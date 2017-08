Ein Ratgeber für Sofa-Sportler

Heute Freitag, um 20.30 Uhr, beginnt die neue Bundesliga-Saison mit der Begegnung zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Der deutsche Meister trifft auf den Verein, der dadurch berühmt geworden ist, dass er noch nie etwas gewonnen hat. Teleclub und das ZDF übertragen das Eröffnungsspiel live.

So einfach und so günstig kommen die Fernsehzuschauer in diesen Tagen jedoch nur noch selten in den Genuss von Sportveranstaltungen. Immer mehr Wettbewerbe verschwinden hinter der Bezahlschranke des Pay-TVs, die öffentlich-rechtlichen Sender wollen und können die hohen Preise nicht mehr zahlen.

Auch in der Schweiz haben sich viele Dinge geändert. Es ist sogar so viel neu, dass kaum noch ein Zuschauer den Durchblick hat, was er wo für wie viel geboten bekommt. Darum beantwortet die BaZ die zwölf dringlichsten Fragen zu dem grossen TV-Sport-Wirrwarr.

1. Was ist denn eigentlich das Problem mit den Sportrechten?

Das Problem – wenn man es überhaupt so nennen will – ist, dass der Live-Sport heutzutage so begehrt ist wie nie zuvor. In Zeiten, in denen der Kunde sich seine Serien und Sendungen individuell bei Streaming-Diensten zusammenstellt, ist das traditionelle, das lineare Fernsehen zum Auslaufmodell geworden. Nur der Sport, den man dann erleben will, wenn er passiert, kann dem Zuschauer noch diktieren, wann er vor dem TV zu sitzen hat. Und wo viele Menschen vor den Fernsehern sitzen, lässt sich nun mal viel Geld verdienen. Aus diesem Grund drängen auch immer mehr Anbieter auf den Schweizer Markt.

2. Was hat sich denn in diesem Sommer nun wirklich geändert?

Jahrelang war die TV-Welt der Schweiz simpel und überschaubar: Neben dem öffentlich-rechtlichen SRF konnte man bei Swisscom-Tochter Teleclub nahezu alles sehen, wenn man bereit war, dafür zu zahlen: Fussball aus der Schweiz, aus England, Deutschland, Frankreich und Italien, die Champions League, dazu Schweizer Eishockey. Es gab weit und breit keine Alternativen – bis es zum Patt bei der letzten Rechtevergabe kam.

Die Kabelnetzbetreiber mit UPC an der Spitze erhielten die Rechte für das Eishockey zugesprochen, die Swisscom sicherte sich die Spiele der Schweizer Fussball-Liga. Da die Unternehmen seit Jahren schon im Streit liegen, weigerte sich UPC, dem Konkurrenten Swisscom seine Rechte weiterzugeben, sodass die beliebtesten Schweizer Ligen jetzt bei unterschiedlichen Anbietern erhältlich sind: Fussball weiterhin bei Teleclub, Eishockey beim UPC-Sender MySports.

3. Fussball im Teleclub, Eishockey bei MySports – ist das etwa alles?

Ja; zumindest was den Schweizer Sport betrifft. Die meisten Zuschauer wollen jedoch auch die Bundesliga sehen, die Premier League, sie wollen wissen, wie viele Tore Cristiano Ronaldo in der spanischen Liga schiesst, wie sich Lionel Messi in der Champions League schlägt. An dieser Stelle wird es ziemlich unübersichtlich, weil sich die Angebote der Konkurrenten überschneiden.

Und als wäre das alles nicht schon verwirrend genug, drängen nun auch noch andere Anbieter auf den Markt. Zum Beispiel Sunrise. Die Nummer 2 auf dem Telekom-Markt hat sich bei den Teleclub-Rechten bedient und bietet ebenfalls ein Sportangebot an – auch wenn noch nicht klar ist, was es kostet. Sky ist gestern offiziell in den Schweizer Markt eingestiegen und bietet seine Sportinhalte vorerst für Smartphone, Tablet und den Computer an. Zudem wirbt das britische Streaming-Portal DAZN mit tiefen Preisen um Kunden.

