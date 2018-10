Das obligate Ständchen für Shaqiri

Die Schweizer Nationalmannschaft ist am späten Mittwochnachmittag nach Brüssel gereist. Dort bereiten sich die Spieler auf die Partie in der Nations League vom Freitag gegen den WM-Dritten Belgien vor. Xherdan Shaqiri feierte am 10. Oktober Geburtstag. Für den nun 27-jährigen beim FC Liverpool engagierten Offensivspieler sind Ständchen im Kreis der Nationalmannschaft nichts Neues. Er wird meist ein Jahr älter, wenn im Herbst Länderspiele anstehen.

Am Abend wurde der Basler im Hotel beim gemütlichen Beisammensein mit einer Torte überrascht. Nationalmannschafts-Koch Emil Bolli hat für Shaqiri ein «Kunstwerk» geschaffen und dieses mit zwei Wunderkerzen ausgeschmückt. Beim Überreichen feierten alle ihren Teamkollegen mit einem «Happy Birthday» und anschliessendem Applaus. Als begnadete Sänger erwiesen sich die Fussballprofis dabei zwar nicht. Doch uns allen ist ja lieber, wenn sie besser spielen als singen. Letzteres können sie getrost den Fans oder Musikern wie Baschi überlassen.

