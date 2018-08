Angeblicher Embolo-Transfer sorgt für Wirbel

Das Management von Breel Embolo blickt auf ein aufwühlendes Wochenende zurück. Aus Russland verbreiteten sich Gerüchte, der 21-jährige Angreifer mit Wurzeln in Basel und Kamerun wolle Gelsenkirchen verlassen – ein Wechsel zu Lokomotive Moskau stehe kurz bevor. Angeblich soll auch Embolos Berater, Erdin Shaqiri, mit einem Transfer einverstanden sein.

«Alles Quatsch», sagt Shaqiri, der ältere Bruder von Natistar Xherdan, gegenüber Newsnetz, «wir forcieren überhaupt nichts. Breel Embolo ist und bleibt bei Schalke, ein Wechsel steht nicht im Raum.»

Die Fake-News, die in Russland übers Wochenende Fahrt aufnahmen, stört das Management von Embolo gewaltig. «Wir werden rechtliche Schritte in Betracht ziehen», meldet Embolos Berater, «es geht doch nicht, dass irgendwelche Leute irgendwelche Dinge behaupten, die jeder Grundlage entbehren.»

Embolo steht seit zwei Jahren bei Schalke unter Vertrag, die Knappen bezahlten rund 22 Millionen Euro Ablöse an den FC Basel. Der Kontrakt läuft noch bis 2021. Die neue Bundesliga-Saison startet am 24. August, die Schalker beginnen mit einem Auswärtsspiel in Wolfsburg – ziemlich sicher mit Embolo, der sich bei Trainer Domenico Tedesco einen Stammplatz sichern will. (Basler Zeitung)