4. Was bedeutet das alles konkret für mich als Kunden?

Es bedeutet in erster Linie, dass aktuell kaum noch ein Zuschauer durchblickt, was er künftig wo schauen kann, wenn er nicht zufällig diese Zeitungsseite und die entsprechende Hilfstabelle (siehe oben) vor sich hat. Es bedeutet aber auch – und das ist viel einschneidender –, dass man künftig eine Entscheidung fällen muss: Welches Angebot welches Anbieters passt zu mir? Wie viel Geld will ich für welche Sportart ausgeben? Und worauf kann ich auch verzichten?

5. Dann sagen Sie es mir doch: Welches Abo soll ich nehmen?

Das hängt natürlich davon ab, welchen Sport man braucht. Für Eishockey-Fans ist die Antwort zum Beispiel eindeutig: MySports Pro. Der Sender zeigt ab dem 8. September für 25 Franken im Monat exklusiv alle Spiele der National League A, die Topspiele der National League B, die inzwischen Swiss League heisst, und auch ausgewählte Partien des Nationalteams. Ausserdem die russische KHL, die schwedische Eliteserien und über den Sender Sport 1 US auch die nordamerikanische NHL.

Beim Fussball-Publikum ist die Frage nach dem richtigen Abo in diesen Tagen etwas komplizierter, weil es noch drauf ankommt, für welchen Wettbewerb man sich interessiert. Wem die Bundesliga genügt, der ist auch bei MySports Pro in guten Händen, weil der Sender 266 der 306 Spiele überträgt. Teleclub-Kunden kommen auch auf ihre Kosten, da dort via Eurosport 40 Livespiele gezeigt werden: 30 am Freitag, 5 am Sonntag, 5 am Montag – jedoch keines am Samstag, dem klassischen Fussball-Tag!

Dank der Zusammenarbeit mit Sky haben Teleclub-Kunden allerdings auch die Möglichkeit, alle Partien mit einer zusätzlichen App zu verfolgen – vorerst auf dem Handy, dem Tablet oder am Computer, Ende des Jahres dann allerdings auch ganz klassisch über den Fernseher. Dies kostet zusätzlich aber nochmals 19.90 Franken im Monat.

Weil Teleclub aber auch die Spiele aus England mit französischem Kommentar anbietet und dazu exklusiv die Ligen aus Italien und Frankreich, ist das Angebot für Fussball-Fans noch immer das breiteste. Nur den Anhängern von Barcelona oder Real Madrid bleibt nichts anderes übrig, als ein DAZN-Abo abzuschliessen, da die spanische Liga sonst nirgendwo mehr zu sehen ist.

6. Was, wenn ich nur ab und zu mal ein Spiel sehen will?

Das ist sowohl bei Teleclub als auch bei MySports möglich. UPC-Kunden können sich für 9 Franken das Angebot von MySports Pro für einen Tag kaufen. Swisscom-Kunden können hingegen für 5 Franken einzelne Spiele buchen – zum Saisonstart der Super League kosten die Partien sogar nur 1 Franken. Sky bietet ebenfalls einen Tagespass (9,90) an.

7. Ich höre immer nur Fussball, gibt es nichts anderes mehr?

Doch, doch. Die Vielfalt der Anbieter hat nämlich auch zur Folge, dass Fans von Randsportarten in Zukunft mehr zu sehen bekommen. Wer zum Beispiel Schweizer Basketball sehen will, Handball, Beachvolleyball, Reitsport oder so exotische Dinge wie Formel E, der wird bei MySports Pro glücklich. DAZN zeigt Sportarten wie Boxen, American Football, Baseball, Rugby, Basketball aus Nordamerika oder Golf.

8. Und was ist, wenn ich auf nichts verzichten will?

Natürlich ist auch das möglich – dürfte allerdings etwas teuer werden. Aber die Möglichkeit besteht, dass man Teleclub, MySports sowie DAZN einfach parallel abonniert und damit alles abgreift, was der Markt so hergibt. Weil die Angebote der beiden Telekomdienste aber zusätzlich zu einem Grundabo anfallen und an eine Mindestlaufzeit gebunden sind, bietet sich diese Vorgehensweise kaum an. Immerhin müsste man auf diese Art mehr als 200 Franken pro Monat für das Rundum-Sorglos-Paket investieren. Und es gibt ja schliesslich noch wichtigere Dinge als Sport. Oder?

