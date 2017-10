Chelsea chancenlos – Bayern und PSG weiter

Paris St. Germain und Bayern München stehen zwei Runden vor Ende der Gruppenphase der Champions League als erste Achtelfinalisten fest. Paris deklassierte Anderlecht mit 5:0 und ist die erste Mannschaft der Champions-League-Geschichte, die in den ersten vier Spielen einer Champions-League-Saison jeweils mindestens drei Tore erzielte. Linksverteidiger Layvin Kurzawa glänzte am Dienstag als dreifacher Torschütze und stellte damit gar Teamkollege Neymar in den Schatten.

Der Brasilianer trug seinerseits sein viertes Tor in der aktuellen Champions-League-Saison zum Sieg von PSG bei. Der Brasilianer traf mit einem platzierten Distanzschuss zum 2:0 in der Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Auch beim 3:0 besass Neymar seinen Anteil. Denn dessen Freistoss prallte vom Pfosten zurück, Kurzawa verwertete den Nachschuss. PSG ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Champions League, die in den ersten vier Spielen mindestens drei Spiele erzielt. Bayern München setzte sich ohne mehrere Leistungsträger (u.a. Goalgetter Lewandowski sowie Ribéry und Müller) bei Celtic Glasgow trotz teilweise pomadigem Auftritt mit 2:1 durch. Die Siegesserie von Trainer-Veteran Jupp Heynckes erhöhte sich damit auf sechs Siege in sechs Spielen.

Atlético Madrid weiter sieglos

Stephan El Shaarawy führte in der Gruppe C eine imponierend auftrumpfende AS Roma mit einem Doppelschlag zum 3:0-Sieg über Chelsea. Vorab das wegweisende 1:0 von El Shaarawy war Extraklasse. Der Stürmer war aus der Distanz mit einem unhaltbaren Vollspann-Dropkick erfolgreich. Die Roma löste damit Chelsea als Leader der Gruppe C ab, während Atlético Madrid auch nach vier Runden noch sieglos ist. Gegen den Aussenseiter Karabach Agdam konnte Atlético nach dem 0:0 im Hin- auch das Rückspiel vor eigenem Publikum gegen den Meister aus Aserbeidschan nicht gewinnen (1:1). Und dies, obschon die Madrilenen nach knapp einer Stunde und bis zum eigenen Platzverweis in der Schlussphase in Überzahl agieren konnten.

Nach dem 1:1 der Madrilenen steht bereits fest, dass der Vorjahres-Halbfinalist die Achtelfinals nicht mehr aus eigener Kraft schafft. Denn sowohl der Roma als auch Chelsea würden jeweils ein Erfolg über Karabach in einem ihrer ausstehenden Spiele fürs Weiterkommen genügen. Das Verpassen der K.o.-Phase in der Champions League wäre ein starker Dämpfer für das Selbstverständnis von Atleticos bisherigem Erfolgstrainer Diego Simeone. Unter dem Argentinier erreichten «Los Rojiblancos» 2014 und 2016 den Champions-League-Final, gewannen 2012 die Europa League, 2013 den spanischen Cup und 2014 die spanische Meisterschaft. Barcelona und Juventus sind in der Gruppe D nach Unentschieden bei Piräus (0:0 von Barcelona) beziehungsweise Sporting Lissabon (1:1 von Juventus) noch nicht durch.

Telegramme und Rangliste der Gruppe B:

Celtic Glasgow - Bayern München 1:2 (0:1)

SR Makkelie (NED).

Tore: 22. Coman 0:1. 74. McGregor 1:1. 77. Martinez 1:2.

Bayern München: Ulreich; Rafinha, Süle, Boateng, Alaba; Robben (94. Thiago Alcantara), Tolisso (83. Kimmich), Martinez, Coman; Vidal (59. Rudy); Rodriguez.

Bemerkungen: Celtic Glasgow ohne Roberts, Simunovic, Sviatchenko und Ralston (alle verletzt). Bayern München ohne Lewandowski, Bernat, Müller, Ribéry, Neuer (alle verletzt) und Shabani (gesperrt).

