Britische Fans wollen die Stehplätze zurück

Es ist die grösste Katastrophe im britischen Fussball. Beim FA-Cup-Halbfinal zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest in Sheffield bricht während der Partie Panik aus. Auf der Stehplatztribüne im Gästeblock schreien Zuschauer. Einige klettern in Todesangst über den Zaun, andere werden dagegen gedrückt. 96 Tote, 766 Verletzte. Die Ereignisse gehen als Hillsborough-Katastrophe in die Geschichte ein.

Die Ursache ist 28 Jahre nach der Katastrophe immer noch umstritten. Von Zerfall gezeichnete Stehblöcke, enge Gänge und vor allem die Polizei, die zu viele Fans in den Block lotste, werden als Gründe für die tragischen Ereignisse genannt. Hillsborough zog nicht nur juristische Folgen nach sich, sondern symbolisierte ein Hauptgrund der tiefen Unsicherheit in der britischen Fankultur. Kurz nach der Katastrophe wurde vom Innenminister Douglas Hurd ein Gesetz verabschiedet, das Stehplätze in englischen Stadien verbietet.

Bis heute gilt dieses Verbot für die höchsten Ligen. Egal, ob man sich im Old Trafford oder an der Anfield Road befindet, die Sitzschalen sind omnipräsent. Während nun in diesen Tagen der Prozess gegen die verantwortlichen Polizisten beginnt, kommt auch eine Debatte um die Rückkehr der Stehplätze auf. Denn: Die englischen Fans wünschen sich die Stehblöcke zurück.

Tests mit neuen Tribünen

An einer Abstimmung Anfang August beteiligten sich 18'000 Liverpool-Fans. Der Inhalt: Sollen Stehplätze wieder eingeführt werden? Das Ergebnis: 88 Prozent der Befragten stimmten zu. Das Resultat ist deswegen erstaunlich, weil sich viele Fans an der Anfield Road – darunter auch Hinterbliebene der Opfer der Katastrophe – lange Zeit gegen eine Wiedereinführung ausgesprochen hatten.

Doch warum nun die Trendwende? Der englische Fanaktivist Jon Darch hat eine Begründung. «Viele englische Anhänger wünschen sich Zustände wie in deutschen Stadien», wird er im «Spiegel» zitiert. Laut Darch ist der Geräuschpegel überall sehr tief. Und in Manchester oder Liverpool, wo grosse Fanszenen existieren, steht man auf oder neben den Sitzen. Darch reist deshalb seit Jahren zu den Vereinen, in der Hoffnung, dass sie sich mehr für eine Zulassung der Stehplätze einsetzen. Dabei präsentiert er seine Idee; die Einführung einer Tribüne, auf der man wahlweise sitzen oder stehen kann. Eine solche existiert bereits in Stuttgart oder Hoffenheim.

Die Clubverantwortlichen zeigen sich zwar immer noch verunsichert – zu präsent sind die veralteten und verrosteten Stehplatzblöcke aus den Achtzigerjahren. Dennoch wagen bereits einige Vereine einen ersten Schritt. So unternimmt Celtic Glasgow, dessen Fangesänge aus der Vergangenheit legendär sind, Massnahmen gegen die laue Atmosphäre. Mithilfe von Darch wurde ein Block mit 3000 Vario-Sitzen eingebaut. Die Stimmung hat sich seither verändert, der Lärmpegel ist gestiegen. Auch der englische Drittligist Shrewsbury Town probt die neue Form der Zuschauertribüne.

«Zuschauer sollen wählen können»

Durch die Tests gelangen die Vereine zur Erkenntnis: Eine Katastrophe wie die in Hillsborough wird es nicht mehr geben. Zu sicher sind die heutigen, modernen Stadien konstruiert. Louise Brookes, Schwester eines Opfers, zieht zudem eine Analogie: «Wenn stehen so gefährlich ist, warum sterben dann nicht ständig Menschen auf Festivals wie in Glastonbury? Zuschauer sollen wählen können, ob sie sitzen oder stehen wollen.»

Es ist eine Dynamik entstanden in der britischen Stehplatzdebatte. Während Darch sich weiterhin um eine Wiedereinführung bemüht, sehnt sich die Fankultur bereits nach einer Rückkehr zu den glorreichen Zeiten in den Sechzigern. Als die Fans dicht nebeneinanderstanden. Als bereits eine Stunde vor Spielbeginn Songs aus der Hitparade angestimmt wurden. Als erstmals «You’ll never walk alone» aus dem Liverpooler Fanblock «The Kop» hallte. (nry)