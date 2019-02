Dosenfutter für Gourmets

Über manche Dinge spricht man hierzulande nicht gern. Dazu gehört in Zeiten, in denen angeblich jede(r) nur regionales, saisonales Gemüse und Obst am Marktstand einkauft und die Eier selbstverständlich beim Bauern holt, auch die Konservendose.

Dabei haben wir doch alle zu Hause ein paar Büchsen. Vielleicht ein Behältnis mit Apfelmus, wenn es Hörnli mit Hackfleisch gibt. Ein paar Dosen Kichererbsen, damit man für den Hummus die Hülsenfrüchte nicht über Nacht einlegen muss. Oder sogar einen russischen Salat von Hero – der hat neuerdings einen praktischen Vollauf­reiss-Deckel mit Lasche.

Hero, gegründet 1910 in Lenzburg, war ja mal ein innovatives Unternehmen. Dafür steht nur schon das Logo, in welchem gleich mehrere Dosen zu sehen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Firma aufzublühen, stellvertretend dafür stehen die 1948 erstmals auf den Markt gebrachten Ravioli aus der Dose. Zwar ist deren Biss bis heute alles andere als «al dente», doch immer wieder werden diese Eierteigwaren gelobt dafür, dass sie sogar kalt noch geniessbar sind. Ein sinnvolles Geschenk für die WG-Einweihungsparty also? Sicher, denn man kann die Büchsenravioli inzwischen sogar mit individuell bedruckter Etikette bei Hero bestellen.

Die Creme des späterenLuxushoteliers

Nicht weniger populär ist die Stalden-Creme: Schon 18 Jahre vor Hero wurde in der heutigen Emmentaler Gemeinde Konolfingen die entsprechende Fabrik gegründet. Und zwar von einem gewissen César Ritz, der es als Hotelier noch zu weltweiter Berühmtheit bringen sollte. Erst wurde dort Dosenmilch produziert,1903 dann der genannte Klassiker geschaffen. Mancher erinnert sich: Ohne eine Büchse der Creme wäre vor vierzig Jahren so manches Frässpäckli nicht halb so heimwehlindernd gewesen – ob im Pfadilager oder in der Rekrutenschule. 1971 wurde Stalden-Creme vom Néstle-Konzern gekauft.

In den letzten Jahren bekamen Konservendosen aber, wegen ihrer ressourcentechnisch aufwendigen Herstellung und der problematischen Entsorgung, einen eher schlechten Ruf – zumindest bei uns in der Schweiz. Anders ist dies in Frankreich, wo man sich, wenn es ums Essen geht, eh häufig um Nachhaltigkeit foutiert.

So kann man in Paris nahe der Metrostation Les Halles nicht zufällig gleich zwei Geschäfte finden, die ihren Umsatz zu einem grossen Teil mit Büchsen machen: Seit vielen Jahren gibt es an der Rue Montmartre Foie Gras Luxe, wo edle Terrinen, Gänseleberpasteten oder Enten-Rillettes in schlicht etikettierten, goldenen Dosen auf die verwöhnte Kundschaft warten. Dort kommt gewissermassen der Gipfel des Genusses ins Blech.

Frische Tomaten sind weniger aromatisch

Einen Augenschein wert ist auch die Filiale der Conserverie La Belle-Iloise in Laufdistanz. Preislich tiefer angesiedelt, betreibt das Unternehmen in ganz Frankreich Geschäfte, in denen bunte Dosen mit aromatisierten Sardinen verkauft werden – von Hand in die Behältnisse gelegt. Wie kleine Kunstwerke sehen auch die Hummergerichte oder die Brotaufstriche auf Thonfischbasis aus. Und hat man ein knuspriges Baguette zur Hand, schmecken Lachscreme an Estragon oder Sardinen mit Curry und Mandeln tatsächlich himmlisch.

In die gleiche Kategorie wie die Büchsen von Belle-Iloise gehören auch die sogenannten Jahrgangssardinen, die man in Geniesserkreisen (und neuerdings in Trendbars) immer wieder antrifft. Der Gedanke dahinter: dass Sardinen wie Wein im Laufe der Lagerung ihren Geschmack verändern – ins Positive. Weil das Öl und die eingelegten Fische sich aromatisch vermählen. Empfehlenswert sind etwa die Produkte von La Quiberonnaise, erhältlich bei www.plaundalaj.ch. Wer solche «Fischchen», die von der französischen, spanischen oder portugiesischen Atlantikküste stammen, nicht solo geniessen mag, macht daraus Pastasauce: eingekocht mit Tomaten, Pinienkernen, Weisswein, Rosinen und Paniermehl.

Apropos Pasta: Jede italienische Köchin, jeder italienische Koch dürfte zugeben, dass in zehn Monaten pro Jahr in einer Dose Pelati mehr Tomatenaroma drinsteckt als bei den wässrigen Früchten im Gemüsegestell.

Bei Tomatenkonserven und bei Sardinen gilt: Wer nicht alles aufs Mal verbraucht, sollte Lebensmittel aus Büchsen nach dem Öffnen unbedingt umfüllen. Auch wenn die Behältnisse heute vollbeschichtet sind und der Zinn von der Dose nicht ins Essen übergehen kann, gibt es Bedenken bezüglich des Stoffs Bisphenol A, der von manchen Fachleuten als krebserregend eingeschätzt wird.

Napoleon ist der «Vater»der Dose

Die Erfindung der Blechdose geht auf Napoleon Bonaparte zurück. Er lancierte 1795 einen Wettbewerb, weil viele seiner Soldaten nämlich nicht auf dem Schlachtfeld starben, sondern aufgrund von Unterernährung. Wem es also gelingen würde, Nahrungsmittel länger haltbar zu machen, sollte 12'000 Goldfranken bekommen. Es war der Pariser Zuckerbäcker Nicolas Appert, der daraufhin das Verfahren der Sterilisation erfand und den Preis einheimste. Die Technik wurde vom Briten Peter Durand weitergedacht; er erfand 1810 die Konserve aus Metall.

Zwei Probleme blieben trotzdem ungelöst: dass das verwendete Blei zu Vergiftungen führen konnte. Und dass es nach der ersten produzierten Büchse noch fünfzig Jahre dauern sollte, bis jemand auch den Dosenöffner erfand. Noch länger ging es nur, bis man die so genannten Sicken ersann –jene Rillen rund um die Blechdosen, welche sie stabiler machen.

Gerade heute, da Dosen trotz allem so ziemlich aus dem Zeitgeist gefallen sind, kann man sich der allgemeinen Aufmerksamkeit sicher sein, wenn man solche verwendet: Wie etwa der Schweizer Koch René Schudel, der fürs letzte Weihnachtsfest seinen liebsten Freunden und Kunden eine violett etikettierte Konserve mit Randensuppe schickte. Leider nur haltbar bis Ende Januar.

(SonntagsZeitung)