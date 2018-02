Eine Zeit lang roch es ein bisschen nach Brexit in Beromünster. Die Ausweitung der Kampfzone in die Vergangenheit erfolgte unter dem Kommando der NZZ. Chefredaktor Eric Gujer beschrieb die SRG als Überbleibsel – oder Errungenschaft – aus der geistigen Landesverteidigung in einer Zeit, da die Schweiz im Réduit von lauter Feinden und Faschisten – Hitler, Pétain, Mussolini – umgeben war. Allerdings hatten unsere «Landessender» damals auch den Anspruch, in Europa die Stimme der Freiheit und der Schweiz hörbar zu machen. Keinem Zeitgenossen, so Gujer im Mutterblatt der schweizerischen Leitkultur, würde es heute in den Sinn kommen, öffentlich-rechtliche Programme zu begründen.

Der staunende Leser rieb sich die Augen: Bislang waren es die Linken und Progressiven, welche die Mythen der geistigen Landesverteidigung infrage stellten.

Vergleich mit der Swissair

Als vor fünfzig Jahren die Studenten im Mai 1968 auf die Strasse zogen und die weltweite Revolte mit den Globus-Krawallen – und Thomas Held als charismatischem Führer – die Schweiz erreichte, schrieb Gujers Vorgänger Fred Luchsinger in der NZZ den wohl letzten Leitartikel, der ähnlich viel Staub aufwirbelte: «Wehret den Anfängen». «Systemveränderung» war so ziemlich der schwerste Vorwurf, der im Kalten Krieg den Kritikern an den herrschenden Zuständen gemacht wurde. Er grenzte an Landesverrat.

Ein halbes Jahrhundert danach propagieren junge Wilde von rechts die Schlachtung der heiligen Schweizer Kuh SRG. Wer vermag nach dem Grounding der Swissair – einmal abgesehen vom Franken und der Fahne – innert zehn Sekunden eine ähnlich identitätsstiftende Institution zu benennen? Nach einer Minute Bedenkzeit? Die Debatten der letzten Wochen geben die Antwort: Die SRG ist unsere zweite Heimat, der – zweifelhafte – Inbegriff unserer Identität.

Der Vergleich mit der Swissair und ihrem Schiffbruch ist unvermeidbar. Dem Versagen der Verantwortlichen vor dem Grounding entspricht das Verhalten der SRG-Spitze und der Politiker zumindest seit der Abstimmung von 2015 mit der Umwandlung der Gebühren in eine Zwangsabgabe. Hauchdünn war die Entscheidung ausgefallen, 50,08 Prozent. 3700 Stimmen gaben den Ausschlag für den Pyrrhussieg der SRG.

Im Abstimmungskampf wurde erstmals bewusst, was für ein «Moloch» die SRG geworden war. Diesen Begriff verwendete die NZZ am Sonntag. Sie publizierte «Fünf Vorschläge, wie die SRG zu retten ist». Der letzte Punkt: «Ende des Parteienfilzes – wörtlich: ‹Die SRG hat mit der Volksrepublik China gemein, dass eine einzige Partei den Kurs vorgibt.›» Sie war zum sanften Genozid aller Schwarzseher wild entschlossen: Keiner sollte überleben können.

Es gab nach der katastrophalen Abstimmung keinen sanften Abbau, keinen Ansatz zur Selbstkritik und auch keinen Gegenvorschlag zu No Billag. Dafür die Flucht nach vorn zur Werbeallianz Admeira mit Ringier und Swisscom – mit den bekannten verheerenden Folgen für den Verlegerverband: den Gegner spalten. Am liebsten hätte man den Zeitungen auch noch die Internet-Werbung streitig gemacht.

Fehlstart einer Kampagne

Und wie um ihn unschädlich zu machen, holte man den schärfsten Kritiker ins eigene Boot. Im Rentenalter kehrte Roger Schawinski, der als Pirat das Monopol erfolgreich bekämpft hatte, in den Schoss der SRG zurückgekehrt, wo seine Karriere im «Kassensturz» begonnen hatte.

Man muss sich im Elfenbeinturm der «Idée Suisse» wirklich unantastbar gefühlt haben. Wahrscheinlich wollte der subversive Pionier Schawinski sein Lebenswerk vollenden, als er den damaligen SRG-Generaldirektor Roger de Weck auch noch nach der Abstimmung über die Zwangsgebühren interviewte, einen Monat nur bevor dessen Abschied aus dem Amt bekannt wurde. Am Ende von «Schawinski» löschte er das Licht im Studio und fuchtelte mit einer Taschenlampe herum.

«Am Schluss es birebitzeli en Joke», kommentierte er seinen Gag, der deutlich machte, wie ernst man es am Leutschenbach mit Sparmassnahmen und Einschränkungen zu nehmen gedachte.

Das Bild setzte sich in den Köpfen fest – Lichterlöschen, Sendeschluss: Es war der frühe Fehlstart zu einer gespenstischen Abstimmungskampagne, in der mit apokalyptischen Visionen gefochten wurde und an deren Ende der frivole Witz ungewollte Wirklichkeit zu werden drohte.

