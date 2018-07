Wer von Rassen spricht, verbreitet Rassismus

Die meisten Leserinnen und Leser, die diesen Text hier lesen, gehören der arischen Rasse an. Sie sind also Arier. Dann gibt es bestimmt einige, die der slawischen Rasse angehören. Auch die jüdische Rasse ist sicher vertreten. Asiatische und negride Rasseangehörige sind unter den Lesern der Basler Zeitung wohl seltener anzutreffen. Aber man weiss es nicht.

Sicher ist nur, dass spätestens jetzt alle einen erhöhten Adrenalinspiegel aufweisen. Das ist gut so. Denn das Gefasel von den menschlichen Rassen ist blanker Humbug – aber gesetzlich korrekt. In der Schweiz gehen Bundesverfassung, Strafgesetzbuch und elf kantonale Verfassungen davon aus, die Menschheit sei in Rassen aufgeteilt.

Im Namen Gottes

Die Schweizerische Bundesverfassung sagt «im Namen Gottes des Allmächtigen» in Artikel 8, Absatz 2, niemand dürfe «wegen der Herkunft, der Rasse, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung» diskriminiert werden. Und das Strafgesetzbuch droht in Artikel 261bis: «Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft, (...) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» In elf Kantonsverfassungen (Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Baselland, Basel-Stadt, Bern, Glarus, Jura, Nidwalden, Tessin, Uri und Zürich) heisst es in leicht abweichenden Formulierungen wie in der Bundesverfassung, dass «niemand wegen seiner Rasse diskriminiert» werden dürfe.

Die Rechtslage ist also klar. Man darf zwar heute nicht mehr «Neger» sagen, das sei unanständig und wohl auch rassistisch, aber man darf gesetzlich geschützt sagen «Angehöriger einer negriden Rasse». Zweiteres ist zwar kompliziert, sagt aber dasselbe wie Ersteres. Man darf über die arische Rasse und die jüdische Rasse fabulieren, aber man darf die Arierrasse nicht gegenüber der Judenrasse herunterspielen. Das ist verboten. Gibt Gefängnis. Rassejuden gegen Rassearier geht auch nicht. Gibt auch Gefängnis. Man darf natürlich auch nicht sagen, die jüdische Rasse hätte ein besseres Musikgehör entwickelt als die meisten anderen Rassen. Denn das wäre gegenüber den Juden eine positive Diskriminierung beziehungsweise «positiver Rassismus». Und das geht ja gar nicht. Gibt wahrscheinlich auch Gefängnis. Denn alle Rassen sind gleich, sagen Verfassung und Gesetz.

Alle Rassen? Sind wir Menschen Rassewesen wie Rennpferde, Kampfhunde, Milchkühe, Schlachtschweine und Legehühner? Warum steht in Verfassungen und Gesetz der Unsinn von den menschlichen Rassen?

Voraus der biologische Erklärungsansatz. Der Terminus «Rasse» ist in Biologie, Medizin und Genetik einzig im Bereich der Haus- und Nutztiere gebräuchlich. Im Verlauf der Domestikation (Haustierwerdung) hat der Mensch vor mehreren Tausend Jahren damit begonnen, aus der Wildziege, dem Wolf, der Graugans unsere Geissen, Hunde und Gänse herauszuzüchten. Dabei war und ist der Mensch bis heute darauf erpicht, durch gezielte Zuchtwahl individuelle Eigenschaften bestimmter Tiere zu fördern oder zu verhindern beziehungsweise auszumerzen. Dadurch entstanden über die Jahrtausende aus wild lebenden Vorfahren die heutigen Haus- und Nutztierrassen. Die Rassezucht ist also eine Kulturtechnik; vom Menschen zu seinem Nutzen erfunden und verfeinert. Der Mensch hat mit edler Absicht aus dem Wolf den Rehpinscher und den Bernhardiner herausgezüchtet. Die Natur allein kann so etwas nicht.

