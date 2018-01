Barça spielt bei Dembélé-Rückkehr 1:1 – Real siegt

Im Achtelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals kam der FC Barcelona nicht über ein 1:1 bei Celta Vigo hinaus. Bei Barça wurden viele Stammkräfte geschont, Messi, Iniesta oder Suarez sassen nicht einmal auf der Ersatzbank. So war es Stürmer Jose Arnaiz, der Barcelona bereits nach 15 Minuten in Führung schoss, Pione Sisto sorgte schon in der 31. Minute für den Endstand.

Dennoch gibt es für den spanischen Tabellenführer gute Nachrichten: 120-Millionen-Mann Ousmane Dembélé wurde in der 72. Minute eingewechselt und gab nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Bale und Isco per Penalty

Bei Real Madrid wurde Superstar Cristiano Ronaldo ebenfalls geschont, sodass gegen Zweitligist Numancia andere zeigen konnten, dass auch sie Penaltys verwandeln können. Gleich zweimal suchte Lucas Vazquez im Strafraum das Dribbling, ging nach Berührungen der Gegner zu Boden – und wurde zweimal mit dem Penaltypfiff belohnt.

Gareth Bale (35.) und Isco (89.) verwandelten jeweils ganz sicher. Borja Mayoral sorgte in der Nachspielzeit mit dem 3:0 dafür, dass sich Madrid schon vor dem Rückspiel keine Sorgen mehr ums Weiterkommen machen muss.

Spanien. Cup. Achtelfinals. Hinspiele. Celta Vigo - FC Barcelona 1:1. Leganés - Villarreal 1:0. Espanyol Barcelona - Levante 1:2. Numancia (2.) - Real Madrid 0:3. (te/sda)