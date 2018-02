Weltenbummler Lombardi darf nach Neuseeland fliegen

Als Ständeratspräsident hatte sich Filippo Lombardi einen Ruf als Weltenbummler erarbeitet. Der Tessiner CVP-Politiker war 2013 nach Argentinien, Burma, Costa Rica, Kasachstan und in 17 weitere Länder gereist. Nun schickt er sich an, diesem Ruf auch als Präsident der Aussenpolitischen Kommission (APK) des Ständerats gerecht zu werden. Die diesjährige Informationsreise der ständerätlichen Aussenpolitiker soll nach Singapur, Australien und Neuseeland führen.

Sinn und Zweck der Reise sind selbst unter Aussenpolitikern nicht unumstritten. Die «SonntagsZeitung» spekulierte deshalb, das Büro des Ständerats, das die Reisekosten genehmigen muss, könnte Lombardi einen Strich durch die Rechnung machen. Das Gremium hat die Reise inzwischen aber bewilligt, wie Parlamentssprecherin Marie-José Portmann auf Anfrage sagt. Die APK hat aber eine Auflage erhalten: Die beiden Reisen in diesem und im nächsten Jahr dürfen zusammen «den üblichen Kostenrahmen» nicht überschreiten. «Damit ist ausgeschlossen, dass in zwei aufeinanderfolgenden Jahre eine ‹teure› Reise veranstaltet wird», so Portmann.

Kürzere Reise im nächsten Jahr

Lombardi zeigt sich zufrieden. Der Entscheid entspreche dem Vorschlag der APK: eine längere Reise in diesem und eine kürzere im nächsten Jahr. Letztere solle grundsätzlich in Europa stattfinden und nur wenige Tage dauern.

Genau beziffert hat das Büro des Ständerats das Kostendach nicht. Einer Zusammenstellung der Parlamentsdienste lässt sich aber entnehmen, dass die ständerätliche APK in den letzten zehn Jahren durchschnittlich rund 52’000 Franken für ihre Auslandaktivitäten ausgegeben hat. Diese umfassen neben den jährlichen Informationsreisen aber auch Wahlbeobachtungen und die Teilnahme an parlamentarischen Konferenzen. Da die Ozeanienreise alleine auf rund 97’000 Franken zu stehen kommen soll, dürften die Reisekosten für die nächsten beiden Jahre somit über dem Durchschnitt liegen.

Budget um 40’000 Franken reduziert

Ein erster Entwurf des Budgets für die Ozeanienreise, der sich laut Lombardi auf 140’000 Franken belief, hätte den «üblichen Rahmen» definitiv gesprengt. Indem die Kommission zwei andere Sitzungstage strich und die Teilnehmer der Reise auf einen Teil der Entschädigungen verzichteten und günstigere Flüge wählten, konnte die Kommission die Kosten aber reduzieren. «Wir haben ein sparsames Budget unterbreitet, das wir einhalten werden», verspricht Lombardi.

An der Reise teilnehmen werden neben Lombardi ein weiterer Vertreter der CVP, zwei der FDP und je einer von SVP und SP. Wer teilnimmt, bestimmen die jeweiligen Fraktionen. In einer Mitteilung von Anfang Januar begründete die APK die Reise damit, dass Australien und Neuseeland für die Schweiz auf multilateraler Ebene wichtige Partner seien, es jedoch aufgrund der geografischen Entfernung eher wenige offizielle Kontakte gebe. In Singapur wolle die Kommission ausserdem wirtschaftliche Themen erörtern.

Lombardi verteidigt Kosten

Lombardi verteidigt die Reise gegen Kritik: «Es wäre höchste Zeit, die parlamentarische Auslandtätigkeit als normalen Bestandteil unserer Arbeit zu betrachten», argumentiert er unter Verweis auf die Verfassung, die eine Mitwirkung des Parlaments bei der Aussenpolitik vorsehe. Auch die Kosten hält er nicht für überzogen: Die jährliche Informationsreise koste im Durchschnitt ein Promille des Parlamentsbudgets, das seinerseits ein Promille der Bundesausgaben ausmache. «Je 10’000 Franken Steuern macht dies genau 1 Rappen.»

Bisherige Reisen einer Delegation der ständerätlichen APK führten unter anderem nach Usbekistan und Turkmenistan (2010), Brasilien (2013), Israel und Palästina (2015) und in die Türkei (2016). (Tages-Anzeiger)