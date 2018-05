Alain Sutter hat seinen Wunschtrainer

Als Peter Zeidler vor rund einem Jahr die Schweiz verlassen musste, war man sich irgendwie sicher: Ihn wird man bald wieder sehen hier.

Er hatte vieles bewegt, als Trainer des FC Sion, er verstand sich hervorragend mit Präsident Christian Constantin, möglicherweise tut er das noch heute, obwohl er der einzigen Gesetzmässigkeit zum Opfer fiel, die Constantin beim FC Sion kennt: den Resultaten.

Jetzt kommt Peter Zeidler gemäss übereinstimmenden Medienberichten zum FC St. Gallen, einem anderen Traditionsverein in einer anderen Randregion der Schweiz, und trifft dort möglicherweise auf Gleichgesinnte. In St. Gallen sind Leute am Ruder, die auf Emotionen als Triebkraft setzen. Präsident Matthias Hüppi ist ein jovialer Propagierer seines Vereins, vom Fernsehen hat er die Offenheit mitgebracht. Sportchef Alain Sutter hat sich als Mentalcoach versucht, er hat sich nach seiner Aktivkarriere seit je fürs Begleiten und Fördern von Menschen interessiert.

Menschen formen – und besser machen

Eine echte Laufbahn als Aktiver, die hatte Zeidler gar nie. Aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart, neben dem grossen VfB, wurde aus dem begeisterten, aber nicht übermässig begabten Fussballer ein Lehrer. Sport und Französisch, und dazu die Begeisterung, die ihn später als Trainer, im Nachwuchs des VfB, auszeichnete: Menschen zu formen, sie besser zu machen.

Dafür wurde Zeidler beim VfB bekannt, später als Assistent von Ralf Rangnick bei der TSG Hoffenheim. Und als Süddeutscher, als echter Schwabe war er auch immer nahe an der Schweiz, am FC Basel etwa, wo er 2006 einmal unter Christian Gross hospitierte und von dessen polyglottem Coaching beeindruckt war.

Sprachen, Pädagogik und Fussball: Diese Leidenschaften kann er als Trainer kombinieren. Und darin wird er beim FC St. Gallen einigermassen freie Hand bekommen, glaubt man Alain Sutter. Der Sportchef hat sich nun lange Zeit gelassen mit der Trainersuche, er sagte stets, der neue Trainer müsse eine hohe Sozialkompetenz, müsse Empathie mitbringen. So gesehen kann für ihn mit Peter Zeidler nichts schiefgehen. Denn das Aus in Sion, wo er trotz eines dritten Schlussrangs und dem Erreichen des Cupfinals freigestellt wurde, hat Zeidler bestimmt auch etwas emotionale Distanz zu seiner Tätigkeit aufbauen lassen.

Lieber Cheftrainer als PSG-Assistent

Der 55-Jährige wird den aktuellen Cheftrainer Boro Kuzmanovic als Assistenten zur Seite gestellt bekommen. Nach drei Tagen bei Sion liess Zeidler damals den seinen freistellen. In St. Gallen wird er mit dem Staff arbeiten müssen, der ihm zur Verfügung gestellt wird, alles andere könne sich der Club nicht leisten, erzählte Sportchef Sutter kürzlich gegenüber baz.ch/Newsnet.

Aber Zeidler hat sich bewusst für die Option St. Gallen entschieden. Engagements in Frankreichs Ligue 2, wo er aktuell noch den FC Sochaux trainiert, lehnte er ab. Ebenso war er als Assistent von Thomas Tuchel, Topkandidat auf den Posten beim PSG, im Gespräch, aber in französischen Medien sagte Zeidler zuletzt immer wieder, dass er lieber eine Mannschaft als Cheftrainer übernehmen würde.

Am Dienstag wird der FC St. Gallen auf einer Pressekonferenz die Verpflichtung von Zeidler offiziell bekannt geben. Und der Verein will auch über andere Kadermutationen informieren. Die neue Spielzeit hat in St. Gallen noch vor dem letzten Spieltag der Saison begonnen. (mrm)