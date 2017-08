Westschweizer Polizisten jagen Brandstifter

Die Serie von Brandanschlägen in der freiburgisch-waadtländischen Region Broye reisst nicht ab. Letzten Samstag kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dompierre (FR) morgens um 4 Uhr zu einer Explosion. Anschliessend brach ein Brand aus. 30 Bewohner wurden evakuiert. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Die Freiburger Kantonspolizei hielt einen Verdächtigen an, der inzwischen in Untersuchungshaft ist. Ist er der Täter? «Wir wissen es noch nicht», sagt Polizeisprecher Bernard Vonlanthen.

Die Freiburger und die Waadtländer Kantonspolizeien versuchen gerade in gemeinsam geführten Ermittlungen ein Dutzend Brandfälle zu klären. Zwischen den Fällen gibt es mehrheitlich Parallelen, aber eben auch Differenzen. Nur auf eine Frage haben die Kriminalisten inzwischen eine klare Antwort: Es handelte sich stets um Brandstiftung.



Den Tunnelblick verhindern



Die ersten Brände brachen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli in der Umgebung um Avenches (VD) aus. Sieben Feuer wurden insgesamt gelegt, auch in den Pferdestallungen des «Institut Equestre National». 20 Pferde und Ponys kamen in den Flammen ums Leben.

Die nächsten Brandanschläge folgten in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli in der Region Payerne (VD). Ein Brand brach in einer Autogarage aus, ein weiterer in einem Stall in Domdidier (FR), der fast 50 Rindern und Stieren das Leben kostete. Alle Brände wurden jeweils in einer Nacht von Freitag auf Samstag zur selben Uhrzeit gelegt.



Die sieben grössten Brände der Serie brachen alle zwischen Payerne und dem Murtensee aus. (Karte: Marc Fehr)



Die Explosion im Mehrfamilienhaus in Domdidier ereignete sich an einem Samstag, in den frühen Morgenstunden, also ein wenig später als die vorigen. Darum und weil sich die einen Brandanschläge gegen Tiere richteten, andere aber nicht, schliessen die Ermittler nicht aus, dass die Brandanschläge mehrere Täter verübt haben könnten.

«Wir verfolgen mehrere Spuren und prüfen jedes Detail, um zu verhindern, dass wir einen Tunnelblick bekommen», sagt Bernard Vonlanthen. «Dass die Brände miteinander in Beziehung stehen, vermuten wir, haben aber noch keine formellen Beweise dafür», sagt Arnold Poot, Mediensprecher der Waadtländer Kantonspolizei.



Bauern haben Angst



Die Brände haben vor allem die Landwirte in der Region Broye in Angst und Schrecken versetzt. Erst letztes Jahr wurde in Payerne ein Brandstifter gefasst, der noch immer in Haft ist. Waadtländer Polizisten haben inzwischen Dutzende Höfe besucht, die in der Nähe der Brandplätze liegen, um allfällige Hinweise zu erhalten oder gar Augenzeugen zu finden, aber auch um für Sicherheit zu sorgen. Man setze in den Ermittlungen und zum Schutz gefährdeter Betriebe enorm viel Personal ein, so Arnold Poot.

Auch die Freiburger Polizei besuchte Dutzende Landwirte und spürte die Besitzer von abseits stehenden Stallungen, Scheunen und Schöpfen auf, um sie auf Gefahren vor Brandstiftungen hinzuweisen. Man gebe gezielt Tipps, um sich und seinen Landwirtschaftsbetrieb zu schützen, so Bernard Vonlanthen.

Trotz Polizeipräsenz und Beratungen befürchten viele Bauern in der Region, ihr Betrieb könnte das nächste Ziel eines Brandanschlags sein. Dazu trägt auch die Einsamkeit bei, denn die Bauernhöfe liegen teils weit voneinander und umliegenden Gemeinden entfernt. Es gibt Landwirte, die haben sich zusammengeschlossen und patrouillieren nachts, um ihre Höfe zu schützen. (Tages-Anzeiger)