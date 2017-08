Cup-Blamagen für HSV und Augsburg

Vor allem der Hamburger SV setzte gleich zu Beginn der Saison ein negatives Zeichen. Der Bundesliga-Dino verlor trotz Überzahl gegen den Drittligisten Osnabrück mit 1:3. Schon seit der 18. Minute hatte der HSV mit einem Mann mehr spielen können, nachdem Osnabrücks Marcel Appiah Rot sah. Von einem Klassenunterschied war in der Folge aber nichts zu sehen, im Gegenteil. Savran (39.), Heider (61.) und Arslan (71.) brachten Osnabrück 3:0 in Führung. Den Hamburgern gelang mittels Penalty wenigstens in der 75. Minute noch der Ehrentreffer.

Mit Augsburg schied ein zweiter Bundesliga-Verein aus. Der Schweizer Marwin Hitz im Tor der Gäste kassierte gegen den Drittligisten Magdeburg zwei späte Gegentreffer (87./91.). Knapp vor dem Aus stand der VfB Stuttgart gegen den Viertligisten Energie Cottbus. Nach 120 Minuten stand es in dieser Partie 2:2 – erst im Penaltyschiessen setzten sich die Schwaben durch.

DFB-Pokal, 1. Runde. Resultate vom Sonntag mit Bundesligisten:

Magdeburg (3.) - Augsburg (mit Hitz) 2:0. Dorfmerkingen (6.) - RB Leipzig (ohne Mvogo/verletzt und Coltorti/Ersatz) 0:5. Osnabrück (3. Liga) - Hamburger SV 3:1. Bonner SC (4.) - Hannover 2:6. Norderstedt (4.) - Wolfsburg 0:1. Energie Cottbus (RL) - Stuttgart 2:2 n.V.; Stuttgart 4:3-Sieger im Penaltyschiessen.

(fal/sda)