Erstaunliches Verhalten der SVP

Dass sich Schawinski nun mit einem Buch als Anwalt, ja Retter der SRG aufspielt, zeugt von seinem schlechten Gewissen im Nachhinein. Bei seiner Intelligenz ist auch das Motiv der Verschleierung nicht ganz von der Hand zu weisen. Bestenfalls illustriert es die Mutlosigkeit, die viele No-Billag-Initianten angesichts der SRG-Verteidigung ergriffen hat: Sie bekamen aufgrund des angesagten Lichterlöschens offensichtlich Angst vor ihrem eigenen Projekt und haben in den vergangenen Wochen viele B-Pläne entworfen.

Angesichts der anfänglichen Diskussionsverweigerung durch die Gegner von No Billag fühlten sie sich offensichtlich genötigt, selber die begrenzten Auswirkungen ihrer Abschaffungs-Initiative aufzuzeigen und Alternativen zu präsentieren.

Erstaunen erregt auch das Verhalten der SVP. Sie ist als einzige Partei für No Billag, obwohl den Nationalkonservativen die nationale Kohäsion und der Zusammenhalt mehr am Herzen liegen müssten als anderen Parteien. Auch für die Anliegen einer geistigen Überfremdung hätte man ihr mehr Musikgehör zugetraut. Vor allem angesichts der neuen Eiszeit mit Brüssel.

Vielleicht liegt es daran, dass Europa ausser Arte noch keine gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Programme betreibt – Macron allerdings schwebt deren Begründung sehr wohl vor.

Auch den Einfluss der deutschen, französischen, italienischen Sender auf die Meinungsbildung hierzulande sollte man nicht unterschätzen. Genauso wenig wie den Abzug der Gelder durch die «Werbefenster». Die Swiss fliegt heute unter den Fittichen des deutschen Condors.

Trügerische Einmütigkeit

Man kann den Furor der kulturellen Gegenrevolution, der sich in No Billag manifestiert, weiss Gott verstehen, auch die Tatsache, dass sich eine neue Generation der alten Gebührenordnung verweigert. Aus dem «Programmauftrag» für die vier Landesteile ist ein System hervorgegangen, das die Schweiz zusammenhalten will.

Keine Minderheit, die sich nicht durch die SRG vertreten fühlt. Die Verbände der Schwerhörigen und der Sehbehinderten gehen gegen No Billag auf die Strasse und verteilen Flugblätter. Die Glückskette kämpft für sie. Die Rentner. Der Film und die Musikszene. Was wäre die Fussball-Nationalmannschaft ohne SRG. Sie ist die Lobby jeder Minderheit, garantiert den inneren Zusammenhalt und im Falle von Kriegen und Katastrophen die äussere Sicherheit.

Eine Zeit lang roch es nach Brexit in Beromünster – doch inzwischen hat die heftige Debatte eine merkwürdige und trügerische Einmütigkeit bewirkt. Die SRG hat sich schon vor dem Urnengang als politisches Zentralsystem der föderalistischen Schweiz durchgesetzt – die «Idée Suisse» als Ideologie triumphiert.

No Billag für «eine Schweiz ohne SRG» ist gewissermassen eine Neuauflage der Abstimmung über die Abschaffung der Armee. Deren Initianten kamen aus der Studentenrevolte und verkörperten den Geist der Achtundsechziger – der militante Pazifismus der Achtzigerjahre, dem sich die Franzosen verweigert hatten, war ein Import aus Deutschland. Diesmal kommt die Initiative von einer neuen jungen Rechten.

Die Armee blieb der Schweiz erhalten – doch die langfristigen Folgen waren radikal, und sie hat mit ihren Reformen vor allem ihre Funktion als eidgenössische Klammer verloren. Zugunsten der SRG. Die Abstimmung von 1989 läutete in der Schweiz das Ende des Kalten Kriegs ein. Das Defizit, das seine absterbende Ideologie hinterliess, wurde von der SVP genutzt. Deren Aufkommen und Triumph wurde von neuen Sendungen wie der «Arena» durchaus beflügelt – die SVP hat von allen Parteien der SRG am meisten zu verdanken.

Wehret den Anfängen: Die SRG ist nicht der Ort für die kulturelle Gegenrevolution. Als Teil des politischen Systems und Zement des Föderalismus bleibt sie unersetzbar. Als gesamtschweizerische Institution ist sie ein Stützpfeiler der kulturellen Vielfalt, die vielerlei Bedrohungen ausgesetzt ist, wie des nationalen Zusammenhalts, um den es besser bestellt ist als auch schon. Doch fatalerweise hat sie den Programmauftrag, der sich allerdings nie auf die Grundversorgung mit Information beschränkte, als permanente Expansion ausgelegt: Wehret den Auswüchsen.

Nicht das Ende der Schweiz

Die ganze Hysterie der vergangenen Jahre hätte vermieden werden können. Aber sie hat auch etwas Heilsames und Demokratisches. No Billag ist nicht das Ende der Schweiz. No Billag würde nicht zu ihrer Auflösung führen, wie sie nach der Abstimmung über die Armee-Abschaffung mit dem Bild von einem Zuckerwürfel im Wasserglas unter dem Motto «La Suisse n’existe pas» durch die Köpfe geisterte.

Zum Glück: Denn es würde heute auch niemandem in den Sinn kommen, ein derart komplexes Gebilde wie die Schweiz zu entwerfen, in der man Abstimmungen verlieren und gleichwohl den Kulturkampf gewinnen kann.

Jürg Altwegg ist Kultur-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Genf und regelmässiger Mitarbeiter der Weltwoche. (Basler Zeitung)