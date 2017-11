Ausgepfiffen: Seferovic steht nicht allein da

Es ist das grosse Thema am Tag nach der Partie Schweiz gegen Nordirland: Nicht der Penalty vom Hinspiel, der nach wie vor die Nordiren zur Weissglut bringt. Auch nicht die Rettungsaktion von Ricardo Rodriguez, dank der sich die Schweiz die WM-Qualifikation sicherte. Nein, es sind die Pfiffe in der 86. Minute. Die Pfiffe gegen den aufopferungsvoll kämpfenden, aber im Abschluss sehr glücklosen Haris Seferovic. Später sollten die Spieler ihr Unverständnis äussern, Breel Embolo spricht sogar von einer «Frechheit». Seferovic selbst geht mit gesenktem Kopf wortlos an den Journalisten in der Mixed Zone vorbei. Der Staff wird ihm das nahegelegt haben.

Dass Sportler von eigenen Fans derart gnadenlos ausgepfiffen werden, ist selten. Dennoch steht Seferovic mit diesem Frust nicht allein da, wie unten stehende Beispiele zeigen.

St. Gallen gegen Streller – mit Folgen

Mai 2008, die Schweiz testet vor der Heim-EM gegen Liechtenstein, sie gewinnt standesgemäss 3:0. Das Publikum in St. Gallen ist trotzdem unzufrieden und pfeift Marco Streller aus. Der FCB-Stürmer ist gekränkt und gibt einen Tag später den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Offenbar noch mit Restalkohol im Blut, wie er Jahre später in einem «Blick»-Interview zugibt. Im selben Artikel gibt Streller dem SFV eine Teilschuld daran, da der Verband seinen Spieler nicht vor sich selbst schützte – so wie es am Sonntag mit Seferovic passierte. Ein Gespräch mit Köbi-Kuhn-Nachfolger Ottmar Hitzfeld bewegt Streller dann aber doch noch zum Weitermachen. (fas)

Schon wieder St. Gallen!

Zwei Jahre später wird der Ruf des St. Galler Publikums endgültig ramponiert. Denn wieder sind es die Ostschweizer, die einen Schweizer Fussballnationalspieler auspfeifen, wieder ist es ein FCB-Spieler. Dieses Mal trifft es mit Alex Frei den Captain und Rekordtorschützen des Landes. Die Mitspieler sind empört, Trainer Hitzfeld enttäuscht, und ein französischer Journalist soll auf der Tribüne sogar mehrfach gerufen haben: «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Drei Wochen später gibt er den Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt, mit ihm sein Kumpel Marco Streller – dieses Mal endgültig. Die Pfiffe von St. Gallen sind ein Grund, jedoch nicht der einzige. Aber: «Vielleicht waren die Pfiffe in Basel gegen Wales nur der letzte Tropfen, den es noch gebraucht hat.» (fas)

Schnyder schlägt zurück

Unter Pfiffen und mit Tränen in den Augen verlässt Patty Schnyder im Oktober 2005 an ihrem Heimturnier die Bühne im Zürcher Hallenstadion. Nach einem Sieg, wohlgemerkt, über die Italienerin Flavia Pennetta, mit dem sie am Zurich Open in den Halbfinal eingezogen ist. Dass man lange nur die Fans von Pennetta gehört hat, hat der Baselbieterin zugesetzt. So massregelt sie im Platzinterview das Publikum. Auf die Frage nach dem Spiel sagt sie nur: «Bitte unterstützt mich nächstes Mal vom ersten Satz an.» Dann lässt sie den verdutzten Interviewer Heinz Günthardt stehen. Die heute 38-Jährige, die inzwischen Mutter und bei ihrem Comeback wieder in den Top 150 angelangt ist, spaltet in der Schweiz lange das Publikum. 2003 wird ihr sogar ein «Zischtigs-Club» gewidmet, in dem ihre Beziehungen zu ihrem Partner (damals Rainer Hofmann) und ihren Eltern diskutiert werden. (sg)

Keine Gnade mit dem Stanley-Cup-Gewinner

Der 20. September 2016, Kloten spielt gegen Davos: Der EHC geht mit einer 4:2-Führung ins Schlussdrittel, dann schiessen die Bündner drei Tore innerhalb von 260 Sekunden – und das Zürcher Publikum reagiert. Erst mit Pfiffen, dann mit der Forderung nach personellen Massnahmen. «Boltshauser, Boltshauser!», skandiert es den Namen des Ersatztorhüters. Martin Gerber, einst Stanley-Cup-Gewinner und mittlerweile 42-jährig, soll als Sündenbock vom Eis gejagt werden. Doch der Langnauer bleibt – trotz Krämpfen. Sportchef Pascal Müller nimmt seinen Goalie in Schutz: «Keiner hat es verdient, vom eigenen Anhang ausgepfiffen zu werden.» (phm)