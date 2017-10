Bürki und BVB stolpern – Bayern profitiert

Borussia Dortmund verlor in der 10. Runde die Leaderposition. Der BVB unterlag in Hannover 2:4 und gab zum dritten Mal in Serie Punkte ab.

Neuer Spitzenreiter sind die Bayern, die zu Hause Leipzig mit 2:0 bezwangen. Die Münchner liegen erstmals in dieser Saison ganz vorn und haben einen Vorsprung von drei Punkten auf die Dortmunder.

Leipzig früh mit einem Mann weniger

Die Bayern blieben auch im zweiten Duell mit Leipzig innert weniger als 72 Stunden siegreich. Nach dem Erfolg im Cup im Penaltyschiessen vom Mittwoch spielte den Bayern diesmal eine frühe rote Karte in die Hände. Der Schiedsrichter stellte in der 13. Minute den Leipziger Captain Willi Orban nach Video-Konsultation wegen einer Notbremse zu Recht vom Platz.

In der ersten Halbzeit zogen die Bayern den Vorteil aus der Überzahl. James Rodriguez und der noch vor der Pause leicht verletzt ausgewechselte Robert Lewandowski münzten die Überlegenheit in Tore um. Danach baute die Mannschaft von Jupp Heynckes aber stark ab – ohne sich freilich in Gefahr zu bringen.

Dortmunds Formtief

2:3 gegen Leipzig, 2:2 (nach 2:0-Führung) in Frankfurt und nun die Niederlage in Hannover, dazu die schwierige Ausgangslage in der Champions League durch das Unentschieden in Nikosia: Borussia Dortmund läuft es in den letzten Wochen nicht nach Wunsch.

Das 2:4 in Hannover passt in eine Reihe von ungenügenden Leistungen, an denen Goalie Roman Bürki zumindest eine Teilschuld trug. Beim jüngsten Fehltritt auswärts gegen den verblüffend starken Aufsteiger (Vierter mit bereits fünf Saisonsiegen) hatte Bürki eine Aktion, die mit einem Penalty bestraft wurde. Der etwas ungestüm heranlaufende Berner Keeper soll Felix Klaus gefoult haben, die TV-Bilder sprachen aber eher für Bürki. Auf das 0:1 konnte Dortmund ebenso wie auf das 1:2 noch reagieren. Die jeweils zweiten Treffer von Klaus und des Togolesen Ihlas Bebou stürzten Dortmund ins Elend.

Die Reaktion der Fohlen

Hinter dem Spitzenquartett folgt Schalke, das gegen Wolfsburg den Ausgleich in der 93. Minute kassierte. Der eingewechselte Divock Origi stolperte den Ball regelrecht über die Linie. Für Wolfsburg bedeutete das wie in der Vorwoche gegen Hoffenheim spät erzielte 1:1 das sechste Unentschieden im sechsten Spiel unter dem Schweizer Trainer Martin Schmidt.

Borussia Mönchengladbach reagierte mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Hoffenheim auf die 1:5-Klatsche vom letzten Wochenende gegen Leverkusen. Für die Aktion des Spiels sorgte Vincenzo Grifo mit einem phänomenalen Dribbling auf engstem Raum, das Matthias Ginter mit dem entscheidenden 2:1 (79.) abschloss. Den dritten Treffer der Borussia bereiteten die Schweizer Denis Zakaria und Nico Elvedi vor.

Bundesliga. 10. Runde vom Samstag:<br> Bayern München - RB Leipzig 2:0 (2:0)

75'000 Zuschauer. - Tore: 19. Rodriguez 1:0. 38. Lewandowski 2:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot). 13. Rote Karte gegen Orban (Leipzig).



Hertha Berlin - Hamburg 2:1 (1:0)

52'129 Zuschauer. - Tore: 17. Stark 1:0. 50. Rekik 2:0. 73. Arp 2:1. - Bemerkungen: Hertha ohne Stocker (Ersatz) und Lustenberger (verletzt). Janjicic (nicht im Aufgebot).



Schalke - Wolfsburg 1:1 (1:0)

60'429 Zuschauer. - Tore: 43. Bentaleb (Foulpenalty) 1:0. 93. Origi 1:1. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (Ersatz).



Hannover - Dortmund 4:2 (2:1)

49'000 Zuschauer. - Tore: 20. Jonathas (Foulpenalty) 1:0. 28. Zagadou 1:1. 40. Bebou 2:1. 52. Jarmolenko 2:2. 60. Klaus 3:2. 86. Bebou 4:2. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler. Dortmund mit Bürki. 59. Rote Karte gegen Zagadou (Dortmund).



Leverkusen - 1. FC Köln 2:1 (0:1)

30'150 Zuschauer. - Tore: 23. Guirassy 0:1. 54. Bailey 1:1. 74. Sven Bender 2:1.- Bemerkungen: Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz).



Hoffenheim - Mönchengladbach 1:3 (1:0)

30'150 Zuschauer. - Tore: 25. Demirbay 1:0. 61. Hazard 1:1. 79. Ginter 1:2. 82. Vestergaard 1:3. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (beide Ersatz). Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria, ohne Drmic (rekonvaleszent).



Rangliste:

1. Bayern München 10/23 (24:7). 2. Borussia Dortmund 10/20 (27:11). 3. RB Leipzig 10/19 (16:12). 4. Hannover 96 10/18 (14:9). 5. Schalke 04 10/17 (13:10). 6. Borussia Mönchengladbach 10/17 (16:18). 7. Hoffenheim 10/16 (17:14). 8. Bayer Leverkusen 10/15 (22:15). 9. Eintracht Frankfurt 10/15 (11:10). 10. Hertha Berlin 10/13 (11:12). 11. Augsburg 9/12 (12:10). 12. Mainz 05 10/11 (11:16). 13. VfB Stuttgart 9/10 (6:11). 14. Wolfsburg 10/10 (10:13). 15. SC Freiburg 9/8 (6:17). 16. Hamburger SV 10/7 (7:17). 17. Werder Bremen 9/5 (3:9). 18. 1. FC Köln 10/2 (4:19).

(fal/sda)