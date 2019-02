Minarettverbot schreckte Ausländer ab

Ist die Schweiz «Europas Herz der Finsternis?», fragte die britische Tageszeitung «The Independent» nach den Schäfchenplakaten der SVP und der Lancierung der Minarettverbots-Initiative. Ende November 2009, nach der überraschenden Annahme der Initiative, verkündete das amerikanische Nachrichtenmagazin «Newsweek» gar «The End of Switzerland»: Nur die Superreichen seien hier willkommen, alle anderen bekämen die Fremdenfeindlichkeit zu spüren.

Die Annahme der Initiative schreckte nicht nur ausländische Medien auf. Sie schreckte offenbar auch ausländische Einwohner ab, in Gemeinden zu ziehen, die sich überraschend für das Minarettverbot ausgesprochen hatten. In der Folge sanken dort die Häuser- und Mietpreise, wie zwei Basler Ökonomen feststellen. Die Studie von Michaela Slotwinski und Alois Stutzer erscheint demnächst im «Journal of Population Economics».

«Wechselgemeinden» verloren plötzlich an Attraktivität

Die Forscher untersuchten das Umzugsverhalten der ausländischen Bevölkerung, die bereits in der Schweiz wohnhaft war, aber den Wohnort wechselte. Dabei beobachteten sie nach dem Volks-Ja zum Minarettverbot einen Rückgang des Zustroms von Ausländern in «Wechselgemeinden». So bezeichnen die Forscher Gemeinden, in denen die Wähler unerwartet stark von ihrem bisherigen Abstimmungsverhalten in Migrationsfragen abwichen, die sich in früheren Abstimmungen also relativ tolerant gegenüber Ausländern gezeigt hatten, nun aber mit dem Minarettverbot einen überraschenden Wechsel vollzogen. Das trifft auf rund ein Viertel der Schweizer Gemeinden zu.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Ausländer im Zeitraum zwischen vier und sieben Monaten nach der Abstimmung in eine solche Wechselgemeinde ziehen, sank um etwa 40 Prozent. Die Wirkung liess mit der Zeit nach.

Miet- und Hauspreise gaben um knapp 5 Prozent nach

Gleichzeitig mit dem Rückgang der ausländischen Zuzüger registrierten die Forscher in den Wechselgemeinden auch einen Rückgang der Immobilienpreise. Die Mietpreise lagen ein Jahr nach der Abstimmung um durchschnittlich 4,6 Prozent tiefer als in den anderen Gemeinden. Bei den Verkaufspreisen von Häusern und Wohnungen betrug die Differenz im Schnitt 4,9 Prozent. Die Forscher erklären diese Preisreaktion mit dem Nachfragerückgang.

Die Ergebnisse sind statistisch signifikant. Dennoch bleiben Vorbehalte. So war eine abschreckende Wirkung auf Ausländer nicht in allen Kantonen festzustellen. Ausserdem beruht die Erklärung der Forscher auf der Annahme, dass die umzugswillige ausländische Bevölkerung tatsächlich wahrgenommen hat, dass sich die Einstellung gegenüber Ausländern in den Wechselgemeinden geändert hat. Es ist fraglich, ob ihnen die Resultate früherer Abstimmungen zu Ausländerthemen – Zuwanderung, Asyl, Einbürgerung – bekannt waren.

«Wir können das nicht überprüfen. Es ist Teil der Hypothese, die wir testen», sagt Alois Stutzer, Professor für Politische Ökonomie an der Universität Basel. In den Medien und in privaten Gesprächen sei das unerwartete Ja in vielen Gemeinden ein grosses Thema gewesen, und Umzugswillige seien dafür besonders sensibilisiert.

Das Minarettverbot war ein Misstrauensvotum gegen muslimische Zuwanderung. Warum sollte es das Umzugsverhalten aller hier ansässigen Ausländer beeinflussen? «Wir gehen davon aus, dass Ausländer das Minarettverbot als Ausdruck einer negativen Einstellung gegenüber Einwanderern im Allgemeinen empfanden», sagt Stutzer. Dass Hochqualifizierte besonders «empfindlich» reagierten, passe zu dieser Erklärung.