Paris Saint-Germain - Anderlecht 5:0 (2:0)

SR Fernandez Borbalán (ESP).

Tore: 30. Verratti 1:0. 45. Neymar 2:0. 53. Kurzawa 3:0. 72. Kurzawa 4:0. 78. Kurzawa 5:0.

Paris Saint-Germain: Aréola; Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Verratti (64. Lo Celso), Rabiot (76. Pastore), Draxler; Mbappé (64. Di Maria), Cavani, Neymar.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Nsoki (gesperrt), Thiago Motta und Ben Arfa (beide verletzt). Anderlecht ohne Najar (verletzt).

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain* 4/12 (17:0). 2. Bayern München* 4/9 (8:4). 3. Celtic Glasgow 4/3 (4:10). 4. Anderlecht 4/0 (0:15).



Telegramme und Rangliste der Gruppe C:

Roma - Chelsea 3:0 (2:0)

SR Eriksson (SWE).

Tore: 1. El Shaarawy 1:0. 36. El Shaarawy 2:0. 63. Perotti 3:0.

Roma: Alisson; Florenzi (76. Manolas), Fazio, Juan, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy (75. Gerson), Dzeko, Perotti (87. Pellegrini).

Chelsea: Courtois; Rüdiger, Luiz, Cahill (56. Willian); Azplilicueta, Fabregas (71. Drinkwater), Bakayoko, Alonso; Pedro, Morata (75. Batshuayi), Hazard.

Bemerkungen: Roma ohne Emerson, Defrel, Karsdorp, Peres und Schick (alle verletzt). Chelsea ohne Moses (verletzt).

Atletico Madrid - Karabach Agdam 1:1 (0:1)

SR Aytekin (GER).

Tore: 40. Michel 0:1. 56. Thomas 1:1.

Atletico Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Correa, Thomas (62. Gaitan), Gabi, Niguez; Gameiro (69. Torres), Griezmann.

Bemerkungen: Atletico Madrid ohne Carrasco und Koke (beide verletzt). Karabach Agdam ohne Ndlovu (gesperrt), Elyounoussi und Gusejnow (beide verletzt). 59. Rote Karte gegen Pedro Henrique (Karabach Agdam). 88. Gelb-Rote Karte gegen Savic (Atletico Madrid).

Rangliste: 1. AS Roma 4/8 (8:4). 2. Chelsea 4/7 (11:7). 3. Atlético Madrid 4/3 (2:3). 4. Karabach Agdam 4/2 (2:9).



Telegramme und Rangliste der Gruppe D:

Olympiakos Piräus - Barcelona 0:0

SR Taylor (ENG).

Barcelona: ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Roberto (45. Deulofeu), Busquets, Paulinho (62. Rakitic); Messi, Luis Suarez, Denis Suarez (75. Gomes).

Bemerkungen: Olympiakos Piräus ohne Lamprou (gesperrt), Seba, Ben, Emenike, Milic und Zdjelar (alle verletzt). Barcelona ohne Piqué (gesperrt), Iniesta, Rafinha, Dembélé, Arda Turan und Vidal (alle verletzt).

Sporting Lissabon - Juventus Turin 1:1 (1:0)

SR Turpin (FRA).

Tore: 20. Cesar 1:0. 79. Higuain 1:1.

Juventus Turin: Buffon; De Sciglio (65. Costa), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira (70. Matuidi); Quadrado, Dybala (82. Bernardeschi), Mandzukic; Higuain.

Bemerkungen: Sporting Lissabon ohne Cabral (gesperrt), Mathieu und Piccini (beide verletzt). Juventus Turin ohne Benatia, Höwedes (beide verletzt) und Lichtsteiner (nicht im Kader für die Champions League).

Rangliste: 1. FC Barcelona 4/10 (7:1). 2. Juventus Turin 4/7 (5:5). 3. Sporting Lissabon 4/4 (5:6). 4. Olympiakos Piräus 4/1 (3:8).

* = in den Achtelfinals (lif/sda)