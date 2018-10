Zuger CVP-Regierungsrat hat uneheliche Tochter verheimlicht

Die Affäre um den Zuger CVP-Regierungsrat Beat Villiger nimmt eine überraschende Wendung, wie der «SonntagsBlick» heute schreibt. Im Interview mit der Zeitung legt der Politiker am Wahltag in seinem Kanton die Karten auf den Tisch: «Ich habe eine uneheliche Tochter», gesteht der heute zur Wiederwahl stehende Villiger.

Schon anfangs Oktober enthüllte der Zuger Sicherheitsdirektor, dass gegen ihn ein Strafverfahren lief – wegen «Überlassens eines Motorfahrzeugs» an eine Frau ohne Führerschein und wegen eines zweiten Deliktes im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fahrzeuges an diese Frau. Die Ermittlungen wurden zwar Ende Februar eingestellt, weil Villiger aber einen Artikel der Plattform «Republik» verhindern wollte, geriet er erst recht in die Schlagzeilen, denn das Online-Nachrichtenmedium veröffentlichte seine Recherche trotzdem.

Gegenüber dem «SonntagsBlick» gibt er nun zu, dass die in das Strafverfahren involvierte Frau über längere Zeit seine Geliebte war. «Mit der Frau bin ich aber schon länger nicht mehr liiert», sagt Villiger im Interview. 2012 wurde eine gemeinsame Tochter geboren. «Meine Frau wusste es schon länger. Meine ehelichen Kinder erst später. Diese Woche informierte ich meine Familie im Detail über den Autovorfall», zitiert der «SonntagsBlick» den CVP-Regierungsrat.

Rücktritt momentan kein Thema

Er stehe zu seiner unehelichen Tochter und es gebe auch eine vertragliche Vereinbarung, die seine finanziellen Verpflichtungen regle. Er habe regelmässig Kontakt mit der Tochter und sie wisse auch, dass er der Vater ist. Am Ende des Interviews streut er Asche über sein Haupt: «Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich eine Affäre hatte. Das muss ich nun mit meiner Familie austragen, und da sind wir auch dran. Meine Familie ist wunderbar, sie verdient das nicht. Es tut mir leid.»

Villiger hofft, dass auch seine Wähler ihm verzeihen. Auf die Frage, ob seine christliche Partei die Affäre verzeihen wird, antwortet er: «Ich weiss es nicht.» Seine Partei applaudiere zu Recht nicht. Er fühle sich als Politiker aber weiterhin glaubwürdig. Das heutige Wahlresultat werde er genau analysieren. Werde es knapp, müsse er sich Fragen stellen. Momentan sei ein Rücktritt aber kein Thema. (anf)