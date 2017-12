Campo kommt – die Elf steht

«Für immer Rotblau» heisst das Konzept, das Bernhard Burgener im April den Mitgliedern des FC Basel vorstellte, womit sein Weg zur Präsidentschaft und zur Nachfolge von Bernhard Heusler geebnet war. «Schon immer Rotblau» könnte der Arbeitstitel lauten, unter dem seither die sportlichen Verantwortlichen um Marco Streller Transfers tätigen – dies bestätigt auch die jüngste Meldung: Samuele Campo kehrt per sofort zum FC Basel zurück.

Ist die Mitteilung des Campo-Transfers in diesen Tagen erwartet worden, so ist doch bemerkenswert, mit welcher Konsequenz die Entscheidungsträger in ihrem ersten halben Jahr den Weg der Verjüngung und Basilisierung gegangen sind. Inzwischen steht die Elf: Bliebe das Kader, wie es nach den Zuzügen von Fabian Frei und nun Campo aussieht, so weist es elf Profis auf, die zwar nicht alle «Baseldytsch» beherrschen, aber die im Minimum die letzte Phase ihrer Fussballer-Lehre im Nachwuchs des FC Basel absolviert haben. Sie tragen Rotblau in ihrer DNA – und nicht selten auch in ihren Herzen.

Der passende Hintergrund

Bemerkenswert ist auch, wie seit der spielerischen Stotterphase ab Ende August transferiert wurde. Auf Dimitri Oberlin, der am 20. Juli 2017 vorübergehend das Kader komplettierte, folgten ab September bis jetzt vier weitere Verpflichtungen – es handelt sich dabei von Cedric Itten über Albian Ajeti bis zu Frei und Campo ausnahmslos um Spieler, die einst FCB-Junioren waren. Will heissen: Bei der Behebung von Defiziten wurde nicht nur auf das spielerische Anforderungsprofil, sondern auch auf den passenden Hintergrund geachtet.

Dieses Bestreben wird kaum nachlassen. Was allerdings nicht heisst, dass jeder künftige Transfer diese Merkmale aufweist. Ausländische Spieler bleiben Thema, wenn es darum geht, Abgänge zu kompensieren – vielversprechende Talente sind stets auf dem Radar.

Hinzu kommt: Nicht für jeden Fall ist ein Spieler in Sicht, der eine Bindung zum FC Basel aufweist. Das zeigt sich aktuell auf der Position des Rechtsverteidigers, wo im Januar nicht zu erwarten ist, dass nach dem Abgang von Omar Gaber eine Kraft aus dem Nachwuchs nachrückt. Viel mehr steht der Gedanke im Raum, dass Taulant Xhaka diese Position spielen könnte, sollte Michael Lang einmal ausfallen. Und falls dieser im Winter dem Ruf aus dem Ausland folgen sollte, könnten Namen wie jener von Moritz Bauer (Rubin Kasan), der aktuell mit einer Ablöse von vier Millionen Franken kein Thema ist, plötzlich interessant werden.

Dass für Pedro Pacheco eine Leihlösung gesucht wird, ist bekannt.

Genau so ist zu erwarten, dass der aktuelle Bestand an Profis mit FCB-Hintergrund nicht derart hoch bleibt. Dass für Pedro Pacheco eine Leihlösung gesucht wird, ist bekannt. Gut möglich auch, dass Dominik Schmid, Neftali Manzambi oder Afimico Pululu in Anbetracht ihrer bisherigen Einsatzzeit ein halbes Jahr bei einem anderen Club als sinnvollen Zwischenschritt erachten.

Dass eine Luftveränderung nicht das Ende der rotblauen Phase bedeutet, beweist nicht zuletzt Samuele Campo: Schon immer im FCB-Nachwuchs, wechselte er zu Lausanne, noch bevor er in Rotblau sein Profi-Debüt gegeben hatte. In zwei Jahren hat er sich dort zum Leistungsträger weiterentwickelt. Nun trauen ihm die FCB-Verantwortlichen zu, dass er dies auch beim Serienmeister werden kann – die Rückennummer 10 ist Indiz dafür.

Campo hat einen Vertrag bis Juni 2022 unterschrieben. Bei den Wechselkonditionen dürfte es sich um eine Mischrechnung handeln, da am Vortag erst Alexander Franssons Ausleihe nach Lausanne publik wurde. Hinzu kommt, dass ein grosser Teil der Campo-Transferrechte noch immer beim FCB lagen. (Basler Zeitung)