«Aber hey, sie war hübsch»

Es ist ja nicht so, dass aus Matias Delgado in den Wochen nach seinem überraschenden Rücktritt als Fussballer ein komplett anderer Mensch geworden wäre. Aber die Anzeichen, dass mit dem Ende seiner Karriere eine grosse Last vom 34-jährigen Argentinier abgefallen ist, sind nur schwer zu übersehen. Zum vereinbarten Interview-Termin erscheint er ungewohnt pünktlich, und obwohl die breite Uhr an seinem Handgelenk erst 11.30 Uhr zeigt, steht auf dem Tisch vor ihm bereits ein kühles Panaché. «Jetzt darf ich das», sagt Delgado, der dem FC Basel auch weiterhin erhalten bleibt – allerdings nicht als Spieler (siehe Infobox).

Aber einen Auftritt auf dem Rasen des St.-Jakob-Parks hat er noch vor sich, nämlich morgen, im Anschluss an das Liga-Spiel zwischen dem FCB und dem FC Lugano (16 Uhr, SRF 2). Delgado wird nach dem Abpfiff verabschiedet, seine Familie und seine Freunde sind extra für ihn aus Argentinien angereist. Vor seinem Abgang hat Delgado mit der Basler Zeitung aber noch mal auf seine Karriere zurückgeblickt:

Mein erster Stadion-Besuch

Ich war damals neun oder zehn Jahre alt, als ich mit meinem Vater, einem Freund von mir und dessen Vater zum ersten Mal ins Stadion von River Plate gegangen bin. Es war ein unglaubliches Erlebnis, die Fans, die Lautstärke, die Farben. Was auf dem Rasen passiert ist, weiss ich nicht mehr, aber was mir noch in Erinnerung geblieben ist: Auf der Tribüne, ein paar Meter neben uns, stand Enzo Francescoli, eine Ikone bei River Plate. Mein Freund und ich haben ihn das ganze Spiel über angestarrt, und als er uns am Ende sogar zugewunken hat, war es das Allergrösste. Wir haben uns noch am Tag danach zugerufen: «Enzo Francescoli kennt uns jetzt!»

Mein erstes Tor als Profi

Es war im Jahr 2002 mit meinem Club Chacarita in einem Spiel gegen Independiente im Vélez-Sarsfield-Stadion in Buenos Aires. Von hinten kam ein langer Ball von meinem Freund Sebastian Romero, der an diesem Sonntag auch in Basel sein wird. Aber ganz ehrlich: Es war eine miserable Flanke, eigentlich konnte ich gar nichts mit dem Ball anfangen. Ich habe ihn aber trotzdem irgendwie getroffen, er sprang erst auf und senkte sich dann doch noch ins Tor. Wir führten 1:0, und für zehn Minuten war ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber dann wurde Independiente immer besser, und wir haben am Ende chancenlos mit 2:6 verloren.

Meine erste Reise nach Basel

Es war eine Situation, wie man sie nur mit meinem Vater erleben kann. Eines Tages kam er zu mir und sagte: «Mati, pack deine Sachen, wir fliegen morgen in die Schweiz. Da gibt es einen Verein, der sich für dich interessiert.» Ich kannte den FCB zwar, weil bei uns ab und zu eine Meldung über Julio Rossi und Christian Gimenez in der Zeitung stand. Aber mein Vater konnte mir nicht sagen, ob der FCB der Club war, der sich für mich interessierte. Er vergisst solche Sachen ständig. Aber am nächsten Tag ging das Abenteuer los: Wir sind mit Air France erst bis nach Paris geflogen und dann nach Basel, wo alles begann.

Meine ersten Eindrücke

Ich war überwältigt, es war eine andere Welt für mich. Das erste Spiel, das ich im St.-Jakob-Park gesehen habe, war schon ein Erlebnis, aber auch das Drumherum. Bei Chacarita Juniors hatten wir zum Beispiel keinen guten Ausrüster, ich hatte ständig Probleme mit meinen Schuhen. Ich habe mir vor dem Abflug also extra noch ein neues Paar gekauft – ich wollte doch einen guten Eindruck machen. Aber als ich in Basel ankam, erhielt ich neue, viel bessere Schuhe. Auch das Hotel, in dem ich am Anfang untergebracht war; so etwas kannte ich aus Argentinien nicht auf diesem Level.

Mein erstes Training in Basel

Der FC Basel wollte, dass ich vor der Vertragsunterzeichnung noch einen Test absolviere. Flanken, Sprints, Ausdauerläufe. Sie wollten halt einfach wissen, ob mein Körper in Ordnung war. Aber der Vertreter von Chacarita, der mit uns gereist war, sagte: «Das ist Matias Delgado, Chacaritas Nummer 10. Ein Spieler wie er braucht keine Tests!» Entweder der Vertrag würde direkt unterschrieben, oder wir würden wieder zurück nach Argentinien fliegen. Es gab einen heftigen Streit zwischen meinem Vater und dem Vertreter. Aber am Ende habe ich das Training dann natürlich gemacht. Anschliessend gab es noch Probleme wegen meines Lohns – es war alles ziemlich chaotisch –, aber am Ende war ich dann endlich ein FCB-Spieler.

