Burgeners Pläne mit dem FC Basel

Wenn der FC Basel am Sonntag auf den FC Sion trifft, geht es um drei wichtige Punkte im Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Allerdings ist die sportliche Situation der Basler in den letzten Tagen spürbar in den Hintergrund gerückt, nachdem das Engagement beim indischen Verein Chennai City FC bekannt geworden ist. Am letzten Wochenende protestierte ein Teil der Fans gegen die Ausrichtung unter der Führung von Präsident Bernhard Burgener. Und auch beim nächsten Spiel könnte es im St.-Jakob-Park wieder zu Aktionen der Fans kommen.

Im Interview in der Basler Zeitung vom Samstag äussert sich der Präsident nun erstmals ausführlich zum Engagement in Indien und kann den Vorwurf einiger Fans, dass er den FCB ideell an eine Wand fahre, nicht nachvollziehen. «Ich setze das um, was ich angekündigt habe, als ich den Mitgliedern im April 2017 mein Konzept präsentiert habe.» Nur dachte damals wohl keines dieser Mitglieder an eine Beteiligung an einem Verein in Indien, als Burgener von Kooperationen mit internationalen Clubs sprach.

Der Präsident ist überzeugt, dass die Minderheitsbeteiligung in Indien sich eines Tages auszahlen wird: «Für mich ist es eine Frage der Zeit, bis auch in Indien eine Generation mit guten Fussballern heranwächst. Es geht für uns in erster Linie um den Zugang zu einem riesigen Markt, aus dem eines Tages talentierte Spieler kommen könnten.»

Verkleinerung des Stadions

Und der 61-jährige Burgener hat weitere Visionen – eine davon betrifft den St.-Jakob-Park. Burgener bestätigt einen Artikel der BaZ aus dem November und sagt, dass er sich freuen würde, wenn der Club Miteigentümer des Stadions wird. Es gab bereits Gespräche zu diesem Thema und Burgener hat die Bereitschaft signalisiert, Investitionen für bauliche Änderungen mitzutragen. Konkret schwebt dem Präsidenten ein Rückbau der Galerie und die Integration der Büroräumlichkeiten im Stadion vor. Die Kapazität des St.-Jakob-Parks würde so verringert werden. «Für mich ist es nicht entscheidend, das grösste Stadion der Schweiz zu haben. Ich hätte gerne das lässigste Stadion der Schweiz» sagt Burgener. Aber er weiss auch, dass diese Entscheidung nicht bei ihm liegt, sondern bei den Genossenschaftern.

Das Engagement in Indien ist also längst nicht die letzte Idee, die Burgener für seinen Verein hat. Er sagt: «Es gibt noch ein paar kreative Varianten auf meiner Roadmap von 2020 bis 2025.»

