Atléticos Triumph hat Folgen für den FCB

Der Erfolg Atléticos in Lyon wirkt sich direkt auf die Bemühungen des FC Basel aus, via Qualifikation den Sprung in die Königsklasse zu schaffen. Denn die Uefa-Statuten besagen: «Falls sich der Sieger der Europa League über die nationale Meisterschaft für die Gruppenphase qualifiziert, geht der freie Platz an den drittplatzierten Club aus dem auf Rang 5 stehenden Verband. Dieser würde ansonsten im Ligaweg starten.»

Nach dem Titelgewinn von Atlético bedeutet das, dass der Drittplatzierte der französischen Ligue 1 (5. im Fünfjahresranking) einen Fixplatz in der Champions League-Gruppenphase erhält. Eine Runde vor Schluss wäre das entweder Lyon oder der Finalverlierer Marseille.

Ein Wiedersehen mit Heiko Vogel?

Das wiederum bedeutet, dass der Vizemeister aus der Türkei (10. im Uefa-Ranking) und aus Tschechien (11.) nicht in der zweiten Qualirunde, sondern erst in der dritten an den Start gehen. In Folge fehlen in Runde 2 zwei Mannschaften und damit ist auch klar, dass in dieser anstatt sechs Teams nur vier an den Start gehen. Rotblau ist neben Ajax Amsterdam gesetzt und kann deshalb nur auf PAOK Thessaloniki oder Sturm Graz (beide ungesetzt) treffen.

Bei einem Aufeinandertreffen mit den Österreichern käme es für die Bebbi zu einem Wiedersehen mit Heiko Vogel, der zu Jahresbeginn die Nachfolge von Franco Foda übernommen hat. Vogel führte den FCB im Herbst 2011 dank eines Coups über Manchester United bis in die Achtelfinals der Königsklasse. Diesmal könnte er mit Sturm seinem ehemaligen Club den Weg in die Champions League verbauen.

Das Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde steigt drei respektive vier Tage nach dem Saisonstart der Super League am 24./25. Juli. Ausgelost wird am 19. Juni in Nyon. (baz.ch/Newsnet)