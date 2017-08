«Zwangsehe ist kein Randphänomen»

Die Fachstelle Zwangsheirat hat mit der Stadt Bern eine neue Schutzmassnahme entwickelt: In einem Formular können Frauen und Männer schriftlich festhalten, dass sie nicht heiraten wollen (siehe Box). Erreicht es die Betroffenen?

Den Betroffenen ist es momentan noch nicht zugänglich, wir werden das Formular erst in den kommenden Tagen aufschalten. Damit sie davon erfahren, ist es wichtig, Lehrpersonen und SchulsozialarbeiterInnen darauf hinzuweisen. Vom Migrationsamt, der Polizei und dem Sozialdienst haben wir bereits Anfragen erhalten. Diese eidesstattliche Erklärung ist aber nur einer von vielen Schritten, es braucht parallel weitere Schutzmassnahmen.

Welche?

Aufklärung, Sensibilisierung: Wir bieten Weiterbildungen für Fachpersonen an, vor den Sommerferien führen wir jeweils Workshops an Schulen durch. Im Juni zum Beispiel haben wir an einer Berufsschule in Münchenstein BL während einer Woche total 700 Schülerinnen und Schüler erreicht. Das hat gewirkt: Es gab bereits Fallmeldungen. Besonders gefährdet sind unbegleitete minderjährige Asylsuchende, Migrantinnen und junge Mädchen, die noch in Ausbildung sind.

Ende August läuft das nationale Programm zur Bekämpfung von Zwangsheiraten in der Schweiz aus: Es dauerte fast fünf Jahre. Was hat es gebracht?

Die Vernetzung wurde verstärkt, was gerade in einem föderalistischen Land wie der Schweiz wichtig ist. Unsere überregionale Fachstelle Zwangsheirat wurde erschaffen und auch andere Kompetenzzentren. Nun braucht es auf Bundesebene eine Fallkoordination. Bisher hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) hier keine Kompetenzen. Es koordiniert zwar einzelne Projekte, aber keine Fälle. Wichtig wäre darum eine eigene Stelle etwa im Aussendepartement, wie das in Österreich oder Grossbritannien bereits existiert. Dort arbeiten staatliche Stellen mit NGOs zusammen. Ähnliches müsste für die Schweiz geschaffen werden.

Seit 2013 ist die Zwangsverheiratung in der Schweiz strafbar. Wie hilfreich ist dieser Gesetzesartikel?

Das Gesetz ist immer noch relativ neu. Es braucht eine gewisse Zeit, bis es sich etabliert. Trotzdem sollen wir vonseiten des Strafrechts nicht zu viel erwarten.

Warum nicht?

Die Betroffenen erstatten üblicherweise keine Anzeige – das sieht man auch in anderen Ländern. Wir haben bei unserer Fachstelle mehr als 1800 Fälle, aber nur eine gerichtliche Verurteilung. Die Erziehung der Betroffenen spielt eine grosse Rolle: Während in der Schweizer Gesellschaft im Jugendalter üblicherweise eine Loslösung vom Elternhaus stattfindet, herrscht bei vielen traditionalistischen Personen mit Migrationshintergrund das Credo vor, von der «leiblichen Familie» direkt zur «lieblichen Familie» überzugehen. Die Phase dazwischen, in der man eigene Entscheidungen trifft, existiert oft nicht.

Werden die Betroffenen, die sich gegen die Zwangsverheiratung gewehrt haben, von den Fachstellen genug begleitet?

Betreuung ist gut, aber es soll keine Überbetreuung sein, da sich sonst die Abhängigkeit einer Person nur verlängert. Die Zwangsstruktur wird dann einfach durch die Fachstellenstruktur ersetzt. Das macht aber keinen Sinn, weil ja eigentlich Selbstbestimmung und Unabhängigkeit Ziel sind. Wir helfen aber punktuell, etwa bei der Suche nach einer Arbeits- oder Lehrstelle.

Studien gehen von 700 Fällen aus, in denen in der Schweiz lebende Frauen und Männer jährlich zwangsverheiratet werden. Warum gibt es keine genauen Zahlen?

In der Schweiz fehlen bisher repräsentative Zahlen. Als Grund, warum diesbezüglich keine breite Studie in Auftrag gegeben wurde, werden die Kosten genannt. Dies ist schade, denn die Schweiz ist im westlichen Europa nach Luxemburg das Land mit dem höchsten Anteil an ausländischen Mitmenschen. Genau erhobene Zahlen würden das wahre Ausmass aufzeigen und dazu beitragen, dass es mehr Mittel gegen diese Verletzung der Menschenrechte gäbe. Eine deutsche Studie zu Gewalt an Frauen mit türkischem Hintergrund hat ergeben, dass 17 Prozent der Frauen das Gefühl haben, zur Ehe gezwungen worden zu sein. Das zeigt: Es ist kein Randphänomen. (slm)