9. Gibt es denn heutzutage nirgendwo mehr etwas gratis?

Kommen wir zur Antwort, die jeder hören will: Ja, es gibt Gratis-Sport – und zwar gar nicht wenig. Um Kunden zu locken, haben Teleclub und MySports Basissender in ihrem Angebot. Teleclub Zoom nennt sich dieser beim Teleclub. Hin und wieder gibt es dort ein Spiel aus der Super League, hin und wieder eines aus der Europa League, dazu auch Talksendungen. Von diesem Angebot profitieren auch Kunden, die nicht bei der Swisscom sind, weil Teleclub Zoom über Tablet, Smartphone und Computer via Zattoo für alle frei empfangbar ist.

Das Pendant der UPC nennt sich MySports HD und geht am 8. September an den Start. Dort werden neben einem Eishockeyspiel pro Woche und vereinzelten Bundesliga-Partien auch Analysen und Zusammenfassungen gezeigt. Also Formate, für die der Sender unter anderem Steffi Buchli verpflichtet hat.

Und dann gibt es ja immer noch das SRF, auch wenn dieses Angebot genau genommen nicht gratis ist. Im europäischen Vergleich überträgt der Staatssender noch immer viel Live-Sport: Ein Sonntagsspiel der Super League, zwei Spiele der Königsklasse, die Schweizer Nationalmannschaft, Roger Federer, die Formel 1, Skirennen, Olympische Spiele, Radrennen und ab den Playoffs auch weiterhin Schweizer Eishockey.

10. Kann ich dieses Wirrwarr nicht irgendwie umgehen?

Es gibt natürlich Wege, mit denen man gewisse Komplikationen umgeht. Mit einer Satellitenschüssel auf dem Dach lässt sich das Angebot von Sky beispielsweise in den eigenen vier Wänden ganz einfach empfangen. Und dann gibt es in den Untiefen des Internets natürlich noch andere Möglichkeiten, die auf den ersten Blick gratis sind – bei denen zu einem späteren Zeitpunkt jedoch noch hohe Anwaltskosten anfallen könnten.

Ein anderer Ansatz lautet: Man spart die Kosten und schaut sich von diesem Geld öfter mal wieder eine Sportveranstaltung live im Stadion an. Ganz stilecht mit Bratwurst und Bier.

11. Was wird sich künftig sonst noch ändern?

Schon jetzt ist klar, dass die Champions- sowie die Europa League ab nächstem Jahr einen neuen Platz finden: Teleclub hat sich die Rechte gesichert und bietet die Königsklasse ab 2018 an. Das SRF darf dann nur noch ein Spiel pro Woche am Mittwoch zeigen und die Europa League nur dann, wenn ein Schweizer Club wie der FC Basel teilnehmen sollte.

Auch sonst kann sich der Markt fast täglich ändern, wenn weitere Anbieter einsteigen. Eine endgültige Lösung, bei der der Kunde sich bei einem einzigen Anbieter seine Wunsch-Wettbewerbe zusammenstellen kann, ist derzeit allerdings nicht in Sicht.

12. Wo soll das alles in Zukunft bloss noch hinführen?

Im Moment ist die Tendenz klar: Live-Sport verschwindet immer mehr hinter einer Schranke. Selbst Unternehmen, die nichts mit Sport zu tun haben, setzen auf Live-Sport, um neue Kunden zu locken. Der Versandhändler Amazon zum Beispiel hat sich bereits die Rechte an den Tonspuren von Spielen in der 1. und 2. Bundesliga gesichert und könnte sein Engagement bald ausbauen.

Allerdings könnte die Entwicklung auch in eine andere Richtung führen: Die Zuschauerzahlen im Pay-TV sind nämlich längst nicht so hoch wie die der öffentlich-rechtlichen Sender. Und so könnte irgendwann der Punkt kommen, an denen Sponsoren wieder weniger Geld zahlen, die Übertragungsrechte günstiger werden – und sich alles in die gegenteilige Richtung entwickelt. (Basler Zeitung)