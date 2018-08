«Weiterbildung» bei Mozart

Die Delegation, die das Bundesamt für Energie (BFE) an den alle drei Jahre stattfindenden Weltkongress der internationalen Kommission für grosse Talsperren (ICOLD) geschickt hat, übernachtete in der Nobelherberge Kaiserin Elisabeth im Zentrum von Wien – und war ungewöhnlich gross. In früheren Jahren schickte die Schweiz jeweils eine oder höchstens zwei Personen. Dieses Mal waren es sechs.

Den für die Aufsicht und Sicherheit zuständigen Vizedirektor des BFE, Marc Kenzelmann, und den Sektionsleiter Talsperren, Georges Darbre, begleiteten vier weitere Mitarbeiter der Sektion. Grund für die grosse Abordnung aus der Schweiz soll das baldige Ausscheiden von Darbre aus dem Bundesdienst gewesen sein. Tatsache ist, dass er Ende Januar in Pension geht, die Suche nach einem Nachfolger ist gemäss BFE im Gange. Die Reise nach Wien mit seinem Chef und seinen engsten Mitarbeitern inklusive möglichen Nachfolgers war quasi sein Abschiedsgeschenk.

Gemäss BFE beliefen sich die Kosten auf 15'000 Franken. Überprüfen lässt sich das nicht. Klar ist nur, dass die Arbeitszeitkosten der Mitarbeiter darin nicht enthalten sind.

«Enger Erfahrungsaustausch»

Das Bundesamt für Energie rechtfertigt sich auf Anfrage damit, dass sich die Mitarbeiter in Wien weitergebildet hätten und dafür «den engen Erfahrungsaustausch mit Betreibern und mit Aufsichtsbehörden anderer Länder pflegen» müssten. Fünf der sechs Delegationsmitglieder seien als «Session Chairs» einer Diskussionsrunde vorgestanden oder hätten Referate gehalten. Im Programm des Kongresses tauchen die Delegationsmitglieder allerdings nicht als Vorsitzende von Diskussionsrunden auf. Eine BFE-Mitarbeiterin hielt ein Referat über die Aufsicht über kleine Staudämme – von neun Minuten Länge.

Aufschluss über die tatsächlichen Tätigkeiten der Schweizer Delegation gibt der interne zweiwöchentliche Newsletter des Bundesamts. Dort schreibt Sektionsleiter Darbre, dass eine weitere Mitarbeiterin an einer Sitzung eines technischen Komitees teilgenommen habe, ein Mitarbeiter durfte ein Poster aufhängen und einer sei an einem Symposium aufgetreten. Sektionsleiter Darbre und sein Chef Kenzelmann hatten gemäss diesem Newsletter keinen Auftritt am Kongress.

Mini-Auftritte an der Veranstaltung lassen sich organisieren. Insbesondere weil der Vorsitzende der ICOLD ein Schweizer ist und viel mit dem BFE zu tun hat. Professor Anton Schleiss von der ETH Lausanne hat gemäss der Datenbank Energieforschung des BFE in mehr als zwei Dutzend Projekten mitgearbeitet, die vom BFE finanziell unterstützt und von der Abteilung für Staudämme bestellt und begleitet worden sind.

Folklore-Dinner in Tracht

Umfangreicher als die Auftritte der Schweizer Delegation war das Begleitprogramm des Kongresses. Es startete mit einem Opening Cocktail am ersten Kongresstag. Am nächsten Abend traf man sich im Wiener Rathaus, nicht weit von der Unterkunft der Schweizer Delegation, zu einem Willkommensempfang. Am 5. Juli gab es einen Konzertabend im Wiener Konzerthaus mit «Mozart und Strauss».

Am letzten Kongresstag wartete ein Abschiedsdinner auf die Teilnehmer mit typisch österreichischen Speisen und Folkloremusik, «von den Bergen Tirols bis zum romantischen Tal der Donau», wie es im Programmheft heisst. Das sei die perfekte Gelegenheit für die Besucher, in ihrer heimischen Tracht aufzutreten. Wie die Delegation des BFE daran teilgenommen hat, ist jedoch unbekannt.

Die 15'000 Franken Spesen gehen zulasten der Steuerzahler. Die Kosten der Arbeitszeit der BFE-Mitarbeiter am Kongress werden hingegen den Betreibern der beaufsichtigten Staudämme in Rechnung gestellt. Die Gebührenordnung sieht bei den anrechenbaren Tätigkeiten der Behörden «die Mitwirkung in nationalen und internationalen Kommissionen und Organisationen» vor. Diese Kosten verrechnen die Stromunternehmen den Konsumenten. Wie viele Stunden das sein werden, sei allerdings «noch nicht festgelegt», schreibt das BFE. Das erfolge jeweils im ersten Quartal des neuen Jahres. (Basler Zeitung)