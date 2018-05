Digitaler Schutzfaktor

Will man sich diesen Anblick antun? Ein dunkelrotes, wucherndes Geschwür auf der rechten Wange, ein kleineres auf der Nase, dazu das ganze Gesicht voller Flecken. So in etwa würde der Autor gemäss der Smartphone-App Sunface in rund 25 Jahren aussehen, wenn er auf jeglichen Sonnenschutz verzichtet – und noch schlimmer, wenn er wöchentlich ein Solarium besuchen würde. Das wirkt abschreckend, in hohem Masse. Zum Glück bietet die App noch die Option «Sonnenschutz». Unter diesen Bedingungen sieht das Gesicht viel ansehnlicher aus, selbst in 25 Jahren.

Der Schockeffekt ist durchaus gewollt. Mit den teils drastischen Bildern will die App vor allem jungen Menschen auf lockere Art vor Augen führen, welche Folgen es haben kann, wenn sie sich um eine seriöse Hautkrebsprävention foutieren. Neben den zwar spielerischen, aber sehr realistisch aussehenden Photoaging-Effekten erfährt man in der App auch, wie man sich am besten schützt und wie man Hautkrebs selber früh erkennen kann. Entwickelt hat die App der 27-jährige Mediziner Titus Brinker von der Universitäts-Hautklinik und dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg.

Bilder für den Dermatologen

Apps wie Sunface zur Hautkrebsprävention gibt es mittlerweile Dutzende. Einige, wie eben Sunface, sind rein aufklärerisch oder informierend, sie wollen das Bewusstsein für die Hautkrebsvorsorge stärken. Andere Apps wie zum Beispiel Miiskin erlauben es auch, Bilder von Muttermalen und anderen verdächtigen Hautflecken aufzunehmen und diese Aufnahmen in einem bestimmten zeitlichen Abstand von zum Beispiel einem Monat zu wiederholen, um so allfällige Veränderungen feststellen zu können (siehe Kasten).

Doch die Apps bieten noch viel mehr Möglichkeiten und Dienstleistungen. Einige Apps wie etwa STD Triage arbeiten mit Hautärzten zusammen. Der Nutzer schickt die Bilder vom Handy zum Check an einen Dermatologen, der sie genauer anschaut – man spricht von Teledermatologie. Wieder andere Apps wie zum Beispiel Skinvision analysieren die aufgenommenen Bilder mithilfe von künstlicher Intelligenz und geben dem Benutzer ein sofortiges Feedback: tiefes, mittleres oder hohes Risiko. Und dann gibt es noch Apps wie Handy­scope, die sich auf Spezialkameras stützen, sogenannte Dermatoskope, die man aufs Smartphone montieren kann, die aber nicht ganz billig sind.

Gemeinsam ist allen Apps, dass sie eine bessere Hautkrebsvorsorge zum Ziel haben. Denn eine gute Früherkennung ist absolut zentral für die Behandlung von Hauttumoren. Gefürchtet ist vor allem der schwarze Hautkrebs, das Melanom. Wird ein Melanom im Frühstadium erkannt, ist die Heilungschance hoch. Hat der Krebs hingegen schon im Körper gestreut, nimmt das Risiko, daran zu sterben, massiv zu.

Diagnose von tödlichem Melanom bei 2700 Personen pro Jahr

Weltweit steigt die Zahl der Hautkrebsfälle stark an, auch in der Schweiz. Jedes Jahr erkranken hierzulande etwa 15'000 Menschen an Hautkrebs, die Mehrheit davon an weissem Hautkrebs, der selten tödlich verläuft. Bei rund 2700 Frauen und Männern wird pro Jahr aber ein potenziell tödliches Melanom diagnostiziert.

Angesichts der Wichtigkeit der Früherkennung müsste man davon ausgehen, dass Dermatologen Feuer und Flamme sind für die neuen digitalen Möglichkeiten der Selbstbeobachtung und Früherkennung. Das ist jedoch nur bedingt der Fall. Die Apps könnten auf jeden Fall einen Beitrag leisten, um das Bewusstsein für die Hautkrebsvorsorge zu stärken und darüber zu informieren, sagt Robert Hunger, Leitender Arzt am Hauttumorzentrum des Inselspitals Bern. Der Dermatologe warnt jedoch vor einem Einsatz als Diagnose-Werkzeug. «Die Apps sind noch sehr fehleranfällig und un­zuverlässig», sagt Hunger. «Die Gefahr ist, dass man eine falsche Diagnose kriegt und sich dann in falscher Sicherheit wiegt.»

Die Apps ersetzen nicht die ärztliche Diagnose

Die Bedenken von Robert Hunger und anderen Ärzten basieren auf der eher ernüchternden Studienlage zu dem Thema. Diverse Übersichtsarbeiten, die letzte davon ist erst vor einem Monat erschienen, stellen den Apps kein gutes Zeugnis aus. Bemängelt werden ­diverse Punkte: Oftmals würden die Apps bei weitem nicht alle potenziell problematischen Flecken erkennen (zu niedrige Sensitivität) oder umgekehrt viel zu viele unproblematische Male unter Verdacht stellen (zu geringe Spezifität). Es gebe auch keine einheitlichen Qualitätskriterien. Und keine App habe je in einer Studie gezeigt, dass sie die Früherkennung tatsächlich verbessere. Kommt dazu, dass es auch grosse Fragezeichen gibt zu Fragen der Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten.

Das Fazit: Die Apps sind wegen der fehlenden Sicherheit und Effizienz kein Ersatz für eine ärztliche Diagnose. «Am Schluss muss das immer ein Arzt anschauen», sagt Hunger. Die Apps können aber sehr wohl dazu beitragen, Menschen für das Thema Hautkrebsvorsorge zu sensibilisieren. Dafür reicht schon ein schockierendes Bild seiner selbst mithilfe von Photoaging-Effekten. (SonntagsZeitung)