Pseudowissenschaftliche Akribie

Im 18. Jahrhundert begannen Rassetheoretiker mit pseudowissenschaftlicher Akribie die Menschheit zu vermessen. Daraus entstand schliesslich die konfuse Idee, Menschenrassen zu klassifizieren und gegeneinander auszuspielen. Im Nationalsozialismus in Deutschland zwischen 1933 und 1945 entwickelte sich die Ideologie der «Rassenhygiene» zur Menschheitskatastrophe mit der Ermordung von sechs Millionen Juden, 700 000 Fahrenden und mehreren Millionen anderer Menschen, die vom Nationalsozialismus als minderwertig klassiert worden waren.

Es wurde aber auch rassistisch «gefördert», indem in Deutschland die Organisation «Lebensborn» geschaffen wurde, die alleinstehende junge «arische» Frauen quasi zu Gebärmaschinen heranzog und mit SS-Offizieren verkuppelte. In den Lebensborn-Heimen wuchsen viele Hundert Kinder auf, die mit dem Makel leben müssen, von einem anonymen SS-Hengst gezeugt worden zu sein. Dass sich ihre Mutter als Zuchtstute hergab, macht die Sache noch bitterer.

Der Nationalsozialismus ist der Ziehvater des Rassismus unserer heutigen Zeit. Vergleichbares war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs auch in Asien zu beobachten. Das damalige Japan sah sich als die herrschende Rasse, die über die anderen Völker gebieten müsse. Der japanische Rassenwahn versklavte und ermordete Hunderttausende von Chinesen, Koreanern und anderen Menschen in Ostasien. Zwischen Nazideutschland und Japan gab es denn auch starke Beziehungen (Achsenmächte) nicht nur im Militärischen, sondern ausgeprägt auch in der Ideologie der Rassehygiene.

Vor diesem Hintergrund – und das ist der zweite Ansatz – ist die Legiferation von Bundesverfassung, Strafgesetzbuch und elf Kantonsverfassungen zu sehen. Man kann mit Fug und Recht davon ausgehen, dass die Parlamente, die diese Gesetzeswerke schufen, keine Rassisten waren. Sie waren eher von den Schrecknissen quasi gelähmt, die vom Nationalsozialismus mit seiner Rassehygiene ausgingen. Sie wollten keinesfalls, dass dieser Rassismus in die Schweiz Einzug hält. Doch dabei sind sie in die Falle getappt, indem sie von Rassen reden, die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Als der Artikel 261bis des Strafgesetzbuches im Nationalrat behandelt wurde, wurde das Problem mit dem Wort «Rasse» nur ganz kurz gestreift, aber man fand kein anderes Wort, und alle «wussten ja, was gemeint ist». Nun, sie haben es vielleicht «gewusst», waren aber zu bequem, politisch korrekt zu formulieren. Jene 15 Kantone, deren Verfassungen nicht von «Rasse» schwafeln, konnten es hingegen.

Der Irrtum der Ideologie

Zurzeit ist Artikel 261bis des Strafgesetzbuches in Diskussion. Zu hoffen ist, dass sich Kommission und Räte des darin enthaltenen Rasse-Problems bewusst sind. Wenn es um die Neuformulierung des Diskriminierungsverbots geht, können sie sich bei den Verfassungen der 15 sauberen Kantone bedienen. Dann hört hoffentlich auch der skurrile und gedanklich verdrehte Ausdruck «Antirassismusstrafnorm» endlich auf, wenn vom Diskriminierungsverbot die Rede ist.

National- und Ständerat haben es in der Hand, diese unsägliche «Rasse-Debatte» schicklich zu beerdigen und neben dem Strafgesetzbuch auch die Bundesverfassung redaktionell zu bearbeiten. Die elf Kantone, deren Verfassung noch den verfehlten Rasse-Begriff verwendet, können dann nachziehen.

Der Rassismus ist eine Ideologie, die auf dem Irrtum fusst, die Menschheit sei in Rassen aufgeteilt. Wer diese Ansicht teilt, ist Rassist.

Hartmuth Attenhofer, Zürich, war Kantonsratspräsident des Kantons Zürich und Statthalter des Bezirks Zürich. Er ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. (Basler Zeitung)