausland.»

Nationalratskommission für Abschaffung

Die nationalrätliche Kommission für Rechtsfragen (RK) hat Flachs parlamentarischer Initiative diesen April zugestimmt. Sie ist der Ansicht, die Bestimmung, die aus den 1930er-Jahren stammt, sei nicht mehr zeitgemäss. Das Strafgesetzbuch enthalte auch ohne Artikel 296 die notwendigen gesetzlichen Grundlagen, um solche Arten von Verletzungen zu bestrafen. Damit eine Gesetzesänderung ausgearbeitet werden kann, muss die ständerätliche Schwesterkommission den Vorstoss, den sie gemäss Traktandenliste heute berät, ebenfalls gutheissen. Ob sie im Sinne Flachs entscheidet, ist offen. Der GLP-Nationalrat zeigt sich auf Anfrage eher skeptisch. Nicht zufällig: Die nationalrätliche RK hat den Vorstoss mit 13 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung nur knapp unterstützt. Eine Minderheit wollte am Passus aus aussenpolitischen Überlegungen festhalten.

Umfrage Sollen ausländische Staatsoberhäupter straflos beleidigt werden dürfen? Ja, es gilt die Redefreiheit.

Nein, alles hat seine Grenzen.

Abstimmen Ja, es gilt die Redefreiheit. 90.6% Nein, alles hat seine Grenzen. 9.4% 254 Stimmen Ja, es gilt die Redefreiheit. 90.6% Nein, alles hat seine Grenzen. 9.4% 254 Stimmen



Flach versteht seinen Vorstoss nicht zuletzt als Signal an die Staatengemeinschaft: «Fremde Staaten können den Bundesrat dann nicht mehr unter Druck setzen.» Dem Bundesrat kommt im Verfahren heute eine Schlüsselrolle zu: Dem Strafantrag eines ausländischen Regierungsmitglieds wird nur stattgegeben, wenn der Bundesrat seine Einwilligung gibt. Bei seinem Entscheid muss er nicht darlegen, ob der Strafantrag juristisch genügend begründet ist; dies ist Aufgabe der Gerichte. Er muss nur darüber befinden, ob ein Strafprozess politisch opportun ist.

Bundesratshilfe auch für Diktator Ghadhafi

So geschehen 2010. Damals hatte das Eidgenössische Justizdepartement die Bundesanwaltschaft im Einvernehmen mit dem Aussendepartement ermächtigt, eine solche Strafverfolgung einzuleiten – gegen Eric Stauffer, den damaligen Präsidenten der Genfer Partei Mouvement Citoyen Genevois (MCG). Dem Entscheid war ein Gesuch des libyschen Staats vorausgegangen. Stauffer, so der Vorwurf, habe den libyschen «Staat in Person seines Oberhaupts» beleidigt. Auslöser war ein Abstimmungsplakat zur Ausschaffungsinitiative, auf dem Stauffer den libyschen Diktator Ghadhafi mit dem Zitat «Er will die Schweiz zerstören» zeigen liess. Stauffer warf dem Bundesrat in der Folge vor, vor Ghadhafi zu kuschen. 2011 stellte die Bundesanwaltschaft die Behandlung der Klage Libyens gegen Stauffer wieder ein.

«Ohne den Majestätsbeleidigungs-Artikel im Schweizer Gesetz können fremde Staaten den Bundesrat nicht mehr unter Druck setzen.» Beat Flach, GLP-Nationalrat

Ein ähnlicher Fall ereignete sich Anfang der 1970er-Jahre. Die Westschweizer Satirezeitschrift «La pilule» (Die Pille) arbeitete sich damals lustvoll am Schah von Persien ab, indem sie ihn unter anderem als Mörder kleiner Haschischkonsumenten darstellte. Der persische Monarch war erzürnt darüber und beantragte einen Strafantrag gegen den damaligen «La Pilule»-Herausgeber. Der Bundesrat willigte ein. Der Herausgeber der Zeitschrift wurde in der Folge zu einigen Hundert Franken Busse verurteilt.

Bundesamt für Justiz erteilt Erdogan Absagen

Sollte Artikel 296 aus dem Strafgesetzbuch wegfallen, sind politisch aufgeladene Entscheide im Zusammenhang mit fremden Staatsoberhäuptern weiter möglich. So muss die Schweiz immer mal wieder über Rechtshilfegesuche anderer Staaten entscheiden. Die türkischen Behörden etwa haben in jüngster Vergangenheit insgesamt fünf Rechtshilfeersuchen an die Schweiz gerichtet, die im Zusammenhang mit Ehrverletzungsdelikten gegen Erdogan stehen. Ein Dorn im Auge sind dem türkischen Präsidenten offenbar kritische Äusserungen über ihn in den sozialen Medien. Das Bundesamt für Justiz (BJ) hat inzwischen vier der fünf Ersuchen abgelehnt, wie es auf Anfrage sagt. Das erste am 8. März, das vorderhand letzte am 5. Juli. Die Juristen des Bundes argumentieren, der Sachverhalt sei nach schweizerischem Recht nicht strafbar, es fehle die beidseitige Strafbarkeit. (baz.ch/Newsnet)