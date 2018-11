Woher stammt der Schweizer Drang zur Selbstbestimmung?

In der Schweiz drehen sich die grossen politischen Debatten am Schluss fast immer um dasselbe: Wer sind wir? Wie positionieren wir uns als kleines Land gegenüber den Ansprüchen einer eng auf uns einwirkenden Welt? Was heisst Selbstbestimmung? Der heftigste Konflikt der modernen Schweiz entzündete sich jedoch an der sozialen Frage. Im Landesstreik, der vor genau 100 Jahren seinen Höhepunkt erreichte, stellte sich die im Ersten Weltkrieg verarmte Arbeiterschaft gegen das Bürgertum. Gestritten wurde um die Reduktion der Arbeitszeit, die Einführung einer AHV und das Frauenstimmrecht. Oft geht dabei vergessen, dass der Landesstreik in gewissem Sinn auch die Geburtsstunde des modernen schweizerischen Nationalkonservatismus war.

Noch während des Kriegs herrschte in der Deutschschweiz nämlich unverhohlene Sympathie für das deutsche Kaiserreich. Die Schweizer Armee wurde vom preussisch gesinnten General Wille geführt, der kaum Dialekt sprach, und hohe Offiziere tauschten mit den Deutschen heimlich Informationen aus («Obersten-Affäre»). Christoph Blochers Grossvater, Eduard, sah im Germanentum das richtige Mittel gegen eine zunehmende «Verwelschung», und Arthur Hoffmann, der führende Kopf im Bundesrat, versuchte einen deutsch-russischen Separatfrieden einzufädeln («Grimm-Hoffmann-Affäre»). Am Ende des Kriegs zeigte sich: Sie hatten aufs falsche Pferd gesetzt. Nur wenige Tage vor Beginn des Landesstreiks zerfiel das Deutsche Reich. Der Patriotismus des Deutschschweizer Bürgertums hatte versagt. Gegen die Staatsraison des eigenen, urdemokratischen und mehrsprachigen Gemeinwesens hatte es seine Sympathien einseitig an den expansiven preussischen Militarismus gehängt. Just in dem Moment, als dieses Versagen offenbar zu werden drohte, sorgte die aufbegehrende Arbeiterschaft für Ablenkung. In der schweizerischen Bevölkerung bestanden damals durchaus Sympathien für den braven Forderungskatalog der Streikenden. Die marxistisch durchtränkte Rhetorik von Arbeiterführern wie Robert Grimm wirkte auf viele jedoch fremd, und nur ein Jahr nach der Russischen Revolution liess sich die Gefahr eines bolschewistischen Umsturzes leicht beschwören. So kam es, dass nicht die von General Wille preussisch gedrillten, mit Maschinengewehren und Handgranaten ausgestatteten Regimenter, die präventiv die Städte besetzten, fortan als unschweizerisch galten. In der breiten Öffentlichkeit blieb vielmehr die linke Arbeiterschaft als fremd und verräterisch in Erinnerung, die damals nüchtern und unbewaffnet demonstrierte.

«Im rechten Verhältnis»

Doch allein damit liess sich die ideelle Lücke nicht füllen, die der Untergang des wilhelminischen Reichs aufgerissen hatte. Es waren die Bauern, die sich im Landesstreik als besonders zuverlässige Säulen der Armee erwiesen hatten und sich damals als neue Kraft formierten. Die entscheidende patriotische Neuorientierung leistete ihr Anführer, Ruedi Minger, der anstelle des Germanentums nun den «ländlichen Blutstrom» als wahren Schutz vor «Verweichlichung» und der roten Gefahr betonte. Die von Minger gegründete Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), die sich viel später SVP nennen sollte, übernahm vom liberalen Bürgertum zwar nur einen kleinen Teil der Macht, bald jedoch die Deutungshoheit über die schweizerische Identität. Es war eine Identität der Abgrenzung, die der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und danach durchaus zu mehr Zusammenhalt verholfen hatte.

Meinrad Inglin, der grosse Chronist der innerschweizerischen Spannungen des Ersten Weltkriegs, hegte durchaus Sympathien für die Ideologie der Scholle. Aus den Wirren jener Zeit zog er in seinem epochalen «Schweizerspiegel» jedoch eine andere Lehre: In der vielgestaltigen Schweiz gelte es zuallererst, kein Prinzip «auf Kosten des andern zu überspannen, sondern beide im rechten Verhältnis zu erhalten». Das wahre schweizerische Prinzip besteht aus einem feinen Gewebe von Mässigung und Machtausgleich. Dazu gehört der Ausgleich zwischen den Sprachregionen. Aber eben auch jener zwischen Demokratie und Rechtsstaat ebenso wie zwischen Selbstbestimmung und Weltoffenheit. (Redaktion Tamedia)