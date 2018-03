Welche Hobbys für Kinder wichtiger sind als das Smartphone

Das Fest der Rettung: Ein ultra-orthodoxer jüdischer Junge in einem Clown-Kostüm nimmt an der Lesung aus dem Buch« Ester» teil, eine Zeremonie, die am jüdischen Feiertag Purim in einer Synagoge in Ashdod, Israel durchgeführt wird (28. Februar 2018).

(Bild: Amir Cohen) Mehr...