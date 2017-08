Burim Kukeli verlässt den FC Zürich

Der 33-jährige Burim Kukeli spielt per sofort nicht mehr für den FC Zürich. Am Mittwochmorgen informierte der Albaner seine Teamkollegen, dass er den Verein wechsle. Kukelis neuer Arbeitgeber heisst FC Sion. Im Wallis unterschreibt der Mittelfeldspieler, der auch in der Defensive eingesetzt werden kann, einen Vertrag bis Sommer 2019.



Unvergessen: Kukeli und das Präsidenten-Ehepaar feierten die Vertragsverlängerung vor drei Jahren auf unkonventionelle Art und Weise. Quelle: FCZ

Der 23-fache albanische Nationalspieler spielte seit 2012 beim FC Zürich und absolvierte in dieser Zeit 100 Spiele und erzielte zwei Tore. In Erinnerung bleibt Kukeli in Zürich nicht nur als zuverlässiger Arbeiter, sondern auch wegen seiner nicht alltäglichen Geste, als er im Herbst 2014 bei seiner Vertragsverlängerung zusammen mit dem Präsidenten-Ehepaar Canepa den albanischen Doppeladler zeigte.



Sein nächstes Spiel absolviert der FC Zürich am Donnerstag ausgerechnet gegen den FC Sion. Kukeli wird dann aber noch nicht spielberechtigt sein.