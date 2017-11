Das lange Leiden des Santi Cazorla

In London erinnern sie sich gern an ihn zurück. Zumindest in Teilen Londons, dort wo sie Arsenal unterstützen. An Santi Cazorla. An die Saison, in der der Spanier in der Premier League debütierte, 2012/13 war das, und als Torschütze und Vorbereiter glänzte. Zwölf Tore und ebenso viele Assists konnte der 32-Jährige verbuchen. Nicht viele Spieler sind bei Arsenal schon länger dabei wie Cazorla. Walcott, Ramsey, Wilshere, Koscielny, Coquelin und Mertesacker, das sind alle.

Und sie alle haben in London ihre Spuren hinterlassen, gehören nach wie vor zum Stamm der «Gunners» oder zumindest zum erweiterten. Mertesacker ist sogar Captain. Cazorla aber, der zu seinen besten Zeiten in London einen Marktwert von 30 Millionen Euro vorwies und mit Spanien zweimal Europameister wurde, scheint von der Bildfläche verschwunden. Sein letzter Einsatz datiert vom Oktober 2016.

Die lange Leidenszeit

Und genau da beginnt das scheinbar ewige Leiden des Santi Cazorla. Eigentlich schon drei Jahre früher, als er bei einem Freundschaftsspiel mit der spanischen Nationalmannschaft eine Verletzung am rechten Knöchel erleidet. Es folgt eine Pause von 35 Tagen, eigentlich nicht viel im Fussball. Aber was dann kommt, gleicht einer Tortur.

In den folgenden drei Jahren wird Cazorla acht Mal operiert, er kommt zwar immer wieder zum Einsatz, knüpft aber nie mehr an die Leistungen der Saison 2012/13 an. 2015/16 kommt er noch auf 15 Einsätze, 2016/17 dann erhält er nach acht Spielen unter Schmerzen die schlimme Diagnose. «Eine Infektion hatte den Knöchel beschädigt, einen Teil der Achillessehne gefressen. Acht Zentimeter fehlten», so Cazorla in der spanischen «Marca». Es droht die Amputation des rechten Unterschenkels.

Cazorla erinnert sich. «An machen Tagen war der ganze Fuss taub». Der Spanier wendet sich an seinen Landsmann Dr. Mikel Sanchez. Dieser nimmt sich Cazorla an, auch wenn er zugeben muss, so einen Fall noch nie gesehen zu haben. In einer stundenlangen Operation wird der fehlende Teil der Sehne rekonstruiert. Ein Stück Haut des Unterarms dient zur Verschliessung der Wunde.

Und weil Cazorla, wie gefühlt fast jeder Fussballer tätowierte Unterarme hat, hat er nun auch einen tätowierten Knöchel. Die Hälfte des Namens seiner Tochter India ziert diesen.

32 Jahre alt ist Cazorla unterdessen. Aufhören will er nicht, gegenüber der «Marca» zeigt sich der Spanier zuversichtlich: «Ich hoffe, dass ich im Januar wieder spielen kann.» Die Rückrunde könnte also so etwas wie die letzte Chance von Cazorla werden. Sein Vertrag läuft im Juni 2018 aus, schafft er es nicht, wieder Fuss zu fassen, droht der Absturz in die Vertragslosigkeit.

