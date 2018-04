Wo die illegalen Aufenthalter Schweizer sind

Sind es zehn-, zwanzigtausend oder noch mehr? Keiner zählt sie. Nur der Gemeindepräsident von Saint Julien-en-Genevois, Antoine Vielliard, stellt sich frühmorgens manchmal kurz vor dem Zoll auf eine der beiden Einfallsstrassen nach Genf, lässt von seinen Polizisten die Autos mit Schweizern Nummern, die notiert werden, aus dem Stau winken und redet den Lenkern ins Gewissen. Manchmal bekommen sie sogar Post. Vielliard hält sie für «faux résidents», illegale Aufenthalter, die in Frankreich leben und in Genf über einen Briefkasten verfügen, bei Freunden oder Angehörigen.

Als das französische Innenministerium nach den Attentaten eine verstärkte Kontrolle der Grenzübergänge ankündigte, freute sich Vielliard: Die Kameras würden nicht nur die Terroristen, sondern auch illegale Schweizer Aufenthalter erfassen. Vergeblich hatte er sie zuvor schon gefordert.

Das Phänomen der «faux résidents» ist fast so alt wie die Wohnungsnot in der Rhonestadt. Seit mindestens dreissig Jahren haben es die französischen Behörden mehr als nur toleriert. Sie sind ja durchaus glücklich darüber, dass ihre Grenzgänger in der Schweiz mindestens dreimal so viel verdienen wie die Landsleute zu Hause und die Genfer massenhaft in ihren Supermärkten einkaufen. Gleichzeitig werfen Politiker wie Antoine Vielliard Genf mit viel Berechtigung vor, nicht genügend Wohnungen zu bauen, die idyllische Landschaft rund um die Stadt auf sehr egoistische Weise zu schützen und die Probleme auf das Nachbarland abzuwälzen.

Allerdings hat auch niemand die französischen Kommunen an der Grenze gezwungen, hässliche Wohnquartiere zu erstellen, ihr Agrarland planlos zu verscherbeln und ihre Einheimischen zur hochbezahlten Zwangsarbeit in die feindliche Stadt, die jedes Jahr mit der «Escalade» die gewonnene Abwehrschlacht von 1602 feiert, zu schicken. Aus bäurischen Dörfern sind unwirtliche Schlafsiedlungen geworden. Schwerer als mit dem Wohnungsbau tun sich die Franzosen mit der Ansiedlung von Unternehmen.

Jegliche Meldepflicht abgelehnt

Grenzgänger arbeiten im Genfer Kantonsspital und bei den Verkehrsbetrieben TPG, die ohne sie den Betrieb einstellen müssten. Sie arbeiten in Hotels und Restaurants, in Handwerksbetrieben und als Sekretärinnen bei den Anwälten. Bei den Banken werden sie seit geraumer Zeit als Risiko eingestuft. Wie die Deutschen in der Schweiz stehen die Franzosen in Genf für eine andere, mehr hierarchische Unternehmenskultur. Französische Krankenschwestern arbeiten nicht nur wegen der besseren Löhne lieber in Genfer Kliniken. Das Betriebsklima sei besser, sie würden respektiert und hätten mehr Zeit für die Patienten.

Es herrscht ein dramatischer Mangel auch an Ärzten, die Lehrer wohnen weit weg von ihren Schulen.

Die qualifizierten Arbeitskräfte fehlen in der «France voisine», deren Bevölkerung explosionsartig anwächst. Von den Löhnen aus Genf profitiert die ganze Region – aber in der Gesellschaft gibt es einen Bruch. Wer mit einem französischen Gehalt auskommen muss, kann sich die Mieten kaum mehr leisten. Es herrscht ein dramatischer Mangel auch an Ärzten, die Lehrer wohnen weit weg von ihren Schulen.

Um die Invasion der Schweizer, die sie aus ihren Wohnungen vertreiben und bei rund 80 Prozent aller Immobilien-Transaktionen als Käufer auftreten, haben sich die Behörden während Jahrzehnten kaum gekümmert. Es gibt in Frankreich keine Einwohnerkontrolle, und noch kürzlich hat das Parlament in Paris jegliche Meldepflicht abgelehnt. Einführen wollten sie die Abgeordneten der Haute-Savoie. Sie leiden seit der Finanzkrise unter den rückläufigen Zuwendungen aus Paris. Macron will ihnen auch noch die wenigen direkten Steuern, die sie erheben und deren Höhe sie bestimmen können, entziehen.