Mein erstes Gespräch mit Trainer Christian Gross

Der Trainer ist auf dem Weg zum Platz zu mir gekommen und hat auf Italienisch auf mich eingeredet. Damals habe ich kaum ein Wort verstanden, Italienisch war für mich fast wie Chinesisch. Ich habe einfach die ganze Zeit genickt. Erst nachher bin ich zu Julio Rossi gegangen, er war zu dieser Zeit mein Bruder und mein Anwalt, wenn es mal Probleme gab. Er hat mir erklärt, dass Gross nur wissen wollte, ob ich auch auf dem rechten Flügel spielen könne. Aber der Trainer hat dann ziemlich schnell einsehen müssen, dass ich für die Seite viel zu langsam und am besten hinter den Sturmspitzen aufgehoben war.

Mein erstes Tor für den FCB

Das war gegen Xamax. Ich hatte den Ball ausserhalb des Strafraums am Fuss und habe einfach mal geschossen. Er ging wie ein Strich in den oberen Winkel, ein wunderschönes Tor – dabei wollte ich doch eigentlich in die andere Ecke schiessen. Aber ich erinnere mich noch aus einem anderen Grund an diesen Tag: Es war ein Donnerstag, und ich hatte Tickets für ein Konzert der Rolling Stones. Ich dachte mir damals: Was ist das bloss für eine Liga, in der an einem Donnerstag Fussball gespielt wird?

Mein erstes Treffen mit Laura Rossi, meiner jetzigen Ehefrau

Nach einem Monat, in dem ich im Grunde jeden Tag mit Julio Rossi verbracht habe, hat er mich und Zé Maria endlich auch mal zu sich nach Hause eingeladen. Laura, seine Schwester und heute meine Frau, hat für uns gekocht – und es war unausstehlich. Es gab weissen, ungesalzenen Reis, der nach Papier geschmeckt hat. Aber hey, sie war hübsch, und natürlich habe ich gesagt, dass es köstlich war. Ich habe ihr später dann doch noch die Wahrheit erzählt.

Meine Bindung zu den FCB-Fans

Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum die Fans mich so verehren. Aber offenbar hat es zwischen ihnen und mir schon im ersten Spiel gepasst: Ich weiss noch, ich habe einen Pass bekommen, halbhoch, scharf geschossen. Ich habe ihn direkt zu Hervé Tum weitergeleitet, es war nichts Besonderes, aber alle im Stadion haben kollektiv eingeatmet. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber in den nächsten Wochen kamen dann meine Mitspieler und sagten: «Mati, die Fans lieben deine Art zu spielen, für sie bist du ein besonderer Spieler.»

Meine Zeit bei Besiktas

Es war eine verrückte Zeit in der Türkei. Schon in der ersten Partie im Supercup gegen Galatasaray kamen 50 000 Leute ins Stadion nach Frankfurt. Aber es war kein Vergleich zu den Begegnungen in Istanbul. Diese Emotionen, schon vor dem Stadion, wenn wir vorgefahren sind … Teilweise sind wir gefeiert worden, bei einem Spiel gegen Bursaspor wurden wir mit Steinen beworfen. Die Fans sind dort so emotional; auch wenn das nicht immer angenehm ist.

Mein Wechsel nach Abu Dhabi

Mein Ende bei Besiktas war nicht schön: Ich war ein halbes Jahr verletzt, danach hat mir der Club keine Lizenz gegeben. Im Jahr zuvor hatte ich ein Angebot von Espanyol Barcelona, doch Besiktas liess mich nicht gehen. Aber nach dieser enttäuschenden Saison hat nur Al-Jazira angefragt. Mein Trainer dort, ein Brasilianer, wollte wissen, ob ich der richtige Spieler sei, und hat sich darum bei Zico, dem grossen Zico erkundigt, der damals Trainer bei Fenerbahce war. Zico sagte: «Ja, Matias wird dir helfen», und hat mich so empfohlen. Für mich war der Wechsel dann eine Erleichterung: Nach der intensiven Zeit in der Türkei wollte ich ein ruhigeres Leben. Natürlich, es war am Ende nicht nur eine sportliche Entscheidung, aber ich bin auch nicht nur wegen des Geldes nach Abu Dhabi gegangen. Ich habe dort sogar weniger verdient als in der Türkei.

Mein Leben als Wüsten-Fussballer

Wir Spieler hatten alles, was man sich wünschen kann. Die Trainingsanlagen waren gut, die Wohnungen super. Aber natürlich war es in fast allen Bereichen ein Erlebnis. Es ist vorgekommen, dass wir Spieler nicht ins Stadion gekommen sind, weil wir nicht erkannt wurden. Ein anderes Mal gab es kein Licht, und wir konnten die Person nicht finden, die die Anlage bedient hat. Und häufig sind die Stadien nur dann gut gefüllt, wenn die Zuschauer mit Gewinnspielen oder Gratis-Tickets gelockt werden. Ich weiss noch, dass Al-Jazira im letzten Spiel meiner ersten Saison einen Ferrari verlost hat unter denjenigen Zuschauern, die jedes Heimspiel gesehen hatten. Als wir nach der Verlosung des Autos zur zweiten Halbzeit zurückgekehrt sind, war das Stadion so gut wie leer.

