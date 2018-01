Werden Leuthards Pläne gestoppt?

Es ist das derzeit am meisten gehörte Argument gegen die No-Billag-Initiative, welche die Zwangsgebühren für die SRG abschaffen will: Das Anliegen sei zu radikal und deshalb abzulehnen.

Im gleichen Atemzug sagen die Gegner aber auch, es brauche eine Debatte über die SRG und was sie tun solle. Der Bundesrat soll «das Service- public-Angebot der SRG klarer und mit Fokus auf den Kerngehalt des Leistungsauftrages definieren», forderte beispielsweise die FDP am Wochenende und begründete so ihre Parolenfassung gegen die Initiative. Als «Richtlinie», so die Freisinnigen weiter, solle dabei das Subsidiaritätsprinzip gelten. Die SRG soll also gemäss der FDP anbieten, wozu die Privaten nicht in der Lage sind. Nur dafür soll die SRG Steuermittel erhalten. Eine Förderung von Online-Medien, also auch des Newsportales der SRG, kommt dementsprechend für die FDP nicht infrage. «Alles, was auf einen Ausbau der Online-Aktivitäten der SRG hindeutet, lehne ich klar ab. Es braucht im Internet keinen Ausbau der SRG, sondern eher eine Begrenzung», sagte FDP-Medienpolitiker Thierry Burkart (AG) dem Medienmagazin Kleinreport. Ähnlich tönt es bei der BDP oder den Grünliberalen. Der Abstimmungskampf hat offenbar ein Umdenken bewirkt.

Ob es damit der FDP und den anderen Gegnern von No Billag ernst ist, zeigt sich schon heute. Wie die NZZ am Sonntag meldete, liegt der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen ein Antrag des Zürcher SVP-Nationalrates Gregor Rutz vor, den Service public im Medienbereich zu durchleuchten und die beiden laufenden Vernehmlassungen für die neue Radio- und Fernsehverordnung und die neue Konzession der SRG zu sistieren, bis die geforderte Grundsatzdebatte über die SRG stattgefunden habe. Der laufende Abstimmungskampf zeige, so Rutz in der NZZ am Sonntag, dass es ein grosses Bedürfnis gebe, den Auftrag der SRG zu diskutieren. Rutz bestätigte auf Anfrage den Antrag, allerdings könne er den Antrag krankheitshalber nicht selber vertreten und habe ihn Nationalrätin Natalie Rickli (SVP, ZH) übergeben.

Debatte «in aller Tiefe»

Eine grundlegende Debatte über den Service public ist eine alte Forderung der Bürgerlichen. Faktisch hat bisher die SRG selber festgesetzt, was sie als ihren Auftrag erachtet und entsprechend ihr Angebot laufend ausgebaut, auch in Bereiche wie eingekaufte Serien und Quizspiele hinein, die von privaten Medienhäusern angeboten werden. Auch der Online-Auftritt der SRG gehört dazu, denn dort bietet der staatlich finanzierte Sender nicht nur seine audiovisuellen Inhalte an, sondern betreibt ein Nachrichtenportal, wie es zum Beispiel 20 Minuten, Blick.ch oder auch Newsnetz/Basler Zeitung längst ebenfalls tun.

Und selbst Bundesrätin Doris Leuthard hatte im Sommer 2015 eine solche Debatte versprochen. Am Abend nach dem äusserst knappen Ja zur Einführung einer Mediensteuer für Radio und Fernsehen versprach sie eine «Service-public-Debatte in aller Tiefe», die mit der Bevölkerung geführt werde.

Seither ist nichts Derartiges geschehen. Im Gegenteil: Das Parlament blockte, mit mehrheitlicher Unterstützung der FDP, jeden möglichen Gegenvorschlag zur No-Billag-Initiative ab. Doris Leuthard kehrte gleichzeitig das ordentliche Gesetzgebungsverfahren um. Statt zuerst das noch für dieses Jahr angekündigte Mediengesetz abzuwarten, dort die Debatte zu führen und erst danach die notwendigen Schlüsse für die neue Radio- und Fernseh-Verordnung und die SRG-Konzession abzuleiten, schickte sie die SRG-Konzession und die Verordnung bereits in die Vernehmlassung.

Damit will Doris Leuthard vor der No-Billag-Abstimmung und vor der Behandlung des Mediengesetzes im Parlament Fakten schaffen, bei genauem Hinsehen genau in umstrittenen Punkten. Die neue Radio- und Fernsehverordnung sieht beispielsweise vor, dass der SRG zielgruppenspezifische Werbung erlaubt würde. Damit bekäme Admeira, der umstrittene Zusammenschluss von SRG, Swisscom und Ringier, eine rechtliche Grundlage, um die privaten Daten ihrer Kunden weiterzuverwerten.

Nationalrat lehnte Mitsprache ab

In der neuen Konzession sollen der SRG weiterhin 17 Radio- und sieben Fernsehsender sowie ein volles Online-Angebot ermöglicht und die Unterhaltung ausgebaut werden – alles Punkte, welche die bürgerlichen Gegner der No-Billag-Initiative bei der FDP, der BDP oder den Grünliberalen eigentlich gerne diskutieren oder gar verhindern möchten. Werden die laufenden Vernehmlassungen allerdings nicht gestoppt, entscheidet der Bundesrat alleine ohne Debatte und vor dem angekündigten Mediengesetz, das die Rahmenbedingungen diskutieren und im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festlegen soll. Die neue SRG-Konzession würde mindestens bis 2022 gelten. Eine Mitsprache lehnte der Nationalrat vor bald einem Jahr wegen dem Widerstand der BDP und eines Teils der FDP ab.

Die Kommission entscheidet dementsprechend heute, ob die von den Gegnern von No Billag geforderte Debatte über den Service public und die SRG tatsächlich stattfinden kann. Oder ob dann der nächste Ausbauschritt der SRG bereits Tatsache ist. (Basler Zeitung)