Deshalb müssten die Gemeindepräsidenten die «faux résidents» zur Kasse bitten. Es geht den Politikern, wie sie immer wieder glaubhaft betonen, keineswegs um Legalität. Sondern um das Geld. Die Steuern für Zweitwohnungen wurden dramatisch erhöht: Sie sind sechzig Prozent höher als für Hauptwohnsitze. Diese Methode des fiskalischen Abschöpfens ist für die Gemeinden eine Art von Notwehr.

Gegenseitige Abhängigkeit

Wenn sich, wie es Vielliard verlangt, die Schweizer offiziell in Frankreich niederlassen, bekommen die Gemeinden ein bisschen mehr Geld aus Genf: Für jeden «Frontalier», egal welches seine Staatsbürgerschaft ist, überweist der Genfer Fiskus im Schnitt rund tausend Franken. Das Geld ist für die Wohngemeinde und zweckgebunden, die Infrastruktur soll mitfinanziert werden – aber der verschuldete Staat und die klamme Region, deren Hauptstadt Lyon ist, sind permanent versucht, die Millionen für sich zu behalten.

Von allen Seiten kommen die «privilegierten» Frontaliers unter Druck: in Genf dürfen sie die hohen Kosten für ihre langen Transportwege nicht mehr von den Steuern abziehen. In Frankreich lechzte die staatliche «Sécurité Sociale» nach ihren Beiträgen für die Krankenkasse – es geht um Prozente, die von ihren Löhnen abgezogen werden. Zuvor konnten sie sich sehr viel billiger privat versichern. Gegen ihre Zwangsintegration in die staatliche Krankenversicherung protestieren Genf und die Grenzgänger gemeinsam. Jetzt haben sie zumindest die Wahl, sich für das Schweizer oder das französische System zu entscheiden. Es geht nicht nur um Prämien: Ohne Patienten aus dem französischen Umland brechen sowohl den Spitälern als auch den Ärzten gewaltige Einnahmen weg.

Gemeinsam auch kämpften Genf und das französische Grenzland, um Agrarprodukte aus Frankreich als «produits suisses» verkaufen zu können. Die für die Versorgung Genfs existentiell wichtige «zone franche» hat eine lange Tradition. Die guten Beziehungen sind seit 1602 immer enger geworden und haben im «Grand Genève», das in den letzten Jahren zu einer Region mit gegen einer Million Einwohnern anwuchs, eine gegenseitige Abhängigkeit zur Folge, die im Moment vor allem als Konflikt ausgelebt wird: Konkurrenz auf dem Arbeitsplatz und Lohndumping in Genf, Erhöhung der Mieten und Immobilienpreise in Frankreich. Es ist wie bei der Globalisierung: Es gibt Sieger und Verlierer.

Es ist auch ein täglicher Kampf auf verstopften Strassen. Die transnationale S-Bahn, die Evian mit Genf und Nyon verbinden wird, soll Ende 2019 eröffnet werden. Die Verlängerung der Trams nach Saint Julien-en-Genevois war einst auf 2018 angekündigt worden. Vor hundert Jahren war es eine Realität. Es wird nicht vor 2024 wieder fahren – wenn überhaupt. Genf hat sich mit seinem schludrigen Projekt beim Bund blamiert. Vielleicht sogar mit Absicht und aus Rücksicht auf die «populistische Rechte», unterstellen Kritiker aus Frankreich. «Er kennt seine Dossiers nicht», hat Antoine Vielliard dem für die Verkehrsbetriebe verantwortlichen Genfer Regierungsrat Luc Barthassat gerade im welschen Fernsehen vorgeworfen.

Der Kleinkrieg

Ohne Absprache mit den Nachbarn hatte Genf die nächtliche Schliessung der kleinen Grenzübergänge beschlossen – musste aber zurückkrebsen. Man einigte sich auf ein Protokoll, das nie und nimmer erfüllt werden kann. Aber auch die Franzosen planen eine Autobahnausfahrt, die das idyllische Grenzdorf Soral mit noch mehr Grenzverkehr zu ersticken droht, ohne Konzertation. Der Kleinkrieg hat vor vier Jahren begonnen, als die Genfer ganz knapp einen Kredit in der Höhe von drei Millionen Franken für die Mitfinanzierung von Parkhäusern an der Grenze, aber auf französischem Boden, ablehnten. Das «Mouvement Citoyen Genevois» (MCG) hatte gegen den Beschluss im Parlament das Referendum ergriffen und war allein in die Schlacht gegen die Grenzgänger gezogen. Den anderen Parteien war die Brisanz des Themas entgangen. Inzwischen wird vom MCG selbst die Ausschüttung eines Teils der Steuereinnahmen an die Wohngemeinden der Frontaliers bekämpft.