Meine Rückkehr zum FCB

Eigentlich war der Plan ja, dass ich 2012 nach Basel wechsle. Bernhard Heusler wollte mich in dem Jahr zurückholen, in dem er Präsident geworden ist. Aber es hat dann erst ein Jahr später geklappt: Ich war in den Ferien in Argentinien, als Georg Heitz zu mir gekommen ist. Wir haben die medizinischen Tests gemacht, den Vertrag unterschrieben und dieses schreckliche Video aufgenommen, das in Basel im Stadion abgespielt wurde.

Mein erster Auftritt gegen Chelsea

Ein unwirklicher Moment. Ich war erst seit einem Monat wieder in Basel, war nicht fit, nicht bereit – und dann stand ich plötzlich dort. In der Champions League. An der Stamford Bridge. Gegen Chelsea. Ich habe mir selber gedacht: «Wir liegen 0:1 gegen Chelsea zurück, was kann ich schon daran ändern?» Aber dann bin ich auf den Platz gekommen, und es war wie immer: Ich wollte das Spiel gewinnen! Aber dass wir dann den Ausgleich mit einem Tor erzielen, wie es sonst nur der FC Barcelona schiesst, und anschliessend das Spiel gewinnen – es ist sicherlich ein ganz spezieller Moment in meiner Karriere. Dieses Spiel hat mir Mut gegeben, dass ich nochmal zu meiner alten Stärke finden kann.

Mein Elfmeter-Geheimnis

Ich war immer schon fasziniert davon, wie Diego Maradona seine Elfmeter geschossen hat – so wollte ich es auch können. Ich habe es auch immer so gemacht, dass ich während meines letzten Schritts geschaut habe, in welche Richtung sich der Torhüter bewegt. Ich habe am meisten Freude, wenn der Ball in die verwaiste Ecke kullert, je lang­samer, desto besser. Der erste Penalty nach meiner Rückkehr, im Cup gegen Münsingen, war so einer. In der Zeitung stand am Tag danach, es hätte gewirkt, als wäre ich eben erst vom Strand gekommen, ich sei nervös gewesen. Da musste ich schon schmunzeln. Ich habe für Chacarita gespielt, für Besiktas und mit dem FCB in der Champions League – aber ausgerechnet gegen Münsingen soll ich nervös sein? Also bitte …

Mein bestes Spiel für den FCB

Es war sicherlich nicht mein bestes Spiel, aber es ist die Partie, an die ich immer zuerst denken werde, wenn man mich danach fragt: Dieses 3:0 im Final des Schweizer Cups gegen Sion. Es war das perfekte letzte Spiel für mich. Ich weiss natürlich, dass ich gegen YB auch diese Saison auf dem Platz stand, aber das war nicht ich. Das war eine andere Person. Wenn mich jemand fragt, wann ich das letzte Spiel in meiner Karriere gemacht habe, sage ich ihm: Am 25. Mai 2017 in Genf gegen den FC Sion.

Mein erster Rücktritts-Gedanke

Das war im Grunde schon, als ich den Vertrag bei Al-Jazira unterschrieben habe. Damals habe ich gesagt: «Jetzt bist du bald 30, diesen Wechsel machst du noch, dann ist Schluss!» Ich wusste damals nicht, dass ich nochmals die Chance haben würde, für den FCB zu spielen. Als ich meinen letzten Vertrag am Anfang des Jahres unterschrieben habe, war ich mir nicht zu 100 Prozent sicher, sondern vielleicht zu 80 Prozent. Richtig konkret wurde es dann am Ende der letzten Saison, nachdem wir uns in Luzern die Meisterschaft gesichert hatten. In den bedeutungslosen Spielen danach konnte ich mich kaum motivieren. Und in den Ferien war es zum ersten Mal so, dass ich mich nicht auf den Saisonstart gefreut habe. Sonst konnte ich es kaum abwarten, dieses Mal wollte ich noch länger ohne Fussball sein.

Mein Abschied morgen

Ich weiss nicht, was passieren wird, aber eines ist klar: Es wird Tränen geben. Schon bei der Pressekonferenz vor drei Wochen konnte ich es nicht zurückhalten, als die Fans im Raum standen. Dabei hatte ich dort die Aufgabe, die Gründe für meinen Rücktritt zu erläutern. Am Sonntag wird es wohl noch viel schlimmer, weil meine Familie und meine Freunde kommen, weil Walter Samuel im Stadion ist und ich – zumindest als Fussballer – nie mehr in dieses Stadion kommen werde. (Basler Zeitung)