Die Stimmung hatte sich schon vorher verschlechtert. In der Schweiz lebt die weltweit grösste Kolonie von Franzosen: 200'000. In ihrem Herkunftsland werden sie als Steuerflüchtlinge gehasst, in der Westschweiz liebt man sie weniger denn je. Die «Frouzes» sind zum Feindbild geworden – zu den «Sauschwaben der Romandie».

Marie Maurisse, 35 Jahre alt, in Toulouse geboren und Korrespondentin von Le Monde mit Sitz in Lausanne, hat den Klischees ein amüsantes Buch gewidmet: «Bienvenue en Suisse» (Editions Stock). In dieser «Enquete über das Leben der Franzosen in der Schweiz» porträtiert sie auch ihre superreichen Landsleute auf der Flucht vor der Reichen- und der Erbschaftssteuer. Um «Die Invasion der Grenzgänger», deren Zahl zwischen Basel und Genf ebenfalls 200'000 beträgt, geht es im zweitletzten Kapitel. Die Autorin beschreibt die fremdenfeindliche Politik des MCG, das den Vorort Onex einst zur «Gemeinde mit null Grenzgängern» ausrief. Zu seinen Anhängern gehörte Marco B., der bei den städtischen Verkehrsbetrieben «Transport Public Genevois» arbeitete. Bei den TPG, so Maurisse, herrsche eine eigentliche Apartheid: «Es gibt zwei Lager: Jene, die in der Schweiz leben … und die anderen.» Als die Verkehrsbetriebe streikten, wurden die Franzosen mit ihrer Gewerkschaftsmentalität verantwortlich gemacht. Sie würden Seilschaften bilden und französische Chefs immer nur Landsleute einstellen.

Überforderte Gemeinden

2011 hat Marco B. seinen Chef, der aus Frankreich kam, ermordet – am Arbeitsplatz. Er betrat sein Büro und schoss. Marco B. fühlte sich als Opfer seines Vorgesetzten. Er war krankgeschrieben und in der Psychiatrie, wofür das Betriebsklima verantwortlich gemacht wurde. «Trotzdem konnte er problemlos einen Waffenschein bekommen und eine halbautomatische Pistole kaufen.» Für die Autorin war es ein Mord mit rassistischen Motiven. Überhaupt ist sie der Meinung, dass das Anti-Rassismus-Strafgesetz bei manchen Beschimpfungen der «Frontaliers» und «Frouzes» zur Anwendung kommen müsste. Nach einer kurzen Aufzählung der Klischees und Vorurteile forderte sie den Leser auf, die Grenzgänger durch «Juden» zu ersetzen …

Damit wird zumindest klar, warum sie ihrem Essay ein Zitat aus dem Buch «Ein Jude als Exempel» des Waadtländer Dichters Jacques Chessex voranstellte: Chessex beschreibt die Ermordung eines Viehhändlers im Krieg. Die Schweizer Zeitungen und beim Prozess auch der Genfer Staatsanwalt hätten stets darauf bestanden, die Tat zu verniedlichen, schreibt Maurisse, für die es ein «politisches Verbrechen» war. Zu dreizehn Jahren wurde der Täter verurteilt – «in Frankreich hätte er das Doppelte bekommen.»

Die Aufrufe von Antoine Vielliard an die «faux résidents» sind nicht ungehört geblieben. Tausende Schweizer haben sich in Frankreich angemeldet. Jetzt fahren auch sie mit französischen Nummern täglich über die 110 Kilometer lange Grenze, zahlen noch höhere Krankenkassenprämien und werden gelegentlich in der Heimat als «Frouze» und «Frontalier» beschimpft. Von der Schweiz fordert Vielliard, dass sie im französischen Umland Schulen eröffne und finanziere. Die Gemeinden sind überfordert, die Klassen viel zu gross – und neuerdings wollen auch die Genfer Schulen die in Frankreich wohnenden Kinder nicht mehr aufnehmen.

Die Schweizer in Frankreich fühlen sich immer mehr als «Bürger zweiter Klasse». Auf dem Arbeitsmarkt sind sie durch die «préférence cantonale» benachteiligt. Rund 15 Prozent der Wahlberechtigten leben in der «France voisine». Im Hinblick auf die Wahlen vom kommenden Wochenende haben sie eine eigene Partei gegründet: «Genfer ohne Grenzen». (Basler Zeitung)